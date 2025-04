Dayana Jaimes, la viuda de Martín Elías, se manifestó tras el escándalo por el beso con el marido de su cuñada: “Preocúpense por sus pecados, porque Dios no les va a preguntar por los míos”

Dayana Jaimes habría reaccionado oficialmente a las acusaciones de infidelidad con esposo de Lily Díaz por una fotografía - crédito @dayanajaimes55 - @lilydiazg/Instagram

El 9 de abril de 2025 estalló la controversia en redes sociales, debido a la publicación de una fotografía en la que aparecen Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías y su cuñado, Evelio Escorcia, que hasta ese momento se sabía es el esposo de Lily Díaz, hija del Cacique de la Junta.

La imagen se hizo viral rápidamente en las diferentes cuentas de entretenimiento, provocando una ola de comentarios debido a la cercanía familiar que guardan las dos mujeres, además, de la aparente infidelidad de la que son protagonistas.

En su momento, Díaz expresó su sorpresa a través de diferentes publicaciones en las que lanzaba algunos dardos en contra de Jaimes, que fue su cuñada hasta 2017.

La foto que sacudió las redes: Dayana Jaimes besando a Evelio Escorcia - crédito @santamaria1.1/TikTok

Debido a la polémica que se generó en torno a la publicación de la fotografía que salpicó a Jaimes, viuda de Martín Elías, la mujer compartió una publicación en su cuenta de Instagram con la que dio a entender que no le importaban los comentarios que hay sobre ella en redes sociales: “Preocúpense por sus pecados, que no les van a preguntar por los míos”.

Para empezar, Dayana pidió disculpas a quienes malinterpretan sus palabras al hablar de Dios y que, quizás, “muchas veces no reflejarlo, pero si están buscando un ejemplo a seguir, miren a Dios, no me miren a mí”. Recalcó que es como cualquier ser humano, que puede cometer errores, pero “no es mi trabajo manejar tu percepción sobre mí”.

Dayana Jaimes se manifestó tras el escándalo que la salpica sobre supuesta infidelidad con esposo de Lily Díaz - crédito @dayanajaimes55/IG

Por último, enfatizó que no ha pretendido ser un ídolo o un ejemplo a seguir para nadie y dijo que tampoco dejará de hablar de él como un ejemplo, así como dejar de buscarlo: “No tengo necesidad de demostrarle nada a nadie porque siempre he sido suficiente con o sin la aprobación de los demás”.

Cómo fue la reacción de Lily Díaz al escándalo que salpicó a su esposo

Cuando se conoció la fotografía, la hija del Cacique de la Junta no dudó en reaccionar a la publicación en la que compartía una serie de reflexiones sobre la vida y este tipo de situaciones que pueden ocurrir. Además, replicó una instantánea de su hijo al que llamó “el dueño de mi corazón”.

La hija de Diomedes Díaz, Lily, optó por el silencio público y compartió mensajes espirituales en sus redes tras la publicación de la fotografía - crédito @lilydiazg/Instagram

En una de ellas citó un versículo bíblico del libro de 1 Samuel 16:7: “Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón”, además, más adelante envió lo que se considera una indirecta a todos los que la han traicionado “nunca me di cuenta lo bien que me criaron mis padres hasta que conocí a varias personas”.

La decisión de Dayana Jaimes tras el escándalo

Dayana Jaimes decidió abandonar Valledupar junto a su hija en medio de la polémica. Durante su ausencia, se reunió con un reconocido médico estético en Bogotá y con familiares, lo que había sido una clara respuesta para muchos del temor que la embargaba por lo ocurrido.

En una imagen reciente aparece Dayana Jaimes junto a su hija Paula Elena, con quien dejó Valledupar para iniciar lo que llamó “una nueva aventura” - crédito @dayanajaimes55/Instagram

“Uno recibe lo que cosecha en las personas. Gracias por todas sus manifestaciones de cariño en cada una de sus palabras (...) Una nueva aventura juntas”, escribió Dayana junto a una foto de su hija Paula Elena.

Esto también provocó reacciones de parte de la familia Díaz, debido a un audio que circuló en redes sociales en el que aparentemente Kelly Elvira Díaz, hermana de Lily Díaz, expresa sospechas sobre la relación entre Jaimes y Escorcia: “De parte de ella (de Dayana Jaimes), porque ni siquiera de Evelio, siempre como un coqueteo, como una vaina que a mí no me gustó. Y cuando yo hice el comentario, me lapidaron a mí”.