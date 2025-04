El concejal motero Julián Forero habló de sus aspiraciones al congreso y hasta dio detalles del movimiento que podría elegir al próximo presidente

Con más de 12 millones de miembros en todo el país, los motociclistas colombianos han dejado de ser una fuerza invisible en el ámbito político - crédito Montaje Johan Largo-Infobae/Sala de Prensa del Concejal Fuchi

La elección de Julián Forero, conocido popularmente como “Fuchi”, al Concejo de Bogotá para el periodo 2024-2027 marcó un punto de inflexión en la política capitalina, después de que consiguiera una votación histórica de 70.030 sufragios con la que no solo rompió récords, sino que también puso en evidencia el creciente poder político del gremio de los motociclistas, un sector que reúne a más de 12 millones de personas en el país.

De hecho, su posesión en el Concejo de Bogotá dejó a la vista un fenómeno que podría ser el inicio de una estructura política nacional que aspire a cargos de mayor relevancia, como el Congreso o incluso la Presidencia de la República.

En entrevista con la revista Cambio, Julián Forero destacó que su elección representa la primera vez que un político motero llega a un cargo de elección popular en Colombia.

Según el concejal, esta victoria no solo es motivo de orgullo para el gremio también un punto de partida para construir una estructura política a nivel nacional.

con miras a las elecciones de 2026, Forero se prepara para dar el siguiente gran paso hacia el Senado, llevando con él la causa de los moteros a nivel nacional - crédito Sala de Prensa Julián Forero

Sin embargo, a pesar de su victoria histórica al ser elegido concejal de Bogotá, su ambición política va mucho más allá de la capital. Incluso, en su mente ya ronda la idea de dar el siguiente paso: aspirar al Senado de la República.

Aunque aún está en proceso de reflexión, el concejal está abierto a la posibilidad, especialmente tras la enorme respuesta de apoyo que ha recibido desde diversos sectores del país.

“Personalmente, he venido pensando en hacer un ejercicio al Senado. Mucha gente en las redes nos ha hecho la propuesta y sentimos el apoyo. Creo que hay una intención que puede funcionar si trabajamos desde el plano nacional”, comentó Forero al medio nacional.

A pesar de este entusiasmo, destacó que no se trata solo de una aspiración personal, sino de un proyecto colectivo que involucra a toda la comunidad motera. Para él, es vital seguir construyendo la estructura política necesaria antes de dar el salto al Congreso.

La comunidad motera ha empezado a participar en manifestaciones sociales para exigir soluciones para el gremio, mostrando su fuerza en las calles - crédito AFP

“Por ahora, lo importante para nosotros es fortalecer el gremio y los liderazgos. Eso no se da con discurso, sino con gestión, con resultados y con el control político. Que la gente siga confiando en nosotros y que pasemos de ser 70.000 a 500.000 o un millón de personas que sigan por la línea que abrimos,” expresó.

Forero tiene claro que su llegada al Senado no será un camino fácil. Sin embargo, confía en el poder de su movimiento y en el respaldo que ha logrado construir, especialmente después de la sorpresiva victoria en Bogotá.

“Cuando entré en esto intenté buscar padrino político, y hablar con varios de los candidatos que no son motociclistas para encontrar a alguien que entendiera la causa y que nos defendiera. Ninguno me prestó atención. Me ignoraron. Por eso tuve que tomar la decisión de asumir la bandera yo mismo, a pesar de que la gente no confiaba en los motociclistas y hasta pensaban que no votaban”, recordó Forero en Cambio.

El actual cabildante también advirtió que el gremio motero en Colombia ha demostrado ser una fuerza poderosa y que su capacidad para influir en los resultados electorales de las próximas elecciones de 2026 es poderosa.

Su mensaje resuena con una comunidad que supera los 12 millones de miembros en todo el país, un número considerablemente alto que puede tener un impacto fuerte en las urnas.

Julián Forero, el primer concejal motero en la historia de Bogotá, se propone llevar esa causa al Congreso, con la esperanza de que los motociclistas finalmente tengan una voz fuerte en las decisiones políticas del país - crédito Fernando Vergara/AP/Fuchi Concejal/Facebook

“En el país somos más de 12 millones los que tenemos moto. Y esa causa la logramos enmarcar y unirla. Fácilmente, podemos ayudar a poner un presidente”, aseguró Forero al medio nacional.

Además, el concejal ha logrado obtener el respaldo de la comunidad motera, al entender que las decisiones políticas que afectan la movilidad, los impuestos y la infraestructura vial inciden directamente en la vida diaria de millones de personas.

“Las decisiones que nos tocan son políticas, desde cuánto vale un servicio de transporte hasta lo que se paga en impuestos. Entonces creemos que llegó la hora de que los moteros tengan una estructura política de orden nacional, que incluya desde ediles, pasando por concejales, representantes y hasta senadores,” declaró.

El crecimiento del sector ha sido imparable. Según los registros, en 2000 había 57.528 motos en el país, mientras que en 2023 la cifra ascendió a 678.660.

Este aumento no es solo un dato estadístico; refleja una tendencia clara: las motos han pasado de ser un lujo a convertirse en una necesidad en muchas familias colombianas.

“La moto se convirtió en una fuente de trabajo y un medio de transporte más ágil, que ahorra tiempo que se traduce en calidad de vida. Eso no tiene precio”, señaló el concejal Julián Forero.