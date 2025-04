Gustavo Petro aseguró que si Donald Trump impone aranceles a Colombia, su medida “no afectaría al país”

Petro sostiene que la economía colombiana no se vería afectada si el Gobierno Trump anuncia medidas arancelarias contra el país - crédito EFE/Presidencia

En medio de sus críticas al Banco de la República por mantener las tasas de interés en 9,5%, el presidente Gustavo Petro se refirió a la posibilidad de que la economía nacional no tenga dificultades, en caso de que el Gobierno de los Estados Unidos, en cabeza del presidente Donald Trump, decida imponer aranceles a la nación sudamericana.

En una publicación de su cuenta de X, el mandatario colombiano compartió una imagen que detalla la subida de la inflación del gas en 36%, durante febrero de 2025, un aspecto que, para el jefe de Estado, desestima las razones del emisor para reducir las tasas mencionadas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Este cuadro de Portafolio confirma lo que dije ayer (31 de marzo) en el Consejo de Ministros y confirma, también, que el Banco de la República no tuvo razón al sostener la tasa de interés. Sin bajarla”, escribió el presidente Petro en las redes sociales.

Para el mandatario colombiano, la subida del gas en febrero del año en curso “no permitió bajar la inflación en el mes de febrero. Subió más del 30% en grandes ciudades, y ese incremento es artificial, especulativo”, por lo que pidió a las autoridades competentes que realicen una investigación sobre este hecho.

“Por tanto, no hay incremento de liquidez qué pudiera hacer subir generalizadamente los precios del país, ni los aranceles de Trump nos afectan, ni la situación del déficit fiscal”, indicó Petro en su publicación de X.

Así mismo, el primer mandatario aseguró que hubo varios elementos que, a su juicio, el Banco de la República no tuvo en cuenta para bajar las tasas de interés.

“El Banco de la República no incorpora el pago de más de 40 billones de pesos al Fondo de combustibles de Ecopetrol, realizados por este gobierno desde el presupuesto. Esta es una reducción sustancial del déficit fiscal. Pero no aparece en las cuentas que hace el Banrepública, porque la deuda pública que adquirió la nación con Ecopetrol, no se registra como tal y esa es una trampa con el gobierno”, comentó.