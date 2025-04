Abelardo de la Espriella mandó a “cambiar de dealer” a Gustavo Petro por curiosa publicación en redes sociales

Abelardo de la Espriella hizo duros comentarios sobre el presidente Gustavo Petro - crédito EFE - @ABDELAESPRIELLA/x

Unas de las herramientas de comunicación que emplea el presidente Gustavo Petro desde que inició su mandato es la red social X, donde realiza extensas publicaciones, ya sea en defensa o ataque en contra de la oposición.

Una de las publicaciones más recientes de Petro fue sus señalamientos en contra del general en retiro Eduardo Zapateiro por una denuncia de presunto acoso sexual a una contratista de las Fuerzas Militares y esposa del coronel José Luis Esparza, según dijo la Silla Vacía y replicada por Daniel Coronell en X.

De acuerdo con la mujer, el excomandante del Ejército le pedía fotos desnuda, lo que provocó indignación en el mandatario colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Excomandante del Ejército, General Eduardo Zapateiro, tiene denuncias de acoso en su contra a la esposa de un coronel - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El primer mandatario emitió un extenso pronunciamiento, que generó indignación en Abelardo de la Espriella, que es uno de sus grandes detractores, considerándola como incoherente e insinuando que es necesario que el presidente Petro “cambie de dealer”.

“La porquería que estás metiendo ha de ser de muy mala calidad para ponerte a escribir tanto disparate y despropósito. Increíble que, siendo el jefe de la mafia, no puedas conseguir algo mejor. Hasta para eso eres un inepto”, fue el comentario que lanzó el abogado en su cuenta de X.

El abogado criticó al jefe de Estado por su trino en contra de Zapateiro por denuncias de acoso en su contra - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Por último, De la Espriella aseguró que la droga, como su consumo, “es lo más repugnante que hay” y aprovechó el momento para insinuar que un presidente que la consuma “es algo apocalíptico, grotesco y lamentable”.

Y su mensaje concluye con “¡Petro, eres la mayor vergüenza de Colombia!”.

Qué decía el mensaje de Gustavo Petro

La publicación que realizó el jefe de Estado en su cuenta de X, criticaba la actuación del exgeneral Eduardo Zapateiro sobre las acusaciones que caen en su contra de un presunto caso de acoso, en el que se incluyeron chats donde el alto oficial (r) pedía fotos comprometedoras.

“Ya sabía. La biblia dice que no desearás la mujer de tu prójimo, en Colombia se olvida muchas veces, pero no los hombres de armas; porqud sabemos que sí pasa eso (...) demuestras que eres desleal, y, un militar no puede ser desleal, porque si lo fuera con su compañero de armas, traicionaría (...) a la bandera que dices defender, la Patria, el uniforme, el grado de general, y, sobretodo, a ti mismo [sic]”, publicó de entrada.

Trino de Petro en reacción a los señalamientos de acoso sexual contra el general (r) Eduardo Zapateiro - crédito @petrogustavo/X

Aunque la publicación de Gustavo Petro no hacía referencia en ninguna parte del texto de manera directa a Zapateiro para muchos el comunicado en la red social la referencia a que un militar que “desea a la mujer del prójimo” era un ser humano despreciable en el que no se podía confiar, defraudando incluso a sus propios compañeros que podrían llegar a sacrificar sus vidas por esa confianza.

Qué dicen los señalamientos contra Zapateiro

De acuerdo con la información revelada por Los Danieles, la víctima de este presunto caso de acoso fue Liliana del Pilar Zambrano Ruiz, esposa del coronel José Luis Esparza que salió de la institución por lo que dicen habría sido una orden arbitraria de Zapateiro, según determinó una decisión judicial la semana pasada.

Pantallazos de supuestos chats de Zapateiro acosando - crédito Los Danieles

“Déjeme verte de pues a cabeza. En tus kucos. O sin nada!!! [sic]”, se indica en esa conversación desde el número celular que Coronell señala que era el que le habían asignado al entonces comandante de la Fuerza Militar. En vista de la propuesta, la mujer reaccionó con un emoticón sonrojado, pero los mensajes se volvieron más hostigantes.

“Bueno listo NO he dicho nada. Cuidado vas al baño. Cuando todo se quiere se hace. Quiero verte. Hazlo. Hola! Hola Hola Hola [sic]”, señalaban desde ese línea celular.