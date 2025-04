Alerta, de ‘La casa de los famosos Colombia’, reaccionó a la muerte de un compañero de ‘Sábados felices’

El comediante Alerta lamentó no haber sabido antes del fallecimiento de Jairo Susa - crédito cortesía del Canal RCN - @cecorre_humor/Instagram

El mundo del entretenimiento en Colombia lamentó la partida de Jairo Susa Lizarazo, uno de los libretistas más destacados del programa de humor Sábados Felices, que falleció el 10 de marzo de 2025 tras enfrentar problemas de salud relacionados con insuficiencia renal.

Susa dedicó más de tres décadas a la creación de contenidos humorísticos que marcaron a generaciones de televidentes, dejando un legado imborrable en la televisión nacional.

El libretista formó parte del equipo creativo de Sábados Felices desde 1986 hasta 2022, un periodo en el que contribuyó al desarrollo de personajes icónicos como “Barbarita”, interpretado por el humorista César Corredor.

“Paz en su tumba para Jairo Susa y para su familia, fortaleza; adiós ‘Jairito’”, escribió Ricardo Lozano en sus redes sociales - crédito @alertahumor/Instagram

Este último destacó el talento y la visión de Susa, que supo transformar ideas en rutinas memorables que conectaron con el público colombiano. “Hoy despedimos con gran tristeza a un gran compañero, el gran Jairo Susa, que escribió varias secciones con gran éxito y acierto”, expresó Corredor en sus redes sociales.

La noticia del fallecimiento de Jairo Susa también tuvo un impacto en el comediante Ricardo Lozano, conocido como Alerta, que recientemente participó en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. Lozano permaneció más de dos meses aislado en el reality, sin contacto con el exterior, lo que le impidió conocer sobre la muerte de su amigo y mentor.

Tras su salida del programa, el comediante utilizó sus redes sociales para expresar su pesar por la pérdida de Susa. En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el comediante escribió: “Sí, se fue el padre de ‘Tontoniel’, el guionista, el que me escribía todas las aventuras y todas las tumbadas que me sucedían. Paz en su tumba para Jairo Susa y para su familia, fortaleza; adiós ‘Jairito’”.

El mundo del entretenimiento en Colombia lamentó la partida de Jairo Susa Lizarazo, libretista de Sábados Felices - crédito @cecorre_humor/Instagram

La noticia de su fallecimiento también impactó a otros colegas del medio, como Piter Albeiro, que recordó con emotividad los momentos compartidos con Susa. El humorista reveló que tuvieron una última reunión en enero de este año, en la que Susa expresó su deseo de despedirse: “Algo le decía que ya Dios lo llamó y nos pudimos dar ese abrazo que él sabía que era el último”.

El impacto de Jairo Susa en el humor colombiano no se limita a su trabajo como libretista. Además de su labor en televisión, Susa fue periodista, caricaturista e investigador, lo que le permitió aportar una perspectiva única a las rutinas humorísticas que desarrolló. Su capacidad para entender el contexto social y cultural de Colombia fue clave para conectar con el público y mantener la relevancia de Sábados Felices durante más de tres décadas.

Aunque dejó el programa en 2022, su influencia sigue presente en el equipo creativo y en los humoristas que trabajaron a su lado. Susa fue una figura clave en la formación de nuevos talentos, compartiendo su experiencia y conocimientos con quienes buscaban abrirse camino en el mundo del humor. “Hay amigos como él que serán imposibles de olvidar”, afirmó Piter Albeiro, que destacó la generosidad y el apoyo constante de Susa.

Ricardo Lozano, conocido como Alerta, rindió homenaje a su amigo y mentor Jairo Susa tras su fallecimiento- crédito @alertahumor/Instagram

El regreso de Alerta tras su salida de ‘La casa de los famosos Colombia’

La salida del humorista Alerta de La casa de los famosos Colombia también generó reacciones entre sus seguidores. El comediante fue eliminado al recibir menos votos del público del programa; sin embargo, ya el comediante tenía el deseo de reunirse con su familia y mascotas. En una entrevista con Infobae Colombia, el exparticipante reflexionó sobre su experiencia en el programa y agradeció el apoyo de sus fanáticos.

A pesar de las dificultades enfrentadas durante su participación en el reality, Ricardo Lozano ha demostrado que su sentido del humor sigue intacto. “No tener información, no tener a la familia, no dormir bien, no comer bien, siempre estar en actividad… todo eso hacía que no descansáramos. Fue un reality bastante fuerte (...) Salí feliz del reality, cuando me nombraron como el eliminado de la noche sentí hasta un gesto inconsciente de triunfo… Ya había dado todo de mí”, expresó en una entrevista con Infobae Colombia.