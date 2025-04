César Escola respondió si Amparo Grisales sabe de música para estar en ‘Yo me llamo’: “No hay que ser un profesor para ser jurado”

César Escola hablño de las críticas que recibe Amparo - crédito @cesarescola/Instagram

En una entrevista para Los 40 Colombia, el jurado y maestro musical César Escola dio detalles de su paso por el programa de imitación Yo me llamo, en el que por más de cinco temporadas ha acompañado a Amparo Grisales en la mesa del jurado.

Aunque se les ha visto tener momentos de amor y algunos roces, para el programa de Los impresentables Escola habló de la buena relación y amistad que mantiene con la actriz y aprovechó para revelar si desde su objetividad considera que Amparo sabe de música.

Esto después de que por varias versiones del programa se le criticara la distancia que gripales tenía con el mundo de la música antes de entrar al programa hace varios años.

“Amparo lleva muchos años en esto del entretenimiento, Amparo tiene muy buen oído y sabe mucho para poder juzgar, no hay que ser un profesor diplomado de música para ser jurado y calificar a un imitador, es solo tener conocimiento, estudiar todos los días”, dijo el jurado para los Impresentables de Los 40 Colombia.

Escola aseguró que la modelo y actriz ha sido dedicada estudiando música para hacer las devoluciones a los imitadores - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Incluso el jurado argentino aseguró que este tipo de acusaciones contra Amparo no tienen validez, pues explicó que incluso las personas del público y los televidentes también son considerados jurados.

“Esa es la magia de Yo me llamo, por ejemplo el público, ellos también son jurados, porque una señora que no ha estudiado música, pero que ama a Juan Gabriel y lo ha oído toda la vida, esa señora en su casa sabe si el participante si llama o no”, dijo Escola.

Escola reveló que hay ganadores del programa que no se parecían físicamente

En medio del diálogo con Los Impresentables de Los 40, Escola confesó que todas las opiniones son subjetivas, por lo que está seguro de que hay decisiones que los jurados han tomado, que al público no le han gustado.

Como parte de un ejemplo, el jurado reveló que hay ganadores de otras temporadas que considera no se parecían físicamente, pero que las opiniones de otros jurados y del público en general los destacaron como los mejores.

“Hay ganadores de Yo me llamo como Julio Jaramillo, que físicamente no se parecía, pero el participante cada vez que cantaba abría su corazón y uno quedaba enamorado y suena igual y como siempre fue el público el que decidió el ganador”, detalló el jurado.

Así maneja las críticas en redes sociales

Debido a que muchas veces las opiniones del jurado y del público se cruzan con algunos participantes, existen momentos en que los jurados son blanco de críticas en redes sociales.

César Escola habló de las críticas que reciben por ser jurados del programa - crédito Yo Me Llamo edición Colombia/YouTube

Es por esto que César reveló que aunque tiene redes sociales, prefiere dejar pasar esos comentarios y no leernos ni buscar nada que tenga que ver con el tema por proyección.

“Yo tengo redes y sigo redes, pero no miro lo que comentan del programa por una cuestión de sanidad mental, la gente puede comentar porque estamos en un país libre, pero yo no me pongo a leer”, dijo el jurado argentino.

Además, explicó que para no sentir ese deseo de conocer las opiniones de los demás en redes sociales, se ha propuesto en confiar en sus palabras y devoluciones, pues asegura que son sinceras y desde el corazón, por lo que nunca ha sentido la necesidad de buscar estas reacciones.

Escola reveló su experiencia como padre soltero y el proceso de adopción de su hijo

El jurado de Yo me llamo compartió detalles sobre su decisión de convertirse en padre soltero y el proceso que lo llevó a adoptar a su hijo Martín.

El presentador argentino, radicado en Colombia, habló sobre las reflexiones que lo llevaron a tomar esta importante decisión y las lecciones que ha aprendido a lo largo de los años como padre adoptivo.

Escola explicó que nunca había considerado formar una familia, pero que llegó un momento en su vida en el que comenzó a cuestionarse sobre el legado que dejaría.

César Escola y su hijo Martín - crédito @cesarescola/Instagram

“Siempre pensé que no iba a formar una familia. Pero llega un momento de tu vida donde uno empieza a plantearse muchas cosas, en lo que uno atesora, el conocimiento, el cariño, lo material, si uno se va, ¿a quién se lo deja?”, expresó el presentador.

Fue entonces cuando, según relató, la vida le presentó la oportunidad de adoptar a Martín, un proceso que describió como transformador.

Escola detalló que el camino hacia la adopción no fue inmediato ni sencillo, pues se sometió a un curso de un año que lo preparó para asumir la responsabilidad de ser padre adoptivo, con la posibilidad de desistir en cualquier momento si sentía que no estaba listo.

Sin embargo, cuando Martín llegó a su vida, todo encajó. “Hice un curso de un año y me preparé con la posibilidad de rechazar la adopción en todo momento. Llegó Martín y llevamos 20 años juntos”, afirmó.