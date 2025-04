⁠La Segura respondió a críticas en redes sociales por no apoyar a La Liendra en ‘La casa de los famosos’: “Ese no es mi problema”

La creadora de contenido aseguró que siempre lo respaldará hasta el último día de competencia - crédito @rechismes/IG

Natalia Segura, conocida como La Segura, le salió al paso a las críticas de sus haters, debido a que algunos piensan que no está dándole el suficiente apoyo a La Liendra en las galas de eliminación en La casa de los famosos Colombia.

Y es que, para muchos internautas, el hecho de que la vallecaucana se sienta orgullosa de que su amigo hubiese entrado en segundo lugar detrás de Yina Calderón, no debería ser motivo de orgullo.

“Chuchi entró de segundo. Gracias a quienes votaron por él”, escribió La Segura en la Instastorie.

Al respecto, la creadora de contenido que está esperando la llegada de su primogénito, respondió a las críticas.

“Quisiera saber qué le pasa a la gente que me escribe que ‘sí, él contigo siempre en la boca, y tú ni lo apoyas’ o ‘y tú no has pedido ni un voto para Mauricio’ … Vea, ¿todo bien en casa? Las veces que Mauricio ha estado en placa lo he apoyado”.

Recalcó que siempre apoyará a La Liendra las veces que sea necesario para sostenerlo en la competencia “esté pasando por su mejor momento, por el peor, por lo que sea, siempre lo voy a apoyar porque es mi amigo”, pero no dudó en dejarles un mensaje a los detractores: “Si ustedes se pierden mis historias, no las ven cuando publico la historia de él, ese no es mi problema”.

Finalmente, indicó que no tiene la culpa de que las historias en la red social apenas duren 24 horas y no se logre ver que realmente está apoyando al creador de contenido en su deseo de llegar a la final en la ‘casa estudio’.

“¿Ese es mi problema? O sea, yo qué culpa, yo qué culpa”.

Las reacciones por las declaraciones de La Segura no tardaron en aparecer, pues en el portal de entretenimiento donde se replicó el mensaje de la caleña, destacan comentarios como: “La Liendra es uno de los mejores en dar contenido”; “y si no lo apoyara cuál es el lío, acaso ella está obligada a apoyar siempre al mismo”; “creo que la gente no le da crédito por la manera en la que se comportó en la primera temporada”, entre otros.

Las críticas que lanzó contra Yaya en ‘La casa de los famosos’

La Segura, participante del formato en su primera temporada, realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus fanáticos, donde algunos aprovecharon la oportunidad para conocer su opinión sobre lo que ocurrió en el formato de convivencia cuando la comunicadora ibaguereña estaba en competencia.

La Segura respondió al interrogante que formuló uno de sus seguidores en la que dijo inicialmente que “yo estoy con ustedes, no es mi persona favorita en el reality, pero para nada, esto no es nada personal”. Agregó que simplemente es una percepción de todo lo que ha visto del programa, incluso, sin referirse a ella como una mala persona “lo que he podido ver dentro del reality, no va”.

Según dijo la caleña, la exparticipante de la segunda temporada “se arrima al árbol que más sombra le dé”, dejando claro que se trataba de una persona conveniente y que no era alguien genuino, buscando quien le daba la salvación en su momento.

“Esto no es de una persona genuina, esa buscada de Coco, yo quedé empacada al vacío... Son muchas cosas y quiero que Emiro se aleje como le dijo Karola, pero si él no entiende las señales tiene que bajar Cristo y decirle“, agregó la creadora de contenido.

Así las cosas, dejó claro que ve la competencia en el 24/7 para opinar sobre lo que ocurre con los demás participantes.