Aranceles de Trump a Colombia generarán escalada de problemas, confirmó exministro: qué pasará con el dólar, la inflación y el TLC

José Manuel Restrepo fue ministro de Comercio, Industria y Turismo entre el 7 de agosto de 2018 y el 3 de mayo de 2021- crédito Colprensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyó a Colombia en la lista de países a los que les impondrá aranceles recíprocos a partir del 3 de abril de 2025, con el fin de proteger la economía del gigante norteamericano frente a las exportaciones. Esto, en medio del denominado “Día de la Liberación”.

A la nación suramericana le corresponde, al igual que a Argentina, Brasil y Chile, a partir de ahora un arancel base de 10% (aplica desde las 12:00 de la noche), algo que para expertos como el exministro de Agricultura Andrés Valencia es ilegal, debido a que ambos países tienen firmado un Tratado de Libre Comercio (TLC) desde hace 12 años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De esta manera, lo que exporte Colombia a Estados Unidos, ya sea café, aguacate o flores, tendrá un aumento considerable en su precio, lo que podría impactar el comercio exterior del país.

Ante la situación, Infobae Colombia consultó al exministro de Comercio, Industria y Turismo José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, sobre las consecuencias para la economía colombiana. El también exministro de Hacienda aclaró que este tipo de decisiones tiene, sobre todo, impactos globales y lo que va a generar es una afectación al comercio internacional, al crecimiento del mundo y a la inflación global.

Las exportaciones de Colombia a Estados Unidos tendrán un arancel adicional del 10% - crédito Presidencia de Estados Unidos

Según dijo, muy seguramente lo que viene a continuación es una retaliación de países de Asia, de la Unión Europea y, eventualmente, de algunos otros.

“En cuyo caso, lo que esto va a significar es una escalada de la guerra comercial: más precios y afectación al comercio internacional y el crecimiento global. Luego, la afectación a Colombia viene, en primer lugar, por la afectación al mundo, sobre todo, por la desaceleración de la economía, porque este podría ser el preludio de un escenario eventual de recesión económica global o también de aumento de precios a nivel internacional”, advirtió.

Relación comercial entre Colombia y Estados Unidos

De igual manera, sobre una posible lesión entre la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos, destacó que esta ha sido históricamente fuerte. Entonces, dijo que, en este caso, a Colombia se le aplicó una tarifa del 10%, que es la misma que se aplica a otros países de América Latina, y no como a otros como Vietnam, que fue del 90%.

En ese orden de ideas, sugirió que Colombia podría aprovechar algunos escenarios de productos que vendrían de otros países, por ejemplo, del Asia hacia los Estados Unidos, más costosos y que ahora Colombia tendría la oportunidad de ser más competitivo.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, busca medidas proteccionistas para la economía de ese país - crédito Leah Millis/Reuters

Sin embargo, advirtió que ahora es necesario ver cuál es el camino que sigue a continuación, ya que ahí podría haber oportunidades. Lo mismo en sectores como el de confecciones y otros similares que hoy exportan de Asia hacia los Estados Unidos.

Dólar en Colombia y efecto en los mercados

“En cualquiera de los casos, un arancel adicional del 10%, de todas maneras afecta la exportación en nuestro país, así sea en una pequeña proporción, pero la afecta y, de todas maneras, puede llevar a una elevación en tasa de cambio, que no sería una buena noticia tampoco para la economía colombiana”, enfatizó.

Sobre lo que puede pasar con el dólar en Colombia (cerró en promedio de $4.144,03 el 2 de abril), recordó que es difícil anticipar cuál es el comportamiento de la tasa de cambio, pero sí cree que esto puede generar un deterioro en los mercados internacionales, en las bolsas del mundo, incluso, eventualmente, en la tasa de cambio por la vía del deterioro en la exportación del país.

Anotó que el crecimiento económico del mundo se va a ver afectado y el crecimiento global a deteriorar, y lo mismo pasará con la inflación global, así como el bienestar del consumidor, que hoy tenía acceso a productos más baratos.

Y en lo personal cree que también habrá una recomposición de los mercados internacionales y que algunos productos chinos que antes llegaban a Estados Unidos van a intentar buscar otros mercados y pueden generar un cambio en los mercados mismos y pueden afectar esos mercados mismos. Eso, por supuesto, es un tema que no es menor tampoco.

Colombia y Estados Unidos tienen firmado un Tratado de Libre Comercio (TLC) desde hace 12 años - crédito iStock

José Manuel Restrepo también resaltó que le preocupa, en general, que las exportaciones tiendan a bajar por la caída en el comercio internacional global.

TLC entre Colombia y Estados Unidos

Sobre una posible violación al Tratado de Libre Comercio (TLC) que tienen firmado Colombia y Estados Unidos desde hace 12 años, en opinión de Restrepo, seguramente ahora se argumentará por razones de seguridad este tipo de medidas, pero la encuentra abiertamente contraria al acuerdo.

“Esto no está contemplado en el marco de un acuerdo de libre comercio y, claramente, la justificarán por razones de seguridad, que, obvio, el acuerdo lo permite, pero aquí no se ve ninguna evidencia de ninguna razón de seguridad o de otro tipo permitida por el acuerdo de libre comercio para ser impuesta”, agregó.

Confirmó que, claramente, aquí hay una violación del acuerdo de libre comercio, pero la instancia que existe o las instancias que existen para cuidar el cumplimiento del mismo, pues hoy no están actuando y no tienen capacidad de actuación, en particular, la Organización Mundial del Comercio (OMC). “Esa es la gran pregunta: ¿dónde está la OMC en frente de este tipo de circunstancias?”, finalizó José Manuel Restrepo.

Nombramiento de ministro de Comercio, Industria y Turismo

Por último, el exfuncionario y actual académico hizo un fuerte llamado al Gobierno nacional para que se nombre de manera formal un ministro o ministra de Comercio, Industria y Turismo, ya que en la actualidad está encargada Cielo Rusinque, tras la salida de Luis Carlos Reyes.

“Esto llama la atención a que, con carácter urgente, el Gobierno nacional decida quién va a estar al frente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, porque el tema no es un asunto menor y es muy importante estar preparado, tener una valoración clara, concreta, y hablarle, obviamente, a la nación sobre cuál es el impacto que esto va a tener en el comercio internacional de nuestro país y cómo se prepara la nación para enfrentar este desafío desde el punto de vista comercial”, finalizó.