“Al principio dude en venir, pero Colombia me salvo”: estudiante de intercambio compartió las razones por la que se quedó en el país

La joven se mostró aliviada de haber encontrado en Colombia un nuevo hogar - crédito @lamijitaenmedallo / TikTok

Para el 2024, al menos tres millones de españoles habían sido diagnosticados con depresión, entre ellos, la migrante y creadora de contenido conocida en redes como La Mijita en Medallo que, en la capital antioqueña, encontró un segundo hogar y la fórmula para recuperar la felicidad.

Según comentó en un video compartido a través de su perfil en la plataforma TikTok: “Lo último que pensé cuando vine de intercambio de estudios a Colombia fue que me quedaría a vivir aquí para siempre. Nunca pensé que este viaje iba a cambiarme la vida. Yo eché los papeles para venir de intercambio a Medellín y descubrí que aquí, realmente, era donde me sentía feliz”.

Cuando compartió su idea de tomar un semestre en una universidad paisa, comenzó a recibir mensajes de advertencia de quienes nunca habían visitado Colombia y se dejaban guiar por la imagen negativa que series y películas han difundido del país en el exterior.

En Colombia encontró un segundo hogar - crédito @lamijitaenmedallo / TikTok

“Al principio lo dudé un montón porque decían que era muy peligroso, que me iba a pasar algo, que Colombia no era un lugar seguro, pero me atreví, vine a pesar de lo que me decían y descubrí que Colombia es un paraíso lleno de gente maravillosa, paisajes maravillosos, comida maravillosa y una cultura increíble”.

Antes de ser La Mijita en Medallo llegó a pensar que perdería la batalla contra la depresión, pero, en Colombia, el ambiente festivo de Colombia y la calidez de su gente la ayudaron a entender que su problema podía ser con el lugar en el que estaba:

“En España yo pasé por una depresión muy fuerte, una ansiedad muy fuerte y llegué a pensar que no iba a seguir adelante, que no iba a poder continuar y, aunque el mérito no es solo de Colombia, porque también es por mí y por mi esfuerzo, Colombia consiguió devolverme la alegría”.

Al menos tres millones de españoles se enfrentan a la depresión - crédito VisualesIA

La española admitió que “no fue fácil dejar atrás a mi familia, a mis amigos, mi día a día, mi zona de confort, mereció la pena el riesgo. Me enamoré de su gente cálida, hospitalaria, atenta, que la gente te pregunte: Mija, ¿se siente bien? Mija, ¿quiere un tintíco? Te hacen sentir parte de...”.

Y agregó que “los colores en la calle, la música en cada esquina, la alegría que transmite la gente. Colombia sabe a ahogar. Las energías se contagian y a mí los colombianos me contagiaron esa alegría, esas ganas de salir adelante, de luchar, de no dejarse vencer por ningún obstáculo y, al final, lo conseguí”.

Su tiempo en Colombia la llevó a decidirse por el país latino y quedarse en busca de la felicidad que tanto añoró estando en el viejo continente:

“Ahora estoy bien. Soy feliz y por eso le tengo tanto, tanto cariño a este país y no me quiero ir nunca, porque gracias a Colombia seguí adelante. Colombia no es lo que te dicen, es lo que se siente, y cuando sientes Colombia, ya no te suelta. Gracias, Colombia, por devolverme la alegría”.

Tras su intercambio, La Mijita decidió quedarse en Colombia - crédito VisualesIA

Radiografía de la depresión en España:

La depresión, una de las principales causas de discapacidad en el mundo, afecta a al menos tres millones de españoles, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). De ellos, aproximadamente 230.000 personas padecen una forma grave de este trastorno, lo que agudiza la magnitud del problema y la necesidad urgente de abordarlo desde una perspectiva integral, para encontrar recursos y herramientas que faciliten la detección y el tratamiento de esta enfermedad.

La depresión impacta el bienestar emocional de quienes la padecen y tiene consecuencias físicas y sociales. Entre los síntomas más comunes se encuentran la pérdida de apetito, la dificultad para dormir y una marcada apatía que lleva a las personas a abandonar actividades cotidianas. Estas manifestaciones no solo deterioran la calidad de vida, también incrementan el riesgo de mortalidad. Sin embargo, el acceso limitado a servicios de salud mental agrava la situación. De hecho, el sistema sanitario público en España cuenta con apenas seis psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, una cifra que resulta insuficiente para atender la creciente demanda.

Los psicólogos Fernando Azor y Carolina Plato, en declaraciones entregadas a Infobae España, destacaron que no existe un único tipo de trastorno depresivo, pero todos ellos comparten una característica común: la dificultad para enfrentar las exigencias del día a día. Ambos expertos destacaron la importancia de contar con un equipo profesional capacitado para tratar la depresión de manera efectiva. Y es que, según Plato, “una depresión, del tipo que sea, debe estar bien tratada por un buen equipo de profesionales”.