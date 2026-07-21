Poncho Zuleta acompañó a su hija Claudia Margarita a posesionarse como senadora: una de las “abejitas africanas” del Centro Democrático

El artista vallenato oriundo de La Guajira se mostró orgulloso por esta nueva etapa en la carrera política de su hija, que será una de las 17 integrantes del Centro Democrático en el Senado - crédito @ponchozuletadiaz/IG

Una de las nuevas caras en el Congreso de la República, luego de la instalación de la nueva legislatura del Senado y la Cámara de Representantes (2026 - 2030) que se llevó a cabo en el centro de Bogotá la tarde-noche del lunes 20 de julio de 2026, es Claudia Margarita Zuleta Murgas, la hija del cantante vallenato Poncho Zuleta.

La ya posesionada senadora por el departamento del Cesar, que logró su curul en las elecciones legislativa del 8 de marzo de 2026, será una de las 17 voces que representarán en la corporación al partido político liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y que en la Cámara de Representante completa con 30 nombres las 47 “abejitas africanas”, como los calificó el mismo exmandatario en entrevista con Bluradio, las cuales estarán “defendiendo” el partido.

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Sin embargo, uno de los detalles que más la atención tras la llegada de Zuleta al Congreso de la República fue que llegó acompañada por su padre, reconocido como ‘El pulmón de oro’ por su potente voz y una de las figuras más emblemáticas en la historia del vallenato.

Por tal motivo, mediante un video que el padre de la congresista compartió en su perfil de Instagram ese mismo lunes, ella se refirió a ese día especial en su vida y su carrera como funcionaria pública, tras haber estado dos periodos (ocho años) como diputada de la Asamblea del Cesar y haber aspirado dos veces, sin éxito, a la Gobernación del mismo departamento.

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Zuleta y su hija compartieron el mensaje con la grabación en redes sociales la tarde del lunes 20 de julio de 2026 - créditos @ponchozuletadiaz/IG | @claudiamzuleta/IG

“Bueno, es un honor poder llegar a este día, el 20 de julio, día de nuestra independencia, día que honramos el grito de la libertad de los colombianos. Tenemos el deber de llegar a posesionar este nuevo Congreso de la República para seguir defendiendo la libertad, la democracia, nuestras instituciones y un país que le dé desarrollo, oportunidades, alegrías y bienestar a todos los colombianos", menciona Zuleta en la grabación, y al final le dijo a su padre: “Gracias, papi, por acompañarnos”.

El artista vallenato de manera solemnte solo contestó: “Es mi deber”.

Sin embargo, en el mensaje adjunto al video que difundió el artista vallenato, abrió su corazón y señaló que “está lleno de orgullo y gratitud”.

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“Ver a mi hija, @claudiamzuleta , asumir con responsabilidad el compromiso de servirle a Colombia como senadora de la República, es una bendición que solo Dios puede explicar”, prosigue la publicación que compartió el cantante para atesorar el recuerdo como progenitor.

Poncho Zuleta, cuyo nombre de pila es Tomás Alfonso Zuleta Díaz, destacó más adelante en su mensaje que acompañó a su hija en un momento que calificó como “especial, recordando el camino recorrido, los valores con los que fue criada y el amor por nuestra tierra que siempre ha llevado en el corazón”.

El artista invitó a votar por su hija en las elecciones al Congreso del 8 de marzo de 2026 - crédito @ponchozuletadiaz/IG

Al final de sus palabras de orgullo y admiración, el artista vallenato le pidió “a Dios que la ilumine, le dé sabiduría y fortaleza para trabajar con honestidad por todos los colombianos”, y que “nunca pierda la sencillez, el compromiso y el respeto por la gente”.

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El anhelo del padre también se hizo sentir como la voz de un ciudadano más, luego de que Zuleta concluyó: “Hoy no solo la acompaño como padre; la acompaño con la esperanza de que haga una labor que deje huella para nuestro país”.

El cantante vallenato volvió a demostrar que el apoyo a su hija es incondicional, puesto que semanas antes de la jornada de elecciones legislativas acompañó a Zuleta Murgas entregando publicidad como parte de la campaña política que terminó con final feliz para la ahora senadora.

La congresista cuenta con una formación multidisciplinaria como optómetra, es especialista en Administración Hospitalaria y Financiera, abogada y maestrante en Derecho Constitucional y Seguridad Social.

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En 2023 el cantante apoyó a su hija Claudia Margarita Zuleta cuando se postuló a la Gobernación del Cesar como candidata del Centro Democrático - crédito red social X

Ha ejercido cargos públicos como secretaria de Deportes del Cesar, secretaria de Salud de Valledupar y diputada del Cesar.

En el Congreso, Zuleta centralizará su agenda en promover reglas claras para generar confianza, apoyar incentivos a la creación de empleo formal y proponer una seguridad social flexible que acompañe al trabajador a lo largo de su vida laboral, de acuerdo con lo que menciona el sitio web del Centro Democrático.