Álvaro Uribe se despachó contra Claudia López: “Cómo habla de bonito esta hablantinosa y mediocre”

En un nuevo capítulo en el rifirrafe mediático entre el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez y la exacaldesa de Bogotá Claudia López, el exjefe de Estado volvió a arremeter contra la excongresista; y con duros calificativos se refirió al apoyo que la exmandataria distrital le dio a Gustavo Petro: al que respaldó en la segunda vuelta presidencial, aunque a la fecha estén en bandos distintos.

Uribe Vélez, que en medio del juicio que se adelanta en su contra por presunto soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal saca espacios para dejar claras sus posturas en materia política, parece tener una pelea casada con López; pues no es la primera vez en la que utiliza fuertes términos para tratar de deslegitimar sus posiciones y sus intenciones de convertirse en la primera mujer jefe de Estado.

“Cómo habla de bonito esta hablantinosa, mediocre y mala alcaldesa de Bogotá, que con cuentos y habladurías quiere ser presidente”, expresó el expresidente en un mensaje en la red social X, con la que enfatizó sus duras pullas hacia López. Las mismas que vienen de tiempo atrás, al enterarse de que la politóloga quiere aspirar al máximo cargo de la nación en los comicios del 31 de mayo de 2026.

En una ocasión anterior, y apelando a la ayuda de la inteligencia artificial, el expresidente apuntó hacia la exalcaldesa, con una serie de imágenes en las que la asoció, incluso, con el expresidente Juan Manuel Santos; pues la señaló de ser la ficha del denominado petrosantismo con miras a las elecciones en las que el país se jugará su rumbo político para los próximos cuatro años.

Las declaraciones de las que hace énfasis Uribe Vélez fueron las que le dio López a la revisa Semana, aun siendo alcaldesa de la capital de la República, en las que se mostraba orgullosa de haber depositado su apoyo a Petro; luego de que este, en segunda vuelta, ganara la presidencia tras vencer a Rodolfo Hernández. Un resultado que en su momento la llenó de esperanza; aunque el panorama hoy sea distinto.

“Yo me siento contenta. No solo me siento bien. Es decir, yo voté por el presidente Petro. Yo creo en el cambio que él representa. A mí me ilusiona esta época de cambio. Sé que los cambios generan un poquito de inestabilidad y de temor y hay un poquito de incertidumbre que es parte de lo que trae el cambio, carajo. Pero al fin ganamos”, expresó con júbilo López en sus afirmaciones al citado medio.

De hecho, la entonces mandataria distrital destacó cómo las mayorías ciudadanas de centroizquierda o de izquierda ganaran la contienda. Y recordó, aquel entonces, con orgullo, la labor hecha por la hoy vicepresidenta Francia Márquez en la jornada, pues logró ganarse un espacio en los movimientos progresistas gracias a su abrumadora votación en la consulta en la que enfrentó a Petro, con más de 700.000 votos.

“Hay gente nueva, al fin hay Francia Márquez. ¿Cuántas Francia Márquez habíamos visto en la política? Nunca. ¿Cuántas Claudias López habían podido ser alcaldes de Bogotá? Nunca. Entonces, bienvenido a ese cambio. Es que la mayoría de Colombia es gente como nosotros, humilde, de clase media, echada para adelante, que ha salido trabajando y estudiando, duro, con talento y sin ninguna palanca”, puntualizó.

Así pues, Uribe Vélez enfiló baterías contra la que consideraría una fuerte adversaria en el camino hacia la presidencia; pues a diferencia de sus candidatos, que todavía no despegan por separado, la exmandataria ha empezado a aglutinar el apoyo de diferentes sectores de la política de centro; en especial de su expartido, el Alianza Verde, impulsado por su esposa, la senadora Angélica Lozano.