Así fue el sepelio de Sara Millerey: esto es lo que se sabe del brutal asesinato de la mujer trans al norte de Medellín

La mujer de 32 años fue torturada y arrojada a una quebrada de Bello, Antioquia - crédito Manuel Velandia Mora/Facebbok

El crimen de Sara Millerey, mujer transgénero, que fue brutalmente torturada al partirle todas sus extremidades y arrojarla al caudal de una quebrada, conmovió a todo el país.

Tanto así que comunidades Lgbtiq+, sectores políticos y personalidades expresaron su rechazo contra este crimen de odio.

Luego de todas las diligencias que conllevan este tipo de hechos, la familia de la mujer de 32 años invitó a la comunidad a participar en las exequias y posterior inhumación que se realizaron en la jornada del 8 de abril de 2025 en el municipio de Bello, Antioquia.

Las imágenes que se están divulgando por medio de las redes sociales dan cuenta de la acogida de la ciudadanía para acompañar a sus familiares y allegados en su último adiós a Sara.

En las afueras de la iglesia se observa cómo un amplio grupo de personas acudió al lugar, lo mismo que en el cementerio Jardines de la Fe, en medio del llanto y la desolación, para despedir a la mujer que se ganó el cariño de muchos por su carisma y respeto hacia los demás, tal como lo comentaron muchos en las redes sociales y en conversaciones con los medios de comunicación.

El doloroso y violento crimen en contra de Sara Millerey, fue condenado por el Gobierno y las instituciones del Estado - crédito redes sociales/X

De acuerdo con El Colombiano, un familiar relató cómo fueron sus últimas horas de vida, ya que se encontraba con ella. Explicó que, en horas de la tarde del viernes 4 de abril, ella visitó a uno de sus tíos en el barrio Playa Rica del municipio, donde vivía con su madre y se encontraban varios de sus parientes.

La mujer llegó a la vivienda con la intención de pedir dinero, no lo consiguió y por eso salió del lugar rápidamente: “Una hora antes estuvo en la casa de un tío pidiéndole plata, porque acostumbraba a hacerlo. Le dijo que le diera 10.000 pesos para un jabón y una ropa, pero él solo le dio 5.000 pesos, por lo que se fue molesta”.

De ella volvieron a saber cuando les avisaron que estaba en la quebrada La García, aferrándose a una rama con su cuerpo destruido.

El medio aseguró, de acuerdo con la información suministrada por personas cercanas a la víctima, que fueron unos transeúntes quienes la auxiliaron en medio del temor de “que los encendieran a bala”, ya que las personas que estaban grabando con sus celulares les gritaban que dejaran que la corriente se la llevara, por lo que fue necesaria la intervención de la Policía.

Ministerio de la Igualdad Rechaza crimen de mujer trans y pide celeridad en el caso - crédito, redes sociales y Ministerio de la igualdad

De acuerdo con Manuel Velandia, activista de la comunidad LGBTIQ+, hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre los avances de la investigación, y solo hay registro de la recompensa millonaria que ofreció la Alcaldía del municipio y el departamento para encontrar a los responsables de la muerte de Sara.

Velandia le contó a Infobae Colombia que, a pesar de ello, se ha logrado una movilización masiva por medio de las redes sociales y para la jornada del 9 de abril se tiene prevista una manifestación en el Parque de los Hippies en Bogotá. Para el 10 de abril también están programadas actividades en la capital del país.

Manuel afirmó que, por el momento, no tiene información sobre el acompañamiento psicosocial a los familiares de la mujer, y que solo se ha tenido el pronunciamiento de la alcaldesa de Bello, “que se vio presionada para hacerlo”, luego de que la misma entidad cometiera un error en su pronunciamiento oficial al referirse a ella con su nombre de pila y en masculino, por lo que, tiempo después, debieron realizar la corrección y usar su nombre identitario.

Activistas y organizaciones sociales convocaron movilizaciones para exigir justicia en este atroz crimen - crédito redes sociales

Finalmente, comentó que en esta sociedad no hay nada más peligroso que los crímenes que se sustentan bajo el criterio de la moral y la identidad de género:

“No hay nada más peligroso que los asesinos que se fundamentan en su ‘intachable moral’, en su masculinidad exacerbada, en el modelo binarista de los cuerpos y de los géneros. Una sociedad que no puede aceptar que cada uno de los seres humanos somos únicos, porque no hay nadie como yo ni jamás habrá nadie como yo, y que pretende alcanzar una igualdad que por definición no existe en la naturaleza humana, es una sociedad en la que la inequidad es el modelo social de convivencia. Un modelo que privilegia a quienes ocultan su realidad, su sexualidad, sobre aquellas personas que, como Sara, son auténticos seres humanos”, comentó para Infobae.