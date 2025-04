Representante uribista arremetió contra el comisionado Otty Patiño por su ausencia en la Comisión de Paz del Congreso

El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui no ocultó sus críticas contra el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño - crédito EFE

Con fuertes señalamientos durante la sesión de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, el congresista José Jaime Uscátegui, del partido Centro Democrático, se despachó contra el consejero comisionado Otty Patiño, que se ha ausentado de dos debates claves en el Congreso: en los que se abordaron temas críticos como el aumento del reclutamiento infantil y las negociaciones con grupos armados.

Pese a que Patiño alegó motivos de salud y presentó excusas médicas por su inasistencia, las mismas estas no convencieron a los legisladores; en especial a Uscátegui, hijo del general retirado del Ejército Nacional Jaime Humberto Uscátegui, que no dudó en vincular al funcionario del Gobierno nacional con presuntos actos de evasión y negligencia frente a problemáticas de gran impacto social.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Un mandato financiado por el narcotráfico les debería dar vergüenza con sus Benedetti sentados ahí al lado como cabezas de este Gobierno. Es una ignominia”, afirmó el representante a la Cámara por Bogotá, que se ha empeñado en oponerse a la política de Paz Total del presidente de la República, Gustavo Petro, que a la fecha no muestra avances significativos en los diferentes procesos de negociación.

El representante a la Cámara por el Centro Democrático fue vehemente en sus señalamientos al responsable de la política de Paz Total del Gobierno Petro - crédito @jjuscategui/X

La lluvia de críticas que arrecian contra el comisionado Otty Patiño

La ausencia de Patiño, exmiembro del movimiento guerrillero M-19, se registró en medio de los señalamientos en su contra debido a la creciente violencia en regiones como Buenaventura (Valle del Cauca), en donde se reanudó la guerra entre bandas como los Shottas y los Espartanos; y en Arauca, con la presencia de estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de la Segunda Marquetalia, entre otras agrupaciones.

“En 2024, el Ministerio de Defensa recortó en un 80,3% las acciones para prevenir el reclutamiento forzado de menores… ¿El resultado? ¡Un aumento del 151,6% en esta práctica criminal! Más de 460 niños fueron reclutados en 2024 por grupos armados ilegales, y el gobierno cruza los brazos como si nada pasara”, denunció el congresista contrario al oficialismo.

En estas zonas, se han registrado recientemente atentados y denuncias por el presunto reclutamiento de menores. Frente a esta situación, Uscátegui no solo cuestionó las excusas entregadas por razones médicas, sino que también arremetió por la falta de acciones concretas del actual Gobierno, que sigue sin responder a las necesidades básicas en los territorios, en materia de seguridad.

El consejero comisionado de paz de Colombia, Otty Patiño, está en el ojo del huracán por su inasistencia al Congreso; aunque alegó motivos médicos para no acudir al llamado - crédito EFE

“No le da la cara al país frente a los cientos de casos de reclutamiento forzado como si fuera un tema menor, como si eso, eso no me importa”, aseveró el congresista. Así pues, el congresista opositor señaló el aumento en la problemática de la presencia de menores de edad en las diferentes organizaciones ilegales en el país; con lo que se sumó a las denuncias presentadas por la Defensoría del Pueblo.

Según este organismo, las disidencias de las Farc serían responsables del 70% de los casos documentados de reclutamiento infantil. Estas cifras, que serían -a su juicio- alarmantes, fueron citadas para criticar la gestión del Ejecutivo bajo la estrategia de la Paz Total. Uscátegui insistió que, a las “espaldas” de Petro, hay más de cuatrocientos niños reclutados en este momento en Colombia.

Es válido destacar que el Centro Democrático, partido al que pertenece Uscátegui, ha sido claro opositor de esta política gubernamental, que busca dialogar con diferentes estructuras armadas ilegales para alcanzar acuerdos que permitan cesar la confrontación armada. En ese sentido, la ausencia de Patiño en los debates se percibe como un paso en falso del Gobierno, en su intención de generar confianza.

José Jaime Uscátegui hizo especial énfasis en el reclutamiento de menores, como un tema que causa preocupación - crédito Carlos Ortega/EFE

Por tal motivo, Uscátegui indicó que su bancada no cesará en la presión para obtener explicaciones claras sobre lo que se ha negociado. “Crean que no vamos a descansar hasta que todo esto sea dilucidado por la justicia”, precisó el representante, que alimentó el tenso clima existente entre algunos de los sectores del legislativo y los funcionarios del Gobierno; entre ellos el comisionado Patiño.

Y es que al ser considerado como una figura clave, el comisionado Patiño todavía tendría pendiente rendirle cuentas la ciudadanía y el Congreso; sobre todo cuando la percepción de seguridad en diversas regiones del país empeora. En el caso de Uscátegui, el representante reiteró su compromiso de ejercer control político sobre estas políticas y exigir mayores resultados.