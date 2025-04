Yina Calderón hizo contundente advertencia a Manelyk en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Aléjate a un metro de distancia de mí”

Las famosas se enfrentaron en el 'beauty' porque al parecer, la empresaria no quiere compartir el mismo espacio con la mexicana - crédito @carlossmusica/X

La llegada de Manelyk González a La casa de los famosos Colombia movió fibras en varios de los participantes que están en competencia, pero una de las más incómodas fue Yina Calderón, que tuvo una actitud de desprecio hacia la mexicana desde su ingreso.

Sin embargo, aunque el gesto quedó registrado en la transmisión en vivo y fue visto por los seguidores del reality, la disputa continuó en otro espacio de la ‘casa estudio’ cuando se disponían a desmaquillarse.

Allí, se puede ver a Calderón haciendo una dura advertencia a ‘Mane’.

Manelyk González, reconocida por sus apariciones en 'Acapulco Shore' será la celebridad que intercambiarán con Melissa Gate en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @manelyk_oficial/Instagram

La disputa empezó, cuando la mexicana entró al cuarto de maquillaje y la DJ le pide que salga a desmaquillarse en otro lugar, pues Calderón no está conforme con la llegada de la exparticipante de Acapulco Shore a la ‘casa estudio’ en Colombia.

“Vete de mi espacio, a un metro de distancia de mí. No te saco porque no te puedo tocar, porque si te toco me expulsan. Yo no soy ninguna tonta, aquí viniste a nuestra casa porque tu casa se quedó en México o Estados Unidos. Me importa un culo, no tenía idea ni nada de eso, no me importa, yo de lambona no me voy a poner. Aléjate a un metro de distancia te estoy diciendo”, fueron las contundentes palabras de la empresaria de fajas, a lo que Manelyk respondió: “Ok, ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar?”

Yina Calderón promete reducir confrontaciones, pero advierte que no será silenciada - crédito canal RCN

Esta respuesta de la mexicana elevó aún más los ánimos de la DJ, lo que provocó que elevara el tono de su voz y se despachara nuevamente en contra de la invitada: “No, no te puedo pegar porque me expulsan, no te puedo pegar porque me expulsan”.

El intercambio de palabras continuó y mientras Yina exponía sus diferencias con la nueva integrante de la casa estudio, la mexicana le decía: “Deja de ladrar, deja de ladrar”, en respuesta, la DJ le indica que no “ladra” y que contrario a eso “le estoy pidiendo el favor de que te mantengas al tanto de mí y como nos tocó compartir cuarto, pues…”.

Las declaraciones de Juliana Calderón destacan lo que podría suceder entre su hermana Yina y Manelyk - crédito canal RCN

Para seguir incomodando a la participante colombiana, la llamada ‘chica reality’ comienza a gritarle que “eres mi fan número uno, cuando me vaya si quieres te puedes tomar una foto conmigo”. Finalmente, Yina le responde que bajo ninguna circunstancia sería fan de Manelyk, pues no le interesa para nada tener algún tipo de cercanía.

Así fue la llegada de Melissa a ‘All Star’

Como si se tratara de una celebridad, Melissa Gate llegó a la casa de los famosos en una lujosa camioneta en color negro, con una peluca distinta a la que abandonó la competencia en Colombia y llamando la atención de sus compañeros.

Los presentadores del programa la describieron como una “mujer camaleónica”, haciendo referencia a su cambio de pelucas. Entre aplausos, cuando se abren las puertas sus nuevos compañeros por una semana le dieron un cálido recibimiento y comenzaron a escuchar sus anécdotas de la casa estudio en Colombia.

Melissa Gate ya hizo su ingreso a 'La casa de los famosos All-Stars' - crédito Telemundo

Melissa no tardó en hacer gala de todas las frases que la volvieron una sensación en La casa de los famosos Colombia, captando la atención tanto de los otros participantes como de los televidentes.

Prueba de ello es que describió esta dinámica entre ambas franquicias como “El intercambio más famoso de Estados Unidos, Colombia, 13 países de Latinoamericana, en colaboración con Río, Rusia y, próximamente, Dubái”.

Cuando se realizó la conexión entre las dos casas, los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo le preguntaron por el recibimiento que tuvo, a lo que Melissa respondió con una sonrisa “¡Excelente ambiente laboral!“.