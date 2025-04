Dua Lipa confirmó concierto en Colombia: esta es la fecha, precios y localidades

Dua Lipa confirma concierto en Colombia para finales del 2025 - crédito @dualipa @elizabethmiiiranda / Instagram

La reconocida cantante ganadora del Grammy Dua Lipa confirmó su regreso a Colombia como parte de su gira Radical Optimism Tour, show que ya ha presentado en Australia y parte de Europa, por lo que sus fanáticos en Latinoamérica estaba a la espera de un anuncio oficial como el que compartió su equipo.

Las pistas de esta fecha se habían dado en el cierre del festival Estéreo Pícnic en Bogotá en la noche del domingo 30 de marzo, cuando una de las pantallas del evento hizo un inesperado anuncio.

“Nuevas Reglas. No le contestes, no lo dejes entrar, no seas su amigo”. Después de este mensaje apareció la fecha “20 de noviembre”, lo que desató la euforia de los fans de la cantante en Colombia y lo que confirmaría su regreso al país.

El anuncio oficial lo hizo la cantante desde sus redes sociales, donde celebro haber añadido nuevas fechas a su gira. “Las cosas buenas les llegan a quienes esperan. Nuevas fechas de la gira añadidas. Terminando el año con el Radical Optimism Tour en América Latina, estoy muy, muy emocionada de verlos" escribió la cantante.

Dua Lipa se presentará en el 28 de noviembre del 2025 en el estadio Nemesio Camacho el Campín.

Fechas de venta y preventa

Según la información de Ticketmaster.co, la venta de este evento se hará en tres etapas de venta.

Preventa para fans: 7 de abril a partir de las 10:00 a.m.

Preventa visa para bancos seleccionados: a partir del martes 8 de abril desde las 10:00 a.m.

Venta general: se realizará a partir de las 10:00 a.m. el jueves 10 de abril

La página oficial de Ticketmaster.co también reveló los precios y localidades en el Campin para su fecha en noviembre del 2025. Según la información, la boletería tiene un costo desde 287 mil pesos colombianos, la más económica, mientras que 841 mil pesos, la localidad más costosa.