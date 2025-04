Juan Diego Alvira y Hollman Morris se ‘agarraron’ en redes sociales por Rtvc y el polémico especial de ‘Tirofijo’

El debate entre Alvira y Morris avivó discusiones sobre libertad de prensa y narrativa oficial en Colombia - crédito montaje Infobae

El debate sobre el papel de los medios públicos en Colombia tomó otro rumbo, con un fuerte cruce de declaraciones entre dos reconocidos periodistas: Juan Diego Alvira y Hollman Morris. Lo que inició como una controversia sobre el contenido transmitido por Rtvc terminó en un enfrentamiento directo que escaló hasta convertirse en una discusión sobre la libertad de prensa, la ética periodística y el uso de los recursos estatales en la construcción de narrativas históricas.

El detonante de la polémica fue la emisión de un especial dedicado a Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, líder histórico de la extinta guerrilla de las Farc. La transmisión generó un aluvión de críticas y fue calificada por algunos sectores como una forma de apología al terrorismo.

Entre las voces más duras en contra de la emisión estuvo la de Alvira, que utilizó sus redes sociales y su espacio en W Radio para cuestionar la decisión de Rtvc de difundir un contenido de este tipo. “Rtvc está siendo instrumentalizado para hacerle propaganda a los violentos”, afirmó el periodista, dejando clara su postura frente al material transmitido por el sistema de medios públicos.

La declaración de Alvira no tardó en generar reacciones. Uno de los primeros en responder fue el propio gerente de Rtvc, Hollman Morris, que rechazó tajantemente las afirmaciones del periodista. En un primer momento, Morris manifestó su inconformidad en el programa El Calentao, donde aseguró que la acusación de “instrumentalización” era no solo inexacta, también peligrosa para los trabajadores del canal.

Luego, en un cruce de declaraciones a través de la red social X, el exconcejal de Bogotá insistió en que se estaba construyendo una narrativa contra el medio público. “No nos pidan que seamos ingenuos, esto no es coincidencia, es una narrativa coordinada”, escribió, señalando a ciertos sectores políticos y mediáticos de intentar desprestigiar la gestión del canal y la del Gobierno.

La discusión no se quedó en un simple intercambio de opiniones. La frase de Alvira sobre la instrumentalización de Rtvc fue el centro del debate, pues Morris consideró que una afirmación de este tipo tenía consecuencias graves. En respuesta, el expresentador de Noticias Caracol reafirmó su postura, argumentando que la controversia no era un asunto de semántica, sino un problema de principios. “Eso no fue lo que dije, las palabras importan, el contexto importa […] No se trata de un debate semántico, se trata de no cruzar una línea ética e institucional que ya le ha costado demasiado a Colombia”, expresó en un video publicado en sus redes sociales.

Morris, por su parte, insistió en que el señalamiento de Alvira formaba parte de una estrategia para desacreditar el trabajo de Rtvc. Según él, lo que está ocurriendo es un ataque sistemático en el que participan políticos de la oposición, medios de comunicación y figuras que buscan minar la credibilidad del sistema de medios públicos. “Rtvc molesta porque dejó de ser decorado institucional y pasó a ser herramienta de país”, afirmó.

