Exnarco Carlos Lehder reveló detalles de la guerra de Pablo Escobar con sus exsocios del Cartel de Medellín: “Los mató a todos”

El exnarcotraficante colombo-alemán regresó a Colombia, generando controversia por todos los detalles que se han conocido tras la publicación de su libro

En una nueva entrevista radial el exnarcotraficante colombo-alemán Carlos Lehder afirmó que su captura y extradición a Estados Unidos en 1987 no fue un hecho fortuito, sino que se dio como resultado de una traición en las que el protagonista fue su antiguo socio, el capo colombiano Pablo Escobar.

Lehder aseguró que Escobar lo entregó a las autoridades estadounidenses como parte de una negociación secreta para obtener beneficios judiciales y aliviar la presión que enfrentaba en Colombia.

Dicha aseveración la hizo la mañana del martes 8 de abril de 2025 a través de Bluradio.

El excapo que regresó a Colombia el sábado 29 de marzo de 2025 y fue cofundador del Cartel de Medellín, mencionó que Escobar había establecido contactos con el Gobierno de Estados Unidos mientras en público mantenía una postura de rechazo absoluto a la extradición.

“Escobar ya había resuelto los problemas con el Gobierno de Colombia, y me dijo que hiciera lo que tuviera que hacer contra Noriega. Me deseó suerte y aseguró que no atentaría contra mi familia”, explicó Lehder, refiriéndose a una conversación que sostuvo con Escobar antes de su captura, el 4 de febrero de 1987, cuando el capo tenía en ese entonces 47 años.

Lehder fue arrestado, en Bogotá, Colombia, tras su llegada al aeropuerto internacional El Dorado el sábado 29 de marzo de 2025

La extradición como estrategia de supervivencia

Lehder, que publicó un libro titulado Biografía: vida y muerte del cartel de Medellín, en el que detalló lo que fue su carrera en el mundo del crimen y el narcotráfico, argumentó que su extradición fue parte de una estrategia de Escobar para desviar la atención de las autoridades tras el asesinato del entonces ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla. Dicho crimen que había intensificado la persecución contra el Cartel de Medellín.

El exnarcotraficante que llegó a comprar en 1978 la mitad de una isla en las Bahamas que convirtió en un punto de paso de avionetas cargadas de cocaína, precisó que Escobar enfrentaba una creciente presión tanto a nivel nacional como internacional, y esto lo llevó a entregar a algunos de sus socios más cercanos para garantizar su permanencia en Colombia bajo condiciones favorables.

“Un mes después de mi extradición, mi abogado en Estados Unidos descubrió que quien me había entregado fue Pablo Escobar. Fue una traición para desviar la presión en su contra”, dijo Lehder durante la entrevista.

La caída de Lehder marcó el inicio de una purga interna en el Cartel de Medellín, y que llevó a que Escobar eliminara a varios de sus antiguos aliados para consolidar su poder.

El padre García Herreros viajó a Estados Unidos en varias oportunidades

El papel del padre Rafael García Herreros

En otro fragmento de la charla, Lehder también destacó la intervención del fallecido padre Rafael García Herreros (17 de enero de 1909 - 24 de noviembre de 1992), una figura clave en la mediación entre él y Escobar.

El sacerdote, conocido por su carisma y su influencia en la sociedad colombiana de la época, desempeñó un rol importante en los intentos de reconciliación entre ambos narcotraficantes, aseguró el mismo Lehder, y reveló que García Herreros viajó a Estados Unidos como parte de esta serie de eventos que buscaban mediar entre los criminales y las autoridades.

“El padre García Herreros viajó por compasión. Nunca lo conocí antes. Fue él quien llevó mi mensaje a Escobar, pidiendo permiso para testificar contra el general Noriega”, añadió Lehder.

Lehder fue detenido en Colombia, pero volvió a recobrar su libertad

“Quiero recalcar que después de que yo fui extraditado, Pablo si, eventualmente, lanzó una guerra contra el Estado colombiano, contra la Policía, el Ejército, el gobierno, los ministros, que yo no tengo absolutamente nada de que ver, porque yo estaba preso en Estados Unidos, eso ocurrió. Pablo los mató a todos los del cartel”, añadió Lehder.

Más de tres décadas en prisión

Tras su captura y extradición, Lehder pasó más de 30 años en cárceles estadounidenses, cumpliendo una larga condena por su papel en el tráfico de drogas. Su testimonio reciente no solo arroja luz sobre las dinámicas internas del Cartel de Medellín, sino que también refuerza las teorías sobre las negociaciones secretas que Escobar habría llevado a cabo con el Gobierno de Estados Unidos, a pesar de su retórica pública en contra de la extradición.

Las palabras de Lehder han dejado interrogantes sobre el alcance de las estrategias de supervivencia de Escobar y su capacidad para manipular a sus aliados y enemigos en beneficio propio.