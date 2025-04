Petro recordó el secuestro y asesinato de Gloria Lara por el que ha sido señalado: “Representa la impunidad en Colombia”

El presidente de la República, Gustavo Petro, se expresó en las redes sociales sobre el secuestro y asesinato de Gloria Lara: un tema que lo ha acompañado - crédito REUTERS - Colprensa

El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció el miércoles 9 de abril de 2025 a través de sus redes sociales sobre el caso de Gloria Lara de Echeverri: la líder social y política secuestrada y asesinada en 1982, un crimen que sigue impune. Aunque algunos señalan al grupo armado ilegal M-19, del cual Petro hizo parte en su época insurgente, no se ha comprobado su responsabilidad en este suceso.

Lara, que en ese momento se desempeñaba como directora Nacional de Acción Comunal y Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, fue secuestrada el 2 de junio de 1982 y su cuerpo fue encontrado con un disparo en la cabeza el 28 de noviembre de ese mismo año. Durante su tiempo en el Ejecutivo, la mujer encabezó iniciativas para la restitución de tierras a las comunidades indígenas.

En su pronunciamiento, Petro hizo referencia a la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia el 14 de febrero de 2025, que declaró la prescripción de la acción penal en el caso de Lara: por el que ha sido señalado por parte de los sectores de oposición. Y mostró, si se puede interpretar así, su indignación frente a la evolución en este proceso, que ha suscitado la atención del país durante décadas.

Con este extenso mensaje, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció sobre el crimen de Gloria Lara - crédito @petrogustavo/X

Según la Corte de la época, el secuestro y asesinato de Lara no fue considerado un caso de lesa humanidad, lo que permitió que se cerrara el caso sin responsables judiciales. “El secuestro y asesinato de Gloria Lara de Echeverri en 1982 representa la impunidad judicial en Colombia, al no existir aún condenados y habiéndose declarado la prescripción de la acción penal”, afirmó sobre el particular el jefe de Estado.

En su mensaje, el presidente también hizo mención de su intervención en la Universidad Sueca de Defensa en junio de 2024, en la que explicó su posición sobre la justicia y las víctimas del conflicto armado en Colombia. “Mi mensaje fue un testimonio profundo y sincero de lo que he defendido con firmeza durante toda mi vida: el derecho de las víctimas de este país a la verdad, la justicia y la reparación”, indicó Petro.

Gloría Lara, líder política asesinada en 1982 y cuyo crimen quedó en la impunidad - crédito Colprensa

Gustavo Petro y su mención a Enán Lora y Jaime Gómez

En este contexto, el primer mandatario también destacó la memoria de Enán Lora Mendoza y Jaime Gómez, ambos víctimas de un sistema judicial corrupto que dificultó la resolución del caso de Lara. Lora Mendoza fue acusado y asesinado, a su juicio, de forma injusta; mientras que Gómez, quien dedicó su vida a investigar el caso, fue desaparecido y su cuerpo encontrado sin vida en un parque nacional.

Tras esta mención, Petro también reconoció los esfuerzos del Ejecutivo para abordar la impunidad en este caso. “En mi gobierno, el 12 de diciembre de 2023 se suscribió el ‘Acuerdo de Solución Amistosa’ en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y el 24 de mayo de 2024, se llevó a cabo el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado”, destacó.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) afirmó en 2022 que sí se violaron derechos en el caso de Gloria Lara - crédito Lenin Ocampo/EFE

En efecto, en aquella fecha, el Estado formalizó su responsabilidad internacional, reconociendo las fallas en las garantías judiciales durante las investigaciones del caso Lara. En 2012, su hijo Héctor Manuel Echeverri Lara, acudió ante la Cidh contra el Estado colombiano, argumentando la falta de investigación; y solo 10 años después reconoció que hubo violación de derechos fundamentales.

Por último, el presidente expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias. “El Estado colombiano les debe pedir disculpas por la eterna impunidad. Mi compromiso y solidaridad con todas las víctimas”, concluyó el jefe de Estado, que reafirmó su postura frente a la necesidad de justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado en Colombia.