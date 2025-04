El nombre de las madres subrogadas deberá aparecer en el registro civil de los menores,de acuerdo al Tribunal Superior de Justicia

Madres subrogadas podrán figurar en el registro civil del nacido vivó - crédito Colprensa

El Tribunal Superior del Distrito de Justicia de Bogotá emitió un comunicado de prensa en el que confirma que, en todos los casos de maternidad subrogada, el nombre de la mujer que tuvo en su vientre al bebé debe incluirse en el registro civil del menor, sentando precedente en la protección de los derechos de los niños y de las madres gestantes.

En el comunicado se asegura que la Sala Civil dio la orden de que esta práctica se comenzara a ejecutar luego de la ponencia del magistrado Marco Antonio Gómez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El tribunal puso como ejemplo uno de los casos en los que se denunció la negativa de incluir en el documento de registro de nacido vivo el nombre de la mujer gestante.

“El caso se originó cuando T.J.L.R. presentó una acción de tutela en representación de su hija, M.A.S.R., contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de Relaciones Exteriores. La niña, nacida mediante un contrato de gestación subrogada, se encontraba en situación de apatridia debido a la invalidez del registro civil de nacimiento, que no incluía a la madre gestante”, reza en el comunicado.

El togado asignado al caso, como primera medida, no tuvo en cuenta las razones adjuntadas a la medida de amparo y negó la solicitud. No obstante, la parte demandante impugnó la decisión, señalando que la solicitud sugerida por la Registraduría General de la Nación no suplía sus peticiones.

En vista de la citación, el Tribunal Superior de Bogotá “analizó los derechos fundamentales de la niña, incluyendo su derecho a la personalidad jurídica, nacionalidad, identidad y filiación. Además, cuestionó la validez del contrato de gestación subrogada y destacó la vulnerabilidad de la madre gestante, subrayando la necesidad de proteger los derechos de ambas partes involucradas”.

Por lo anterior, fue revocada la sentencia de ese tribunal y se solicitó a la Registraduría incluir el nombre de la madre gestante dentro de los documentos oficiales de la menor: “Una medida que busca garantizar la identidad y nacionalidad de la niña, así como reconocer la importancia de la madre gestante en el proceso de gestación subrogada”, puntualizó el Tribunal.