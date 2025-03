La Toxi Costeña recibió la visita de un amigo en ‘La casa de los famosos’ y le aconsejó unirse a Emiro Navarro y Melissa Gate: qué pasó con Yina Calderón

La visita de un amigo cercano de La Toxi Costeña dejó mensajes de apoyo y frases que incomodaron a los participantes - crédito captura de pantalla de ‘La casa de los famosos Colombia’ del Canal RCN

Osvaldo Arcia, amigo cercano de la Toxi Costeña, ingresó a La casa de los famosos Colombia durante la dinámica de “congelados” en el capítulo 62 del programa.

Su visita no solo trajo mensajes de apoyo y noticias sobre la familia de la participante, sino una advertencia que generó controversia dentro y fuera del reality.

El hombre aprovechó su breve estancia para dirigirse a su amiga con palabras que, aunque indirectas, apuntaban a una posible tensión con Yina Calderón, una de las integrantes del grupo las Chicas Fuego.

Su visita trajo mensajes de apoyo y noticias sobre la familia de la participante, pero también una advertencia que generó controversia tanto dentro como fuera del ‘reality’ - crédito @r19_felipe/X

Osvaldo Arcia ingresó a la casa con un peluche en las manos, un regalo que contenía una loción de la hija de la Toxi Costeña, y pidió a la participante que no se moviera mientras le transmitía su mensaje: “Tóxica, préstame mucha atención, la que te admiraba está sintiendo envidia de ti, no dejes que ella te apague el brillo por favor, hazme caso”.

Aunque no mencionó directamente a Yina Calderón, la referencia fue clara para muchos televidentes del programa, especialmente cuando al salir de la casa afirmó: “Colombia, ustedes se encargan de Yina, yo ya hice lo mío”.

Además de la advertencia sobre la empresaria de fajas, Osvaldo Arcia dedicó palabras de aliento a la Toxi Costeña, destacando su nobleza y valentía, comparándola con las cualidades de otros participantes como Emiro Navarro y Melissa Gate: “Toxi, eres tan noble como el corazón de Emiro. Tan valiente como Melissa. Quiero verte todos los días creando contenido, por favor”.

A pesar de no mencionar directamente a Yina Calderón, la advertencia de Osvaldo sobre la envidia fue claramente interpretada como una referencia a la empresaria - crédito captura de pantalla de ‘La casa de los famosos Colombia’ del Canal RCN

También le recordó que toda la costa caribeña está apoyándola y que su familia se encuentra bien: “Los niños están superbien. Mariana te envía esto, durmió anoche con él. Tiene la lección de ella para que te sientas cerca. Dice que se parece a Mia, a la perrita (...) Tóxica, toda la costa está contigo. Tu tío Pancho tiene a Sincelejo revolucionado, tu tía está pendiente de los niños (...) dicen que se sienten orgullosos de ti”.

En su mensaje, Osvaldo también hizo un llamado a la cantante e influencer para que mantuviera su liderazgo dentro del reality y no permitiera que las críticas o los conflictos apagaran su energía: “Toxi, puedes tener el liderazgo todos los días en esta casa, recuerda que desplumaste a la gallina en estos días y te has dado cuenta que el poco de pollitos que andaban detrás ni pio te hacen porque sienten miedo, esto es un juego Toxi”.

Osvaldo Arcia no solo se dirigió a su amiga, también tuvo palabras para otros integrantes de la casa. El amigo de la participante instó a Emiro Navarro y Melissa Gate a revolucionar el juego junto a ella, destacando que ambos han entendido muy bien la dinámica del reality: “Emiro, te quiero mucho. Meli, las dos ya interpretaron el juego muy bien, por favor, necesitamos que revolucionen esta casa, que pongan patas pa’ arriba esto”.

Además de la advertencia, Osvaldo dedicó palabras de aliento a la Toxi Costeña, destacando su nobleza y valentía, comparándola con Emiro Navarro y Melissa Gate - crédito captura de pantalla de ‘La casa de los famosos Colombia’ del Canal RCN

Asimismo, dedicó un mensaje a Karina García, animándola a mantenerse firme frente a los desafíos que enfrenta dentro del programa. “Kari, no te dejes, tú eres una guerrera, no te dejes, firme”, expresó, en referencia a los recientes conflictos que ha tenido con Laura González.

Tras la salida de Osvaldo Arcia, las reacciones dentro de la casa no se hicieron esperar. La Toxi Costeña quedó visiblemente impactada por las palabras de su amigo, aunque admitió estar algo confundida con el mensaje. Sus compañeras de las “Chicas Fuego”, especialmente Yina Calderón, también mostraron desconcierto, particularmente por las referencias indirectas que parecían apuntar a ella.

Yina Calderón intentó interpretar el mensaje y sugirió que tal vez se trataba de alguien fuera de la casa. “Pues yo creo que debe ser alguien de afuera, ¿no? Porque, ¿quién dentro de la casa podría haber sentido admiración por ti y ahora te envidie?”, comentó. Sin embargo, las palabras de Osvaldo dejaron en el aire la posibilidad de que las tensiones entre Yina y la Toxi Costeña puedan intensificarse en los próximos días.

Las tensiones entre Yina Calderón y la Toxi Costeña podrían intensificarse, especialmente con las indirectas de Osvaldo Arcia - crédito cortesía de prensa del Canal RCN

El grupo conformado por Yina Calderón, Karina García, Lady Tabares y La Toxi Costeña ha sido uno de los más sólidos desde el inicio del reality, pero las visita del amigo de la cantante podría cambiar el juego. Calderón expresó en una conversación con Karina García que tal vez era momento de dejar que la Toxi Costeña se alejara del grupo, sugiriendo que su compañera podría encajar mejor con otros participantes como Emiro Navarro.

“Demuestras el amor de muchas maneras. Y una de esas maneras es dejando que la gente se aleje”, afirmó Yina, dando a entender que la relación dentro del grupo podría estar cambiando. Además, mencionó que en una reciente oportunidad de salvación prefirió a otro participante antes que a Lady Tabares, lo que generó dudas sobre su lealtad dentro del equipo.

Karina García, por su parte, intentó comprender la postura de Yina y preguntó si creía que la Toxi Costeña ya no quería ser parte del grupo. La respuesta de Yina fue ambigua: “Amiga, no es que no quiera, pero también se siente bien allá”.

En una conversación con Karina García, Yina Calderón sugirió que tal vez era el momento de dejar que la Toxi Costeña se alejara del grupo, lo que podría cambiar la dinámica del equipo "Chicas Fuego" - crédito cortesía de prensa del Canal RCN

La visita de Osvaldo Arcia y las tensiones dentro de La casa de los famosos Colombia generó gran interés entre los seguidores del programa, que ahora están atentos a cómo evolucionará la relación entre la Toxi Costeña y Yina Calderón. Los internautas están a la expectativa de cómo la participante interpretará el mensaje de su amigo y si esto influirá en su estrategia dentro del reality.

“Que no se note la lamboneria y conveniencia de los familiares”; “No soy #TeamYina pero siento que están siendo muy fuerte con ella, es una chica que la ha tenido difícil y le toca recurrir a ese personaje… pero en el fondo ha sido buena y leal a su equipo 🙌”; “Le dio señales correctas”; “Gracias al fandom de Yina, Toxi regresó en varias ocasiones a la casa. No entiendo que es lo que le agradecen a Melissa 🤦🏼‍♀️”; “A sacar a Yina, es solo envidia que pereza”, son algunas reacciones en las plataformas digitales.