The Hives, Eladio Carrión, Fanny Lu, Yeison Jiménez y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Durante su paso por el Festival Estéreo Picnic 2025, The Hives hizo el estreno mundial de su nueva canción "Enough Is Enough" - crédito Colprensa

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan nuevas producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados de la última semana, varias figuras a nivel nacional se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano o la música popular, pero también a movidas más ligadas a la fusión tropical, el pop o el rock alternativo.

Con ese panorama, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos durante la última semana.

Fanny Lu y Ana del Castillo se juntaron en “Me Gustan los Hombres”

Como un presagio de una vida bien vivida y sobre todo bien acompañada, la caleña une fuerzas con la cantante vallenata en un nuevo adelanto de su próximo álbum de estudio (de momento sin título confirmado).

En lo que fue descrito como “una conversación entre amigas” en un comunicado de prensa alusivo al estreno, esta vez Fanny Lu le apuesta al vallenato, mientras que la letra abraza las vivencias y aprendizajes del pasado, desde el amor propio y el sello de cada una.

Hamilton y Nanpa Básico presentan “Mi Reina”

El “Afrorockstar” continúa presentando sencillos de su próximo álbum de estudio, y esta vez se junta con el rapero paisa para presentar este tributo a las mujeres.

La producción estuvo a cargo del productor peruano Anthony Jesús Rivas Montalvo, más conocido como Zetto, quien ha trabajado con artistas de renombre como Nicky Jam, Eladio Carrión, Arcángel y Justin Quiles entre otros. El videoclip destaca por alternar entre el color y el blanco y negro de manera constante.

Grupo Niche presenta un tributo a su legado musical con “Clásicos 1.0”

Después de un 2024 marcado por la celebración del 40 aniversario de su clásico Cali Pachanguero, la agrupación salsera presenta un nuevo álbum de estudio, en el que la actual formación reversiona varios de los grandes éxitos de su repertorio.

Como primer adelanto de este LP, el grupo relanzó en enero pasado Entrega, en la voz de Fito Echeverría, rindiendo homenaje a su fundador y líder Jairo Varela.

El artista de música popular Vallejo 777 presenta “Qué Hay Pa’ Beber”

Después de posicionarse en el Top 50 Colombia de Spotify y alcanzar más de 11,6 millones de reproducciones en plataformas digitales con La encontré en colaboración con Pasabordo, el antioqueño lanza este sencillo como una invitación al goce y el disfrute de los placeres.

Consiste en una letra de despecho que le canta a una “ingrata que vendió un amor…pero pirata", y que acompañada de las trompetas, el acordeón, las cuerdas, junto a la interpretación vocal de Vallejo, busca convertirse en una favorita de los fanáticos del regional colombiano.

Luis Alfonso presenta “Stylacho”

El cantante de música popular presenta una mezcla de sonidos característicos del Viejo Oeste, con sonidos del presente como la electrónica y la banda. El nombre de la canción se suma al léxico que desarrolló el payanés y que ya se evidenció en sus temas previos, Chismofilia y Contentoso.

El video, rodado en la ciudad de Medellín bajo la dirección de Julián Henao, ratifica las intensiones de Luis Alfonso de seguir los pasos de Pipe Bueno o Jessi Uribe en su afán de internacionalizar su carrera.

Yeison Jiménez lanzó “Mujeriego”

El caldense estrenó su nuevo sencillo, marcado por su tono fiestero y contagioso que llega para capturar la esencia del amor sin fronteras, un amor que, según el propio artista lo describe en forma jocosa como “El himno de las personas que tienen tanto amor para dar que sería injusto no compartirlo con varios”.

Mon Laferte presenta “Otra Noche De Llorar”

La cantautora hizo el estreno oficial de un nuevo sencillo, que ya se pudo escuchar durante su presentación en el Festival Estéreo Picnic.

Se trata de una desgarradora balada con tintes de jazz que anticipa la llegada de Femme Fatale, su próximo álbum de estudio, narrando el dolor de una despedida y explorando la vulnerabilidad derivada con una elegancia sonora propia de la chilenomexicana.

Bunbury presenta “Te puedes a todo acostumbrar”

Siguiendo la línea de los adelantos previos Para Llegar Hasta Aquí y Las Chingadas Ganas de Llorar, Enrique Bunbury presenta el tercer adelanto de su esperado larga duración, Cuentas Pendientes.

En un comunicado de prensa, el tema es descrito como “una Cumbia-Morricone cuya temática aborda la tristeza de observar el talento desperdiciado, a través de un personaje atrapado en los obstáculos que le impone su propia mente y las presiones de la vida moderna”.

Los Cafres presentan “Viento”

El emblemático grupo argentino de reggae presentó un sencillo que “invita a un viaje profundo hacia la transformación personal y la celebración de la vida”, según manifestaron en un comunicado de prensa.

El videoclip dirigido por Octavio Lovisolo sirve como reflejo del tono etéreo y atmosférico del sencillo, que resuena con el mensaje de libertad y conexión.

Eladio Carrión presentó su álbum ‘DON KBRN’

Aunque el norteamericano de ascendencia puertorriqueña causó controversia al presentarse durante 30 minutos en el Estéreo Picnic (se esperaba una presentación de una hora), eso no hizo mella en el estreno de su sexto larga duración.

Esta producción incluye 22 temas, con fuerte inspiración en los Yakuza y la disciplina samurái, e incluye la presencia de invitados como Myke Towers, Peso Pluma, Jessie Reyez, Big Sean, Young Miko, Cris MJ y Quevedo, entre otros.

Ed Sheeran presentó su nuevo sencillo “Azizam”

El británico presentó el primer adelanto de su próximo álbum de estudio, que toma inspiración de una palabra en persa que significa “mi querido” o “mi amado.”

Con un tono optimista, fue producida en conjunto con el productor sueco/iraní Ilya Salmanzadeh, reconocido por su trabajo con Ariana Grande, Charli XCX, Ellie Goudling o Sam Smith. Según explicó el artista, tomó inspiración de la inquietud de notar lo mucho que tenía en común el folk irlandés y la música persa, algo que aplicó en un contexto pop.

“Aunque es completamente diferente a cualquier cosa que haya hecho antes, Azizam se siente muy familiar. Quería crear una canción con ambiente de fiesta y Ilya Salmanzadeh, -con quien trabajé en la canción-, me ayudó a que esa idea cobrara vida. Él fue muy inspirador para trabajar en esto”, comentó Sheeran en un comunicado de prensa

El videoclip muestra a Sheeran viajando en un globo con forma de corazón que viaja por Estados Unidos e Inglaterra, con forma de corazón.

The Hives presenta su nuevo sencillo “Enough Is Enough”

La agrupación sueca de garage rock dio su primer concierto del año en el Festival Estéreo Picnic. Pese a la fuerte lluvia que les obligó a suspender la presentación por unos 20 minutos, se recompusieron, brindaron uno de los mejores conciertos del evento, y el tiempo les dio para estrenar la primera canción de su próximo álbum de estudio, The Hives Forever Forever the Hives, que se estrenará el 29 de agosto.

Como es usual en el quinteto, en Enough Is Enough las guitarras potentes y un estribillo que engancha desde la primera escucha son las principales características de este corte.