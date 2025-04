El excanciller Álvaro Leyva dejó dudas sobre el consumo de drogas y alcohol del presidente Petro con extenso trino: “¿Cuál sería la suerte de los colombianos?”

El exministro abordó temas sensibles de índole personal y política, relacionándolos con el desempeño presidencial, y demandó transparencia en la gestión del bien común en Colombia - crédito captura de pantalla X - crédito Fernando Vergara / AP Foto

El exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán generó debate en la mañana del martes 1 de abril al publicar un extenso mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

A través de este escrito, Leyva hizo alusión a una serie de dudas sobre temas de carácter personal y político, centrándose en los presuntos efectos que el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol podría tener en el presidente Gustavo Petro y en “algún estrechísimo colaborador suyo”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El exfuncionario expresó su preocupación por el impacto que esto podría generar en la conducción del Estado colombiano.

“¿Cuál sería la suerte de los colombianos y de la patria entera?”, escribió Leyva, destacando la gravedad del asunto. En el mensaje, justificó su pronunciamiento argumentando que “hay que reaccionar correcta y prontamente como respuesta a lo que por desgracia atropella, y más si se trata de un atropello a toda la nación causado desde la mismísima cumbre del Estado”.

La publicación incorpora referencias al filósofo católico y a teorías sobre la ética de la “ocultación prudente de la verdad”.

El exministro abordó temas sensibles de índole personal y política, relacionándolos con el desempeño presidencial y demandó transparencia en la gestión del bien común en Colombia - crédito captura de pantalla X

Según el exministro, los ciudadanos tienen derecho a conocer aspectos de la privacidad de sus líderes en caso de que comprometan el bien común. Leyva sostuvo que mutatio materiae surgía la obligación de dejar de lado la “prudente ocultación de la verdad”.

Leyva, que ha sido parte activa de la política colombiana durante décadas, citó también a Álvaro Gómez Hurtado, figura histórica del país, para subrayar la importancia de actuar en circunstancias difíciles, afirmando que “es el ejercicio de la diplomacia en el más difícil de los terrenos”. “Por él me jugué entero. Y porque he conocido las interioridades del momento nacional me juego los restos por Colombia”, mencionó en su publicación.