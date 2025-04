Johana Velandia, exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’, reveló que su expareja le fue infiel con la empleada de su casa

Johana Velandia tuvo una empleada que se metió con su expareja y la robó - crédito @unagordaahi2/IG

En una entrevista con la emisora Candela Estéreo, se conoció la historia de Johana Velandia y su exesposo, el cual le fue infiel con la empleada del servicio que tenían interna en la casa.

La exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia es conocida por su trabajo en el mundo de la comedia y en las redes sociales como “Una gorda ahí”, la mujer suele contar detalles de su vida personal y sentimental como parte de sus rutinas de humor y con eso cada vez conquista más público.

Sin embargo, en las últimas horas se volvió tendencia en las plataformas digitales porque reveló lo que le pasó con uno de sus ex, que se “metió” con su empleada del servicio y ni perdón le pidió.

El tema del día en el programa de radio era ¿cuál ha sido su tragedia amorosa más ridícula? Y Johana, aprovechó el espacio para contar los detalles y la historia de ella con respecto a la decepción sentimental que tuvo hace unos años.

Johana Velandia fue engañada por su pareja con la empleada del servicio - crédito La casa de los famosos Colombia/Facebook

“Yo tuve un ex que se acostó con mi empleada del servicio”, empezó contando la comediante, mientras todos los presentes en la mesa de trabajo reaccionaban sorprendidos.

Seguido a esto, Johana explicó lo que sucedió exactamente, paso a paso, pues todo inició porque la mujer trabajaba interna en la casa de Velandia, así que tenían contacto diario con su expareja y tuvo que terminar sacándola. Pero, según contó, no fue precisamente por la infidelidad.

“Yo la tuve a ella interna en la casa y ella cocinaba delicioso, yo casi la perdono para que volviera porque cocinaba muy rico, eso fue lo que más me dolió (risas). Entonces ella era súper bien y todo, pero yo no sé, empecé a cogerla en la mala, o sea de que yo la veía y me fastidiaba, me olía a feo y todo. Yo por dentro decía: ‘Uy, yo soy un ser humano horrible. Yo cómo le puedo coger rabia a una persona que me está prestando un servicio’. Entonces yo la cogí en la mala hasta que yo le dije: ‘No eres tú, soy yo. No mira, amiga, la verdad es que yo no te puedo tener más acá‘. El caso es que le dije: ‘No, ahorita no puedo. No tengo plata’, punto", confesó Velandia.