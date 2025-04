Polémico rabino que estará en el Gobierno Petro generó sorpresas al reportar un patrimonio de apenas 134.000 pesos

El rabino Richard Gamboa Ben-Eleazar agradeció a Gustavo Petro por asignarle la dirección de Asuntos Religiosos - crédito @rabinogamboa/X

Desde que el Gobierno nacional anunció que Richard Gamboa Ben-Eleazar sería el nuevo director de asuntos religiosos del Ministerio del Interior que lidera Armando Benedetti, distintos sectores del país cuestionaron el nombramiento.

En particular, la manera como obtuvo su título de rabino, con la certificación del Esoteric Interfaith Theological Seminary, un seminario interreligioso en Gainesville, Florida, que expide estos títulos a cambio de un pago de 150 dólares más gastos de envío.

Para la comunidad judía, su designación como rabino, que suele ser concedida a los miembros que cuentan con una formación específica de años en la fe, va en contra de las tradiciones de esta religión.

A su polémica certificación se suma la declaración de renta que dejó dudas sobre su veracidad, ya que “para 2023, declaró un patrimonio, tanto bruto como líquido, de apenas 134 mil pesos”, según reveló El Tiempo.

Por su parte, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) publicó un documento, destacando que, en la mayoría de los espacios como rentas de trabajo, Deudas, Rentas de capital o rentas no laborales aparece un saldo de 0 pesos.

Así mismo, solo cuenta con excepto $279.000 de renta líquida, lo que hace referencia a los recursos con los que una persona queda luego de restar a los ingresos diferentes tipos de gastos y descuentos de ley.

Gamboa Ben-Eleazar hizo lo propio y notificó sus bienes rentas y conflicto de intereses. Este requisito, que lo deben realizar todos los servidores públicos cando se posesionan en su cargo, causó sorpresa, ya que varía con respecto al patrimonio de nuevo funcionario.

De acuerdo con lo registrado por el director de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, para 2024 registró ingresos de $35.500.000, producto de un arriendo $24 millones y $1. 500.000 pesos por concepto de honorarios.

El rabino Gamboa Ben-Eleazar detalló en el documento que la única deuda que tuvo fue de $500.000, que corresponde a una mesada familiar para su madre, además de registrar una cuenta de ahorros a su nombre con $78.000.

En la declaración también mostró que obtiene ingresos gracias a sus actividades privadas como realizar conferencias religiosas. Igualmente, informó que fue representante legal de la ‘Confesión Unión Judía Liberal e Independiente de Colombia’ hasta el 12 de marzo de 2025, fecha en la que, según explicó, “la Junta Directiva Nacional designó a otro representante legal para la entidad religiosa”, lo que no considera como un conflicto de intereses para ejercer su nuevo cargo.

Descalificaciones públicas a los judíos

Richard Gamboa se autoproclama como un judío independiente, sin sinagoga - crédito Richard Gamboa/Facebook

El polémico rabino Richard Gamboa Ben-Eleazar ha sido duramente cuestionado por sus fuertes comentarios en contra de la comunidad judía. Uno de ellos dice: “¡Cuidado! Al nazismo israelí no se le combate atacándonos a los judíos. No confundan, los sionistas no son judíos porque piensan, hablan y actúan contrario a la ley judía. Otra: ¿Sabían que el 65% de los israelíes son ateos?”.

En otra consideración, calificó a Israel como fascista por las decisiones que ha tomado en el conflicto con Hamas en Medio Oriente.

“El Estado neonazi de Israel no tiene NADA QUE VER con nosotros los judíos. El Sionismo es una herejía antijudía, idolátrica y apóstata que contraría toda la enseñanza ética, moral y religiosa del Judaísmo. Ustedes llaman “pueblo de Dios” a una manada de ATEOS genocidas (sic)”.

Sus comentarios, catalogados como antisemitas, provocaron que las comunidades judías y líderes de otras religiones solicitaran que fuera removido del cargo, ya que lo ven como una persona que atenta en contra de quienes practican una religión.

Algunos voceros de varias religiones consideran que su nombramiento no garantiza el respeto por la libertad de cultos y la igualdad religiosa establecida en la Constitución - crédito FREEPIK

“Una persona que va a ejercer un cargo tan importante, que nace de la Constitución Política de Colombia, viola el principio de que no despreciamos, no rechazamos a nadie, y esa persona tiene que aceptar a todos. Gamboa ya rechaza de plano a la comunidad judía. No podemos aceptarlo, es un retroceso”, dijo el pastor cristiano Héctor Pardo en entrevista con Daniel Coronell.