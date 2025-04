Fotógrafo colombiano registró espeluznante encuentro con una anaconda mientras trabajaba en un pantano: “Le dicen el monstruo del llano”

Di Domenico se mantuvo quieto hasta que la anaconda avanzó - crédito @sebastiandido_photo / TikTok

En su viaje a la reserva natural Hato La Aurora, en el corazón del Casanare, el biólogo y fotógrafo natural Sebastián Di Domenico tuvo un encuentro inesperado con una anaconda verde que, según constató con habitantes del lugar, medía poco más de cinco metros.

“El monstruo del llano”, como le dicen los locales, estaba arrastrándose por un pantano de poca profundidad en el que el fotógrafo esperaba captar imágenes de la fauna y flora del Orinoco.

Sin embargo, el avistamiento de la serpiente más pesada del mundo no estaba entre sus planes y, al quedar en medio de su camino, no tuvo de otra que esperar a que pasara, sin llamar su atención.

Di Domenico dejó que continuara su camino - crédito @sebastiandido_photo / TikTok

“Estoy acá, en un pantano, y me encontré lo que parece que es una anaconda verde de muchos metros, en la mitad de la nada”, se escucha narrar, con la voz entrecortada, a Di Domenico.

La anaconda tiene una mordida poderosa. Pero, a diferencia de otras serpientes, no cuenta con veneno y rara vez ataca a las personas, ya que, prefiere pasar inadvertida. Sin embargo, los comentarios sobre el encuentro no se hicieron esperar en la publicación del biólogo:

“La anaconda: Estoy acá, en un pantano, y me encontré lo que parece ser mi almuerzo”, “La anaconda: Estaba paralizada, con mucho miedo, y no me podía mover”, “La anaconda: Agradecida con el de arriba por proveer el almuerzo”, “Yo vi la película anaconda 1, 2, 3 y 4 y les digo, yo ahí no me meto”, “Quedé mínimo como un múltiplo, ice, frío...”.

Aunque no es una especie en peligro, la anaconda se encuentra amenazada por la caza furtiva y la destrucción de su hábitat. De ahí que el encuentro con el fotógrafo sea una especie de manual sobre cómo actuar al encontrarse con una.

Como biólogo, se mostró respetuoso por la anaconda y su espacio - crédito @sebastiandido_photo / TikTok

Cinco animales potencialmente peligrosos que se encuentran en Colombia:

1. Rana dardo dorado: el vertebrado más venenoso del planeta

La rana dardo dorado es un anfibio que habita en las selvas tropicales de Colombia. Su piel contiene una toxina extremadamente potente que puede provocar la muerte en minutos. Este veneno ha sido utilizado durante siglos por los pueblos indígenas para envenenar las puntas de sus dardos, lo que le otorga su nombre.

A pesar de su peligrosidad, estas ranas son pequeñas y poseen colores brillantes que actúan como una señal de advertencia para sus depredadores. Curiosamente, en cautiverio, estas ranas pierden su toxicidad debido a un cambio en su dieta, lo que sugiere que el veneno proviene de los alimentos que consumen en su hábitat natural.

2. Serpiente de cascabel: un reptil con una advertencia sonora

La serpiente de cascabel, conocida por el característico sonido que emite con su cola, es otro de los animales más peligrosos de Colombia. Este reptil se encuentra en diversos hábitats del país y posee un veneno que puede causar parálisis e incluso la muerte en casos graves.

El sonido de su cascabel es una advertencia para posibles depredadores o amenazas. Según el medio, esta serpiente utiliza su veneno tanto para defenderse como para cazar, ajustando la cantidad que inyecta dependiendo de la situación. Su capacidad para atacar con precisión la convierte en un depredador formidable.

3. Serpiente marina: un peligro en las aguas del Caribe colombiano

En las aguas del Caribe colombiano habita la serpiente marina, un reptil venenoso cuya mordedura puede provocar parálisis, problemas respiratorios y, en casos extremos, la muerte. Aunque su veneno es altamente peligroso, estas serpientes son conocidas por su carácter dócil y solo atacan si se sienten amenazadas.

La anaconda puede tragar presas mucho más grandes que ella - crédito La Reserva

Una de las características más fascinantes de este animal es su capacidad para absorber oxígeno a través de la piel, lo que le permite permanecer sumergido durante largos periodos. Este rasgo, junto con su veneno letal, la convierte en una criatura única y peligrosa en el ecosistema marino colombiano.

4. Araña de rincón: un arácnido escurridizo y letal

La araña de rincón es uno de los arácnidos más peligrosos de Colombia. Su veneno es tan potente que puede causar daños graves en los tejidos del cuerpo e incluso la muerte si no se trata a tiempo con un antídoto.

Este arácnido recibe su nombre debido a su hábito de esconderse en rincones oscuros y poco accesibles, lo que aumenta las posibilidades de encuentros accidentales con humanos. Según el medio, estas arañas son extremadamente resistentes y pueden sobrevivir durante meses sin agua ni comida, lo que las convierte en una amenaza persistente en los hogares colombianos.

5. Anaconda verde: la serpiente más grande y poderosa del Amazonas colombiano

La anaconda verde, residente del Amazonas colombiano, es una de las serpientes más grandes y fuertes del mundo. Este reptil puede atacar y devorar presas mucho más grandes que ella misma, como un caimán completo.

Además de su tamaño y fuerza, la anaconda es una excelente nadadora y puede permanecer bajo el agua durante horas mientras acecha a su presa. Su capacidad para moverse sigilosamente en el agua la convierte en un depredador altamente eficiente en su entorno natural.