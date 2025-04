Tras las presentaciones de Shakira en Medellín con Maluma y Carlos Vives, Diva Jessurum criticó a la cantante por su ‘show’ en Barranquilla: “Que no me odie, pero merecíamos más”

La cantante invitó a la reina del Carnaval de Barranquilla 2025, Tatiana Angulo Fernández, para bailar al ritmo del garabato - crédito @Carnaval_SA/X

Shakira sigue siendo noticia en redes sociales por los impresionantes shows que entregó en Medellín con artistas invitados como Maluma y Carlos Vives; sin embargo, no todos estuvieron conformes con que siempre sea la capital antioqueña la que se lleve las sorpresas en los eventos.

Muestra de eso, fue la reciente publicación de Diva Jessurum en su canal de YouTube, donde acumula una gran cantidad de seguidores, exponiendo su punto de vista sobre la falta de un invitado de talla internacional en el Metropolitano, tal cual ocurrió los días 12 y 13 de abril de 2025 en Medellín.

Diva Jessurum criticó la falta de invitados especiales en Barranquilla como ocurrió en Medellín - crédito Diva Jessurum/YouTube

Y es que antes de lanzar su crítica, Jessurum aclaró que es una gran fanática de Shakira, pero hubo algo que no compartió en lo que se refiere a la decisión de su equipo de trabajo para llevar a los diferentes conciertos que ofreció, agregando que “lo que pasó ayer en Medellín también tenía que haber ocurrido en Barranquilla, que bonito que invitó a un artista local convertido en una estrella mundial…”, agregó inicialmente.

Diva Jessurum arremetió esta vez contra Shakira por la falta de invitados en su concierto en Barranquilla - crédito @divajessurum y @shakira.media/Instagram

Seguidamente, mencionó que sus coterráneos “estaban esperando lo mismo, muchas personas estaban esperando que saliera una gran estrella en el escenario, mínimo Carlos Vives cantando La Bicicleta, lo amamos, estaban esperando a Vives o cualquier otra megaestrella”.

Asimismo, recalcó que Claudia Elena Vásquez y su equipo de trabajo estaban a menos de dos metros de Diva “pero Vives nunca llegó”.

El espectáculo musical que Shakira entregó en Barranquilla se robó todas las miradas - crédito @shakira/Instagram

Otro de los puntos que no pasó desapercibido por la comunicadora fue la falta de majestuosidad que significaba la aparición de Chelito de Castro y la reina del Carnaval de Barranquilla, rindiéndole un homenaje a esta festividad.

“Pero aparecía Chelito en una esquinita, Shakira y la reina bailando en un escenario tan grande las dos solas… Un asistente de Shakira llama a Juancho Jaramillo y le pone 200 marimondas y ahí Barranquilla hubiera sentido que ‘wow, Shakira hizo un carnaval’”.

Shakira estuvo en la Guacherna del Carnaval de Barranquilla - crédito @shakira/IG

Por otro lado, las comparaciones continuaron y en esta oportunidad el turno fue entre Bogotá y Barranquilla, pues la presentadora estuvo en los dos agregando que “el de Bogotá fue mucho más lindo sin esa pausa del carnaval, porque el concierto se vio pulido, impecable, maravilloso, sincronizado, mientras que el de Barranquilla se sintió vacío, improvisado… Quedó esa sensación de que faltó más”.

Las críticas no terminaron, teniendo en cuenta que para Diva los grandes éxitos de la artista colombiana debieron ser completos y no un compilado de canciones como ocurrió con Las de la intuición, La Tortura, La Bicicleta, Estoy aquí, Addicted to you y Loca.

La pareja sorprendió interpretando el tema 'Chantaje' en frente de 40.000 asistentes - crédito @paramopresenta/IG

“Ahí quedó otro sinsabor… En Medellín llevó invitados superespeciales, en Barranquilla habló en inglés, un desgaste de tantas horas, la inseguridad en Barranquilla tenaz, tenía que haber más medidas de seguridad, había mucha gente”, expuso.

Antes de terminar sus comentarios sobre lo que ocurrió con el concierto en Barranquilla, que fueron “pequeños detallitos” que pasó por alto la artista, fue la falta de ideas para poder presentar a sus hijos frente al público: “Shakira ha debido subir a esos niños al escenario y decir ‘Barranquilla estos son mis hijos, que también son tus hijos’, se los juro que el estadio se cae… Todos queremos a los hijos de Shaki, pero hubiera sido un detalle muy lindo, los hubiera subido al escenario”.

Las mujeres ya no lloran se convierte en el tour más exitoso del 2025 - crédito @shakira / Instagram

Las reacciones a la publicación de Diva Jessurum no pasaron desapercibidas, pues los seguidores estuvieron de acuerdo con el hecho de que faltó escenografía y espectáculo: “Estoy totalmente de acuerdo con Diva, hicieron falta detallitos, los invitados no cantaron nada”; “que si vuelve, tenga en cuenta esas recomendaciones”, entre otros.