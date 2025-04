Daniel Briceño confesó amargo episodio de su vida que lo marcó en su infancia: “Mi mamá siempre guardó la esperanza”

El concejal de Bogotá Daniel Briceño reveló detalles de su vida, en especial que creció sin tener un papá - crédito @DanielBricen/X

Daniel Briceño, que además de su labor como concejal de Bogotá por el Centro Democrático se ha dedicado a hacerle control político al presidente de la República, Gustavo Petro, compartió detalles de su vida privada y su visión política del país: contraria a las corrientes oficialistas que siguen al presidente de la República, Gustavo Petro, que le han costado múltiples críticas de los simpatizantes del mandatario.

Briceño, que a sus 33 años ejerce en su primer periodo en el cabildo distrital, atendió una entrevista para el pódcast Yo, Camilo, conducido por el empresario Camilo Barberi, en la que no solo habló acerca de su rol como veedor político, que lo llevó a ocupar una curul en el cabildo distrital en el periodo 2024-2027, sino también compartió aspectos personales de su niñez y formación, de los que poco se conocia.

En sus declaraciones, Briceño presentó una visión más profunda sobre su crianza, marcada profundamente por sus abuelos y una vida centrada en la fe cristiana. Pero, además, por la ausencia de su progenitor, al que calificó como un “irresponsable” que abandonó el hogar y le impidió de contar con su apellido, pues no respondió por él; en un relato que, si bien no es nuevo, conmovió a sus simpatizantes.

“Yo no conocí nunca a mi papá. Entonces mis dos apellidos son los de mi mamá: Briceño Montes. Entonces, yo crecí con mi abuelo″, relató al pódcast, al resaltar que fue criado por sus abuelos, ambos cristianos. “Un día, pues obviamente mi abuelo y dijo: ‘oiga. ¿Y el papá?‘, lo estamos esperando hasta esta fecha (...) Desde ahí la historia de mi vida tiene que ver mucho con mis abuelos”, destacó.

Según Briceño, esta experiencia forjó su perspectiva social y filosófica, pues marcó los principios que desde entonces han influido a nivel personal y profesional. “Tu vida es todo lo que pasa en la iglesia. Es una iglesia normal, chiquita. Tus amigos de la infancia son los de la iglesia”, recordó Briceño, con las particularidades de crecer en un entorno pequeño, en donde el templo se convirtió en eje de su vida.

De hecho, reveló cuál era el remoquete que tuvo en sus primeros años, debido a esta decisión de su progenitora de no llevarlo al registro civil. “Hay una anécdota muy, muy extraña. Ahora me río de esto y en mi familia odia que yo lo cuente, pero yo fui N.N. del 91 al 91. Estaba la serie de Nerón Navarrete en ese momento pegada y me decían N.N. Mi mamá siempre guardó la esperanza de que mi papá apareciera”, dijo.

“Ahí velaban muertos”

Uno de los apartes del relato del concejal de Bogotá sobre sus primeros años, hizo énfasis en cómo tuvo que acostumbrarse con un hecho que se llevaba a cabo, literalmente, en el seno de su hogar. Y que en otro contexto no tendrían cabida, pero que para él fue absolutamente normal y se hizo parte de su cotidianidad.

“Ahí velaban muertos. Te dejaban el ataúd dos días, tres días. Tú asistías a los matrimonios de la gente de la iglesia, de los cumpleaños, todo ese tipo de cosas, liturgias, celebraciones y demás. Es como la familia extendida. Y sobre esa base vas marcando unos derroteros en la vida: cómo aprecias las cosas, cómo ves la vida desde lo social, desde lo filosófico y demás”, afirmó con naturalidad el joven político.

Además de sus memorias personales, que causaron reacciones entre sus seguidores, Briceño también habló de su interés por la política, que surgió de su actividad como veedor ciudadano, que lo llevó a ocupar una curul en el Concejo. Y recordó cómo está en contra los privilegios asociados a su cargo; en específico, al decir que es “el enemigo número uno de los esquemas de seguridad en Colombia”.

“Quien llega a la política debe entender que si quiere hacerse rico, pues vaya al sector privado. Si llegas a la política, pues vas a ganar un buen salario, pero nadie en la política se hace rico; a no ser que está haciendo cosas raras”, expresó.

Por último, Briceño también reflexionó sobre los retos que enfrentará al ser parte de una oposición activa a la administración de Gustavo Petro. Aunque no se profundizó en detalle, sí adelantó que está preparado para asumir este desafío político desde el Centro Democrático desde la posición en la que pueda sentirse más útil en su propósito de ejercer control político.