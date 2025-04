Actor de ‘La chica vampiro’ pidió oraciones por su vida y reveló detalles de su nueva vida espiritual

El actor apareció en redes sociales para pedir apoyo con oraciones para él y habló de su proyecto religioso - crédito captura de pantalla Caracol Televisión

Juan Pablo Obregón, recordado por su participación en las series colombianas Padres e hijos, La chica vampiro, Doña Bella, entre otras producciones, compartió detalles sobre los desafíos personales que lo llevaron a un cambio radical en su vida.

El actor confesó a la revista Vea que enfrentó momentos difíciles que lo hicieron replantear su carrera y enfocarse en la espiritualidad, un camino que, según sus palabras, le salvó la vida.

Obregón relató que su conexión con la fe fue clave para superar situaciones como pérdidas personales y problemas en su matrimonio.

“¿Qué pasó conmigo? Gran parte es una decisión personal. A mí, Dios me salvó prácticamente la vida en mi caminar hacia Él”, expresó el actor, quien ahora dedica su vida a compartir su experiencia espiritual y fortalecer su núcleo familiar.

Actualmente, Obregón vive junto a su esposa, Ana María Malagón, y sus seis hijos, con quienes ha construido un hogar basado en principios religiosos.

Según detalló la revista Vea, el actor atribuye la estabilidad y unión de su familia a su conexión con Dios. “Gracias a Dios, que fue el que nos salvó y recuperó este hogar”, afirmó en una publicación en sus redes sociales. Tanto Obregón como su pareja comparten activamente su fe con sus seguidores, mostrando cómo han integrado la religión en su vida diaria.

Además, han emprendido un negocio conjunto enfocado en la venta de artículos religiosos, como utilería propia de la iglesia católica, lo que refuerza su compromiso con su proyecto espiritual.

Recientemente, apareció en redes sociales para celebrar su cumpleaños de una manera muy modesta, pues a pocos días de la Semana Santa, el actor se encuentra en medio de un ayuno de cuarenta días, por lo que en lugar de ostentar una fiesta le pidió a sus seguidores que le regalaran una oración.

“El señor me ha dado regalos hermosos en esta Cuaresma y hoy es un día de esos definitivamente, de regalo quisiera que cada uno me regalara una oración”, dijo el actor.

Además, desde sus redes sociales pidió colaboraciones para uno de sus proyectos que está enfocado en vender artículos religiosos, varios hechos por su familia a mano.

Se trata de un emprendimiento llamado Santo Corazón, una página de Instagram que, según su descripción, se encarga de vender “souvenirs para católicos”, es decir artículos religiosos como libros, biblias e incluso peluches referentes a figuras como la Virgen María y Jesús.

Por otro lado, el artista aseguró que está trabajando en un nuevo proyecto que se enfoca en poder compartir testimonios de personas que se acercan a él y por medio de un proyecto como un pódcast, revelar los fuertes momento que han vivido estas personas antes de llegar a encontrar una espiritualidad.

“Voy a lanzar un proyecto que sé que es una inspiración de Dios porque me llegó en el retiro de penitencia por amor en esta Cuaresma y pues llegó este proyecto que espero que les guste, pero necesito de ustedes para que lo compartan”, dijo el actor.

También vende carros para obtener más ingresos

Desde su última parición en la serie Sobreviviendo a Escobar, el actor decidió enfocarse en conformar una familia con su esposa Ana María y sus hijos. Además, el actor decidió apuntarle a un nuevo negocio en el que se encarga de comprar y vender autos reparados.

Incluso, hace un par de meses, Juan Pablo habló con el programa Lo sé todo y dio detalles detrás de su nueva vida. “Es un negocio que es bonito, pero toca saberlo hacer. Yo mismo miro qué opciones podría haber y los compro, los arreglo, los que no tenga que arreglar solo los vendo”, dijo el actor.

Como parte de sus declaraciones para el programa, Juan Pablo explico que tuvo que buscar la manera de salir adelante junto a su familia debido a la falta de llamadas para que participara en producciones, por lo que tuvo que buscar otra alternativa.

“Lo que busco son opciones para vivir mi vida y que estas me gusten, llevaba años buscando adopciones, y me canse de esperar a que me llamen y en ese lapso de tiempo ¿qué?”, añadió el actor.