Ed Sheeran fue invitado al escenario por J Balvin en Nueva York y hasta se tomó un “guarito”

Ed Sheeran hizo una inesperada aparición en el concierto de J Balvin en el Barclays Center de Nueva York el domingo 30 de marzo, donde ambos artistas interpretaron por primera vez en vivo su colaboración Sigue, tema en el que el cantante británico entonó frases en español y el colombiano demostró todo su flow. Aunque los dos han trabajado juntos en múltiples proyectos, este momento quedó para la historia de sus carreras.

Cabe mencionar que, los famosos se conocieron en un gimnasio, donde se cayeron muy bien y decidieron llevar su química al estudio de grabación, lo que resultó en la creación de éxitos como Forever My Love y Sigue. Durante el concierto, J Balvin expresó su entusiasmo al presentar a Sheeran al público, diciendo: “¡Ed Sheeran, in the house!”. Y es que en entrevistas publicadas en 2023, el paisa aseguró que los dos han grabado cerca de 20 canciones juntos, incluyendo un álbum completo que aún no ha sido lanzado, por lo que tienen en expectativa a todos sus seguidores.

La interpretación de Sigue en medio del espectáculo fue solo una de las sorpresas, teniendo en cuenta que J Balvin invitó a Sheeran a compartir un trago de aguardiente, un gesto que fue ovacionado por los asistentes al espectáculo. Posteriormente, el británico tomó el micrófono para interpretar uno de sus mayores éxitos: Shape of You, con lo que desató la euforia entre los asistentes. Este momento permitió al público a disfrutar de una de las canciones más famosas del artista, que no dudó en sumarse al ambiente del evento y seguir prendiendo la fiesta.

La aparición de Sheeran en el concierto de J Balvin se llevó a cabo un día después de que el británico interpretara por primera vez su canción The Old Phone en un pub de Ipswich, Massachusetts. Este tema, que fue presentado en el programa de Jimmy Fallon, forma parte de su próximo disco, cuyo primer adelanto será la canción Azizam, que tiene en expectativa a sus seguidores.

La relación profesional entre J Balvin y Ed Sheeran sigue fortaleciéndose con el pasar de los años, tal cual como se demostró en el escenario. Y es que en declaraciones a medios, el reguetonero expresó que su intención al trabajar con Ed Sheeran era crear algo significativo y en español, destacando las habilidades musicales del británico: “Él es un gran músico. Tiene ese algo. Fue alucinante trabajar con él”, afirmó en 2023.

Y es que la química entre ambos artistas no solo se reflejó en el estudio de grabación, sino en el escenario, donde lograron conectar con el público a través de su energía y talento, pues la colaboración se convirtió en un ejemplo que demostró que la música puede trascender.

Aunque el álbum conjunto de J Balvin y Ed Sheeran aún no tiene fecha de lanzamiento, las expectativas de sus seguidores son altas, pues ahora no solo podrán disfrutar de los dos temas ya existentes, sino de 20 canciones nuevas. Este trabajo podría consolidar aún más la cercanía artística entre ambos cantantes y abrir nuevas oportunidades para colaboraciones internacionales de los artistas colombianos destacados en la industria musical.

Y es que el concierto en Nueva York se convirtió en un evento destacado para los fanáticos de J Balvin, si no una muestra del impacto que puede tener la unión de dos artistas de renombre mundial. Con su aparición sorpresa y la interpretación de Sigue, Ed Sheeran dejó claro que su conexión con J Balvin va más allá de lo profesional, consolidándose como una de las colaboraciones más interesantes y prometedoras del panorama musical actual.