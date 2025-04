Maria Fernanda Cabal vaticinó cuál será el candidato de Petro para las elecciones de 2026: “Es es el que él quiere”

La senadora María Fernanda Cabal tachó el acto de "farandulero" y criticó los nombramientos como carentes de impacto significativo - crédito Colprensa

María Fernanda Cabal, senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, habló de quien podría ser el candidato del presidente Gustavo Petro para las elecciones de 2026.

En entrevista con Semana, Cabal analizó el panorama político, motivo por el cual se mostró crítica respecto al presidente Gustavo Petro, a quien calificó como su “peor enemigo”.

En cuanto a la sucesión en el liderazgo del petrismo, la senadora Cabal se mostró tajante al señalar que el presidente Petro ya tiene en mente a su sucesor: “Él quiere que sea Daniel Quintero”, aseguró la precandidata al citado medio.

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, quien ha manifestado su intención de ser candidato presidencial - crédito @QuinteroCalle/X

La senadora se refirió al exalcalde de Medellín Daniel Quintero como el candidato preferido del presidente. Según Cabal, Petro siente una gran afinidad por Daniel Quintero, a quien considera desafiante.

“Quintero está en el espacio profundo del corazón de Petro. Ese es el que él quiere”, aseguró a Semana, agregando que Quintero tiene los recursos necesarios para financiar una campaña presidencial.

Según María Fernanda Cabal, Gustavo Petro no desea continuar en el poder, aunque es consciente de que no puede quedarse. “Él quiere un sustituto porque él es un personaje que sigue siendo oposición y termina siendo su peor enemigo”, afirmó la senadora al citado medio.

En su opinión, el presidente ha alcanzado el poder por medios cuestionables, pero lo que realmente no le gusta es gobernar. “Detesta la agenda, no se despierta, quiere irse de fiesta. No quiere llegar al 20 de julio, ‘qué mamera’, quiere quedarse en Panamá”, dijo, criticando lo que considera una falta de compromiso con su función presidencial.

Cabal también insistió en que Colombia es mucho más que Gustavo Petro, e hizo un llamado a que el mundo, y especialmente figuras internacionales como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comprendan los peligros de una posible descertificación del país. “El peor enemigo de Petro es Petro”, enfatizó.

La senadora cuestionó al presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa/Presidencia

En cuanto a otras figuras políticas dentro del espectro de izquierda, Cabal fue clara al descartar la posibilidad de que Petro apoye a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. Según la senadora, López ha estado “muy escondida” y su presencia en la arena política ha sido mínima.

“Yo no la he visto en las mediciones que tenemos, porque nosotros tenemos mediciones internas”, comentó. Cabal también señaló que Petro, aunque podría llegar a respaldar a López, no la considera una opción viable. “Yo creo que Petro prefeririría votar por mí que por Claudia”, dijo, mostrando su convicción sobre la falta de afinidad entre ambos.

La senadora también tocó el tema de las reconciliaciones dentro de la política, sugiriendo que la política no conoce “diferencias irreconciliables”. Sin embargo, destacó la rivalidad irreconciliable que, según su opinión, existe entre María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, y Gustavo Bolívar. “La disputa entre ella y Bolívar es un tema irreconciliable”, señaló.

Por otro lado, Cabal abordó la decisión pendiente dentro del Centro Democrático sobre cómo elegir a su candidato presidencial para 2026. En este sentido, la senadora hizo un llamado al “sentido común”, sugiriendo que la mejor opción sería realizar una consulta pública interna durante las elecciones de Congreso, de manera similar a lo que hicieron otros partidos como el Pacto Histórico. “El partido tiene que definir su candidato si quiere muchas curules”, concluyó.

En entrevista con Caracol Radio, la senadora de oposición aseguró que le propuso al expresidente Álvaro Uribe Vélez ser candidato vicepresidencial para 2026.

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y líder natural del Centro Democrático - crédito Mariano Vimos/Colprensa

“Le hemos propuesto al expresidente Uribe que sea cabeza de lista al Congreso o fórmula vicepresidencial”, afirmó Cabal.

Y agregó: “La izquierda, realmente, hundió en un nivel de incertidumbre tal el futuro de Colombia, que Álvaro Uribe vuelve y se convierte en un referente, en una identidad de marca de lo que fue regresar a la posibilidad de desarrollar un país. Está más vigente que nunca, él no ha dicho que no, y tendrá que decir si va de candidato a la Vicepresidencia o si va de cabeza de lista de Senado”.