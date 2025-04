Colombiano feliz en sus primeros días tras retorno voluntario desde EE. UU.: “Cosas que con dinero no se pueden comprar”

Wilder Acevedo, de regreso en Colombia, observó con orgullo a su hijo entrenar en una cancha de fútbol, destacando la importancia de los momentos familiares que "no se pueden comprar con dinero" - crédito futbolymastv/TikTok

El colombiano Wilder Acevedo, que residió varios años en Estados Unidos con la esperanza de establecerse de manera definitiva, regresó de forma voluntaria al país luego de que se le negara la residencia estadounidense.

En un principio, Acevedo aplicó a la visa EB-2, reservada para profesionales calificados; sin embargo, un cambio en los requisitos migratorios coincidió con la revisión de su caso, resultando en la denegación de su petición.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Con la decisión ya tomada, Acevedo optó por cerrar el ciclo y volver a Colombia y según relató en un video publicado en su cuenta de TikTok, tenía “sentimientos encontrados: tristeza por dejar atrás el país donde buscó prosperar, y alivio al cerrar un capítulo que se volvió insostenible”.

No obstante, a pocos días de pisar suelo colombiano, confesó que se siente pleno, sobre todo por la oportunidad de compartir momentos que con dinero “no se pueden comprar”.

La felicidad de ver a su hijo jugar fútbol

Uno de los aspectos más emotivos de su retorno quedó reflejado en un video en el que Acevedo aparece en una cancha de fútbol, observando a un grupo de jóvenes entrenar; entre ellos, su propio hijo, por lo que con entusiasmo, Acevedo aseguró ante la cámara:

“No llevo ni dos días que me vine de Estados Unidos para Colombia y ya me arrepentí. Así que para todos esos que todavía están en Estados Unidos y se quieren regresar, piénselo muy bien, porque… aquí estoy viendo entrenar a mi hijo. ¿Entonces, cómo creen ustedes que me voy a arrepentir yo? Para nada. Era una broma. Estas son cosas que con dinero no se pueden comprar. Puedo venir aquí y ver entrenar a mi hijo, compartir con él".

Wilder Acevedo, en una cancha de fútbol, disfrutó de la cercanía familiar al ver a su hijo entrenar, subrayando que estos momentos son la verdadera riqueza de su retorno a Colombia - crédito futbolymastv/TikTok

Con estas palabras, Acevedo dio a entender que la cercanía familiar y la posibilidad de vivir momentos cotidianos son, para él, la verdadera riqueza de haberse radicado de nuevo en su tierra natal.

Aunque reconoció que la economía “está complicada” y que “todo está muy caro”, insistió en que cada persona debe valorar sus prioridades para decidir dónde se siente mejor.

El emotivo regreso a Colombia

El 2 de abril de 2025, Acevedo subió el video en el que informó sobre su inminente regreso; allí, conmovido, declaró: “Se acabó el sueño americano para mí”.

En el metraje agregó que: “Me siento un poco triste, pero también me siento contento, sentimientos encontrados. Creo que es normal, no es fácil tomar una decisión de estas”.

La denegación de su residencia

Acevedo explicó que inició el proceso de la visa EB-2 en 2022, momento en el que se aceptaba la experiencia laboral como equivalente a un título universitario; sin embargo, debido a los retrasos pospandemia en la oficina de migración, su expediente solo fue revisado en 2024, cuando la normativa ya exigía obligatoriamente el diploma profesional, razón por la que como él no cumplía con ese requisito, le negaron la solicitud.

Para Acevedo, la mayor frustración residió en la incoherencia entre las reglas de 2022 y las de 2024, que cambiaron mientras él esperaba respuesta, por lo que intentó demostrar que debía aplicarse la normativa del momento en que presentó la petición, pero finalmente las autoridades migratorias no hicieron concesiones.

Cambios en las visas y su impacto en los colombianos

A mediados de marzo de 2025, se conoció que el Gobierno de Estados Unidos propuso endurecer los filtros de aprobación de visas mediante la recolección y análisis de datos personales, incluido el historial en redes sociales.

De aprobarse, esta estrategia podría afectar a quienes soliciten visas de turismo, estudio o residencia.

El gobierno de Estados Unidos propuso endurecer los filtros de aprobación de visas, afectando a solicitantes de turismo, estudio y residencia mediante el análisis de datos personales y redes sociales - crédito montaje Infobae

De acuerdo con el Registro Federal, la administración de Donald Trump presentó un plan que refuerza los controles de seguridad migratoria, por lo que bajo esta iniciativa, las autoridades podrían solicitar a los aspirantes sus nombres de usuario en distintas plataformas sociales y revisar sus publicaciones e interacciones en línea.

Formularios en la mira de la nueva política

Las solicitudes de visa no serían las únicas afectadas, pues formatos como los I-485 (ajuste de estatus) o I-589 (asilo y suspensión de deportación) también entrarían en la lista de trámites sujetos a la verificación de redes sociales.

Además, formularios como el N-400 (naturalización), el I-131 (documento de viaje) y el I-751 (remoción de condiciones de residencia) estarían bajo la lupa, incrementando los tiempos de procesamiento y potencialmente las tasas de rechazo.

La administración de Donald Trump presentó un plan para reforzar los controles de seguridad migratoria, permitiendo a las autoridades revisar el historial en redes sociales de los aspirantes a visas - crédito Uscis

La propuesta abrió un periodo de comentarios públicos de 60 días, lo que significa que aún no es definitiva; sin embargo, si tras este lapso la administración decide seguir adelante, la norma entraría en vigor sin requerir aprobación legislativa.