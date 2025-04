Hombres armados protagonizaron robo de película en el aeropuerto de Riohacha: un camión de valores fue el objetivo

Una pasajera grabó el momento exacto en el que los ladrones se llevaron varias tulas con dinero - crédito Redes sociales/X

En la tarde del 9 de abril de 2025, en el aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (La Guajira) se registró un robo de película que afectó gravemente las operaciones en la terminal aérea. Delincuentes ingresaron al lugar y hurtaron un carro de valores que tenía en su interior varias tulas con dinero. Hasta el momento, se desconoce la cantidad exacta de recursos que fueron robados.

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, los hechos se presentaron en la rampa aeroportuaria. Los hombres armados, cuyas identidades son desconocidas, llegaron en dos camionetas hasta el sitio, disparando a los presentes y poniendo en riesgo la vida de los viajeros, hurtaron parte del dinero que estaba en el carro de valores y emprendieron la huida.

Las operaciones en el aeropuerto de Riohacha ya fueron restablecidas - crédito José Jácome/EFE y redes sociales

Sin embargo, tras una ardua persecución por la Troncal del Caribe, en la que los criminales derramaron aceite en la vía para lograr que los vehículos policiales resbalaran, uno de los vehículos en los que escaparon fue hallado incinerado en la vía que conduce a Santa Marta, detrás de un motel. Además, las autoridades capturaron a dos de los implicados y lograron recuperar cuatro tulas con dinero, según detalló Noticias Caracol.

Por estos hechos, a las 5:00 p. m., la Aeronáutica informó sobre la suspensión de sus operaciones. “La @AerocivilCol informa que el aeropuerto de Riohacha Almirante Padilla suspendió temporalmente sus operaciones por una presunta interferencia ilícita en la rampa. Se realizan coordinaciones con autoridades y @aerooriente para evaluar la afectación y reactivar operación”, indicó.

Aeronáutica Civil suspendió operaciones aéreas en el aeropuerto de Riohacha - crédito @AerocivilCol/X

Posteriormente, a las 5:30 p. m., aproximadamente, informó que las operaciones en el aeropuerto fueron reactivadas, por lo que sugirió a los viajeros ponerse en contacto con las aerolíneas con las que esperaban volar para conocer el estado de su vuelo.

Habitantes tomaron dinero del carro incinerado

Luego de que los hombres armados escaparan con el dinero y de que una de las camionetas en la que se movilizaban fuera hallada en la vía, envuelta en llamas, la población local se acercó al vehículo y tomó el dinero que se encontraba en el suelo y que parecía estar en buen estado, a pesar del fuego. Así quedó registrado en un video difundido en redes sociales, el cual fue grabado por uno de los ciudadanos que se acercó a hurtar los billetes que los delincuentes sacaron del carro de valores.

Las autoridades persiguieron a los ladrones, que derramaron aceite en la vía para evitar que lograran capturarlos - crédito Redes sociales/X

En la grabación se ve a mujeres y hombres adultos escogiendo los billetes, acompañados de niños y niñas que hacen exactamente lo mismo. Asimismo, se escucha al hombre que filmó indicando a otro ciudadano que se acerque para elegir los mejores billetes. “Los de $2.000 quedaron buenos, mijo, mire, allá es donde están, cógelos”, dijo.

El sujeto respondió quejándose por haber alcanzado a tomar un “paca” de dinero que estaba dañado por el fuego. En seguida, el hombre insistió en que los billetes de $2.000 no habían resultado tan afectados por las llamas y mostró en el video el fajo que pudo recoger. Luego, otro hombre llamó a las demás personas para que se acercaran a tomar el dinero que yacía en el suelo: “¡Ey, plata, mi gente!”, dijo.

Ciudadanos se llevaron parte del dinero que estaba en la camioneta de los delincuentes, después de que esta se quemara - crédito Redes sociales/X

Según informó Noticias Caracol, el aeropuerto fue militarizado y se están adelantando las investigaciones pertinentes para determinar la cantidad de dinero que se perdió. Mientras tanto, los viajeros esperan soluciones por los vuelos que no pudieron abordar. Justamente, un turista cubano relató su experiencia al respecto para el Diario La Guajira, criticando la falta de seguridad en el aeropuerto y la imposibilidad de haber viajado.

“Después de haber vivido un asalto a mano armada donde entraron una Toyota tirando ráfagas de tiros a todos los pasajeros por el piso, a los bebés las balas le pasaban por al lado y Latam no responde. No sé a qué hora me voy a ir, no sé cuánto tiempo voy a estar aquí. Tengo hambre, no me están dando de comer”, aseveró.

El viajero aseguró, además, que los presentes se encuentran asustados y heridos con algunas cortadas en la piel. “Hay mayores que por poco le da un infarto al corazón. Necesitamos ayuda del público”, añadió.