Yina Calderón reaccionó de mala manera a las críticas por el trato que le ha dado a Manelyk en ‘La casa de los famosos’: “Yo miro mal al que se me dé la gana”

En la noche del 8 de abril de 2025 se vivió una de las noches más tensionantes en La casa de los famosos Colombia con la llegada de Manelyk a la competencia, en intercambio con Melissa Gate, que se fue a la versión estadounidense.

Uno de los momentos más comentados de la noche en redes sociales fue el encuentro que tuvieron Manelyk y Yina Calderón, pues la DJ no soportó la idea de que la mexicana llegara a ocupar un lugar que no le corresponde.

Incluso, entre sus compañeros trataron de aliviar los ánimos y la creadora de contenido no dudó en responder: “Yo miro mal al que se me dé la gana, acuérdate de eso”.

Manelyk, igualmente sorprendida, respondió. “Yina… No sé, ni me conoce, no sé si se siente pelada, pero no importa”.

Luego le preguntaron a Yina y esta no se quedó de brazos cruzados.

“Primero que nada, no sé qué significa pelada, así que le va a tocar empezar a hablar en español colombiano para que le pueda entender. Y dos, tiene un perfume que le huele asqueroso, por eso es que no me la aguanto”.

Este comportamiento de Yina Calderón con la mexicana no tardó en generar opiniones en redes sociales entre los seguidores de ‘Mane’ como del reality del Canal RCN, en los que destacan que la educación no pelea con nadie o “qué vergüenza con Manelyk, malparida de la Yina qué?”.

Otro de los comentarios que circuló en las redes sociales sobre la DJ fue: “Yina es una apestada y una mordida de la vida. Es fea, sin clase, sin educación. Tiene que optar por ser una grosera para que alguien se dé cuenta que esa mujer existe, porque de lo contrario, a quién le interesa una mujer amargada como ella al lado”.

Pero los comentarios no pararon ahí, pues los seguidores de Manelyk continuaron con los ataques en contra de Yina Calderón, afirmando que “solo le interesa que hablen de ella, así sea por cosas malas”.

Mientras que otros respondieron al comentario de que “tiene que hablar español colombiano” con un mensaje: “Manelyk se puso la bata wayuu y comió sancocho, ta solo le falta terminar las frases con la palabra mondá y queda certificada en español colombiano”.

Este momento quedó grabado para la posteridad, cuando Yina criticó el perfume ante la mirada atónita de los presentadores y los otros participantes presenciaban la escena boquiabiertos, Manelyk no tardó en contraatacar: “Carísimo, mi amor. Por eso te ha de picar”, replicó haciendo referencia a su perfume. Yina remató diciendo “lo caro no es para todo el mundo”.

Hay rivalidad entre las dos: esto dijo la hermana de Yina Calderón

Debido a los comentarios que circularon en redes sociales, Juliana Calderón, hermana de Yina, aseguró que su hermana estaba jugando y “más de uno no está soportando que se comporte así”.

Sin embargo, también recordó que su hermana era seguidora de Manelyk y que las fiestas que se hicieron virales en pandemia, ocurrieron por la fascinación que tenía la DJ con Acapulco Shore y lo que para ella significaba hacer ese tipo de contenido.

“Cuando estábamos en pandemia, Yina sacó las famosas fiestas que hacíamos. Las hizo porque ella veía mucho Acapulco Shore, donde se emborrachaban, se peleaban… mejor dicho, pasaba de todo. Entonces Yina lo tomó de ahí, ella sabe quién es Manelyk, sabe cómo es el tema, y apenas la vea va a decir: ‘Sí fue un intercambio’, porque Yina no es bruta, Yina es superinteligente”, comentó la menor de las hermanas Calderón.