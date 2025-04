Video: el impactante momento en que habitante de calle empujó a una mujer hacia un vehículo en movimiento

Este fue el momento en que una mujer por poco es arrollada tras el empujón de un habitante de calle - crédito Charlando Con/Facebook

Un supuesto habitante de calle, en Pradera (Valle del Cauca), por poco desencadena una tragedia luego de que, de forma inesperada, atacara a una transeúnte.

Los hechos quedaron registrados a través de una cámara de seguridad que apunta hacia la avenida del centro del municipio. En ella, se observa a una mujer que cruza la calle, procurando que al pasar no se aproximen vehículos que puedan comprometer su integridad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El hombre, al parecer, sería un habitante de calle que frecuenta la zona - crédito Colprensa

Pese a que alcanzó a cruzar casi la totalidad de la calle, en la zona se parquean varias motos, lo que impidió que se subiera oportunamente al andén. Fue en ese momento que en el camino se acercaba apresuradamente quien sería un habitante de calle, que, sin mediar palabra, empujó con violencia a la transeúnte, provocando la peligrosa caída en plena calle.

En las imágenes se observa que, justo en ese momento, se movilizaba un vehículo particular pequeño, que por fortuna alcanzó a frenar a tiempo; sin embargo, alcanzó a tener contacto con la afectada.

Entre tanto, el hombre, aparentemente desquiciado, caminó rápidamente alejándose de la escena; no obstante, dos de los testigos lo increparon y agredieron, a lo que él no opuso resistencia.

La mujer alcanzó a tener contacto con el vehículo, que afortunadamente frenó a tiempo y evitó una tragedia - crédito Charlando con/Facebook

La afectada fue auxiliada por los presentes, quienes se sorprendieron de la “suerte” que tuvo al no sufrir lesiones de gravedad ante el inminente riesgo que corría tras el empujón.

En efecto, esta situación fue blanco del debate en redes sociales, quienes atribuyeron que la mujer no sufrió graves lesiones gracias a un verdadero “milagro”, mientras que otros enfatizan en que la prudencia de los conductores en la vía hizo la diferencia y evitó que la situación terminara mal.

“Ir prudente sin alta velocidad e ir sin distracciones ayudo a no ser atropellada, si hubiera ido veloz la mata“; ”El man parece que no fuera como normal de la cabeza“; ”Se salvó de milagro”; “Me paso algo similar en el centro con un indigente (sic)“, fueron algunos comentarios al respecto.

Habitante de calle empujó a un adulto mayor en Armenia

Lo ocurrido en el municipio vallecaucano no es más que una radiografía de lo que ocurre en otras regiones del país, donde algunos habitantes de calle actuarían impulsivamente contra personas que se cruzan en su camino.

De hecho, en la tarde del jueves 10 de abril, se conoció el grave accidente ocurrido en una panadería del centro de Armenia (Quindío).

De acuerdo con la denuncia conocida por Caracol Radio, un adulto mayor de 87 años sufrió una caída que le provocó lesiones graves luego de ser empujado por una mujer en situación de calle. El hecho tuvo lugar en la panadería Pan y Café, ubicada en la carrera 16 con calle 23, frente a Ventanilla Verde.

El adulto mayor sufrió una fractura de cadera - crédito Aiudo

La mujer, que se encontraba sentada en el establecimiento, empujó al hombre mientras este transitaba por la zona, provocando que cayera sobre la vía pública.

La nieta del afectado, Diana Catalina Muñoz, expresó su preocupación por la situación y señaló que su abuelo sufrió una caída que resultó en una fractura de cadera. “Gracias a Dios no venía pasando un carro, porque de lo contrario lo habría atropellado”, declaró Muñoz.

Muñoz explicó que, en el momento de la agresión, acompañó a su abuelo al hospital, donde los médicos confirmaron la necesidad de una intervención quirúrgica debido a la gravedad de las lesiones.

La nieta del afectado también expresó su indignación por lo ocurrido, señalando que este tipo de situaciones reflejan un problema social más amplio relacionado con la presencia de habitantes de calle en el municipio. “Esto es un problema del municipio, y ellos no quieren hacer absolutamente nada”, afirmó.

Asimismo, anunció que planea interponer acciones legales para que el caso no quede impune. Según sus declaraciones, considera que el municipio debe asumir la responsabilidad por la falta de control sobre la problemática social que afecta a la comunidad. “Si me toca ir hasta las últimas instancias y poner una demanda al municipio, lo voy a hacer. La salud de mi abuelo no me la va a suplir un indigente, me la tiene que reponer el municipio”, enfatizó.