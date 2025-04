Gremio de transportadores se cansó de los incumplimientos del Gobierno Petro: “El paro lo definen las bases”

Transportadores no descartan un nuevo paro nacional - crédito @POSITIVAFMRADIO

Más de seis meses después de que el gremio de transportadores llegó a un acuerdo con el Gobierno nacional para finalizar el paro nacional que provocó múltiples afectaciones en Colombia, los conductores han expuesto que gran parte de los compromisos no han sido cumplidos por el Estado.

En la tarde del 1 de abril, el Frente Común del Gremio de Carga expuso un informe de 54 páginas en el que indicó que solo tres puntos de los compromisos han sido cumplidos a cabalidad, mientras siguen sin consolidarse las mesas técnicas para arreglar los Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SiceTAC), que determina el precio real que deberían ganar por cada viaje.

Otro aspecto que ha generado molestia es que el Gobierno nacional realizó un aumento en el precio del Acpm sin que se cumpla con la promesa de que sea formulado en las mesas técnicas, incumpliendo por completo uno de los puntos principales del acuerdo.

Debido a esta situación, en diálogo con Infobae Colombia, el presidente de la Asamblea Nacional del Transporte, Alejandro Quiroga, envió un mensaje directo al Gobierno nacional.

En primer lugar, Quiroga indicó que los cambios de ministros han afectado las mesas de diálogo, por lo que requieren que se terminen las conversaciones para que el Gobierno nacional comience a cumplir lo pactado.

“Nosotros planteamos una hoja de ruta en el informe, esta hoja de ruta no puede ser mayor a 90 días, como se acordó en enero con la ministra que salió. Ya se cumplió el plazo y esperamos que hoy eso se acorte, sea un plazo viable y que sobre todo cumpla el Gobierno, se han avanzado en temas, hemos tenido 20 mesas, creo que es suficiente para que comience a actuar ya”.

Al hablar de posible acciones por parte del gremio, Alejandro Quiroga indicó que “el tiempo lo van a dar las bases y los hechos”; además, en el informe anticiparon que de no concretarse acciones por parte de Gobierno nacional, dejaran las negociaciones. “Exigimos transparencia y acción”.

Quiroga, en representación de los gremios de transportadores, expuso los inconvenientes que tienen en la actualidad con el Gobierno nacional para asegurar que un posible paro nacional está cerca.

“El incremento de los peajes, del combustible no consensuado, los cambios, todos los flagelos que acaban al pequeño transportador, se han ido incrementando, además de la inseguridad en las vías y la mala malla. El paro lo definen las bases, que tan cerca, eso no lo podemos definir, pero estamos más cerca que lejos”.

Ante este contexto, el presidente de la Asamblea Nacional del Transporte reveló que una de las peticiones es tener un diálogo con el mandatario en compañía de sus ministros, puesto que consideran que se trata de una cuestión que podría afectar a todo el país.

“El mensaje al presidente es claro, primero, que hemos solicitado una reunión con él, que lo deben acompañar la ministra de Transporte, el ministro de Minas, el de Hacienda, el del Interior, el de Trabajo y también el de Defensa, porque el problema de seguridad amerita que el compromiso no se haga con una persona, sino con un Gobierno”, indicó Quiroga.

Por último, Quiroga fue tajante con la postura que tienen en el gremio sobre cómo el presidente ha afrontado la problemática de los transportadores, por lo que pidió no seguir haciendo política con sus peticiones.

“Lo que decíamos nosotros es construir sobre lo construido, pero también siendo claros, no politizar, le pedimos al presidente no politizar el acuerdo. Esto es algo de sector no ideológico”, puntualizó.