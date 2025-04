Niurka Marcos criticó a Yina Calderón por comentarios a Manelyk en ‘La Casa de los Famosos’: “Estúpida, la destruyo”

Niurka Marcos no dudó en lanzar "dardos" contra Yina Calderón - crédito @vibesandlyrics/X

El martes 8 de abril, La Casa de los Famosos All-Stars y La Casa de los Famosos Colombia se conectaron en remoto para conocer cómo fue el recibimiento de Melissa Gate y Manelyk González en las respectivas casas a la que fueron de intercambio temporal.

Este cruce de participantes además de sorprender a los concursantes, generó momentos de alta tensión, especialmente entre la invitada en la “Casa” en Colombia Manelyk y Yina Calderón, cuya actitud hacia la mexicana no pasó desapercibida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Niurka Marcos expresó su opinión sobre Yina Calderón - crédito Fotomontaje Infobae (Niurka-RCN/Instagram)

El intercambio se hizo efectivo durante la noche, cuando Manelyk González ingresó a la casa colombiana en medio de una cena organizada por el cumpleaños de uno de los participantes, Emiro Navarro. La mexicana fue recibida por los 12 concursantes en la terraza, aunque no todos mostraron entusiasmo por su llegada. En particular, Yina Calderón evitó saludarla y dejó claro que la presencia de Manelyk no le agradaba.

Más tarde, durante una conexión en vivo entre ambas casas, los presentadores colombianos Marcelo Cezán y Carla Giraldo preguntaron a Manelyk cómo había sido recibida. La mexicana respondió que, en general, había sido bien acogida, aunque hizo una salvedad al mencionar que no todos habían mostrado la misma actitud.

Cuando se le pidió que especificara a quién se refería, Manelyk señaló a Yina Calderón. La respuesta de Calderón no tardó en llegar y fue contundente: “Primero que todo, Carla, yo no sé qué significa pelada. Así que le toca empezar a hablar en español colombiano, porque no le voy a entender. Y dos, tiene un perfume que huele asqueroso, entonces la cara es porque no me lo aguanto”.

Por su parte, Manelyk González le replicó a Calderón, especialmente a la crítica sobre su perfume. “¡Carísimo, mi amor! Por eso te he de picar”, aseveró la mexicana, dejando claro que no se dejaría intimidar por las actitudes de su compañera.

Melissa Gate afirmó que Yina Calderón tiene envidia - crédito @vibesandlyrics/X

Mientras esto ocurría en Colombia, los participantes de La Casa de los Famosos All-Stars observaron la interacción a través de una transmisión en vivo.

La actitud de Calderón generó comentarios negativos entre los concursantes, incluyendo a la polémica Niurka Marcos, quien calificó a Yina como “repugnante” y “grosera”.

“¡Qué repugnante es! Es grosera (...) Estúpida, la destruyo”, afirmó la vedette cubana.

Por su parte, Melissa Gate, enviada a la casa en México como parte del intercambio, también expresó su descontento con el comportamiento de Calderón, describiéndola como “terriblemente grosera”.

Entre tanto, la paisa compartió su experiencia inicial con los presentadores del programa. “Feliz, contenta, agradecida, iluminada, elegida, me siento fabulosa, grandiosa y todo lo terminado en osa”, declaró.

Además, resaltó que la “Casa” fue decorada con un letrero de bienvenida y elementos alusivos a Colombia, lo que reforzó el cálido recibimiento que recibió por parte de sus nuevos compañeros.

Participantes de 'La casa de los famosos All Stars' hablaron de la entrada de Melissa Gate y criticaron a Yina Calderón - crédito @duddu1996/TikTok

Y es que, más tarde, Melissa Gate no dudó en opinar sobre la actitud de Calderón, sugiriendo que esta podría estar molesta por no haber sido seleccionada para viajar a la casa de los famosos que se transmite para Estados Unidos. “Yo creo que ella tiene rabia porque me mandaron acá y a ella no”, afirmó Gate.

En otro de los momentos de esparcimiento de La casa de los famosos All-Stars, Gate recibió un termo identificativo que la hace parte del esa versión del popular reality.

“Yo voy a llegar con este y se lo voy a poner a Yina en mi cama para que lo vea. Ay qué pereza. A mí me da mucha pereza porque a mí no me gusta que me envidien. a mí no me gusta que me envidien tanto, o que quieren lo mismo que yo tengo. Pero bueno, es mejor ser la envidiada que la envidiosa. Total, a esa no la toquen, que la envida la mata sola”, aseveró a sus compañeras.

El enfrentamiento entre Manelyk González y Yina Calderón no pasó desapercibido para los televidentes, quienes rápidamente llevaron el debate a las redes sociales.

“Hubieran mandado a niurka”; “ojalá trajeran a Colombia a Niurka para que le baje los zumos a yina😂“; ”Gracias La casa de los Famosos All Star ✨⭐️por el recibimiento que le dieron a Meli nuestra 👸🏼y Ofrezco mis disculpas en Nombre de Colombia porque Yina, Fiona Calderón no nos representa (sic)“, fueron algunos comentarios al respecto.