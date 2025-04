El impactante relato de un comerciante que sobrevivió tras recibir un disparo en su cabeza durante un robo

La persona afectada recibió una incapacidad de 15 días tras sufrir el ataque - crédito Freepik

Un intento de robo en Kennedy, al suroccidente de Bogotá, dejó a un comerciante gravemente herido, pero con vida, tras recibir un disparo en la cabeza y otro en una pierna. El ataque se registró alrededor de las 9:00 p. m., cuando tres delincuentes armados interceptaron al hombre con el objetivo de robarle su camioneta de alta gama.

Aunque los agresores lograron apoderarse de las llaves del vehículo, no pudieron encenderlo, lo que permitió que testigos alertaran a las autoridades.

El comerciante, quien narró lo sucedido, explicó que los asaltantes lo abordaron de manera violenta. “Lo único que hago es tirar las llaves hacia el supermercado. Ahí me agarraron y hubo un forcejeo durante unos 30 segundos. Luego me pega un tiro en la frente, en la cabeza, y ahí me desestabiliza”, relató la víctima a CityTV. A pesar de las heridas, el hombre logró sobrevivir y recibió una incapacidad médica de 15 días.

Y es que el violento episodio fue captado por cámaras de seguridad cercanas al lugar de los hechos. En las imágenes se observa cómo tres sujetos descienden de un vehículo y se abalanzan sobre la víctima. Mientras uno de ellos lo ataca directamente, los otros realizan varios disparos, algunos al aire, sin importar la presencia de otras personas en las inmediaciones.

Además del disparo en la cabeza, el comerciante sufrió una herida en una pierna. Sin embargo, los impactos de bala no causaron daños mayores en su cuerpo, lo que le permitió recuperarse relativamente rápido.

Aunque los delincuentes lograron hacerse con las llaves del vehículo, uno de ellos no consiguió encenderlo, lo que resultó crucial para que los testigos pudieran intervenir. Según el relato del comerciante, un policía que llegó al lugar decidió perseguir a uno de los sospechosos que la comunidad había comenzado a seguir.

No obstante, el comerciante cuestionó la reacción inicial de las autoridades y pidió mayor coordinación en este tipo de situaciones. “El policía alcanzó a ver la camioneta, pero él no se fue a perseguir la camioneta. Él persiguió fue a la persona que la ciudadanía estaba persiguiendo para coger. Hago un llamado a las autoridades, porque en estos momentos es cuando se debe hacer un plan candado y agarrar a las personas”, señaló al mismo medio.

El comerciante también advirtió que los mismos delincuentes podrían estar involucrados en otros robos recientes en el barrio Nueva Marsella, cerca al lugar del ataque. Según denunció, estos hechos han generado temor entre los residentes, quienes ahora exigen mayor presencia policial y acciones contundentes para combatir la delincuencia.

“Muy atemorizados, invitamos al alcalde, a la Policía, a todas las personas que estemos apoyándonos unos a otros, para cuando pasen esos casos podamos capturar a los delincuentes”, expresó el hombre.

Y es que dicho suceso representa una muestra más de la compleja situación de inseguridad que se registra en la capital colombiana. De hecho, fue a raíz de ello que llegaron a catalogar a Bogotá como la “capital del hurto en América Latina”.

Dicho rótulo, que fue impulsado por el cabildante Julián Uscátegui, está basado en las cifras de hurto que se registraron en la ciudad durante 2023.

Bogotá es considerada la capital del hurto de América Latina

A través de un comunicado, el concejal dio a conocer que, por ejemplo, Bogotá reportó el mismo número de robos que los registrados en Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Atlántico, Santander, Huila y Bolívar, los departamentos más afectados por dicha problemática en el mismo periodo de tiempo.

Así mismo, Uscátegui enfatizó en que la capital del país registra más episodios de dicha índole que otras grandes ciudades de Sudamérica como Santiago de Chile y Buenos Aires, donde las cifras son ampliamente inferiores comparadas con las de Bogotá.

Frente a ello, el concejal arremetió contra el alcalde Carlos Fernando Galán, que desde su llegada a la alcaldía ha manifestado la lucha contra la inseguridad como una de sus principales banderas.