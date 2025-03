Petro acusó a las farmacéuticas de retrasar la entrega de medicamentos para que no se apruebe la reforma a la salud: “Nos están frenando”

Gustavo Petro realizó duras críticas a las EPS y las farmacéuticas - crédito Ovidio González/Presidencia

Colombia atraviesa una fuerte crisis por la demora en la entrega y escasez de medicamentos para los pacientes en los dispensarios de Empresas Promotoras de Salud intervenidas por el Gobierno, principalmente la Nueva EPS.

Las ciudades más afectadas han sido Bogotá y Cali, en donde las dispensadoras no dieron abasto por la cantidad de pacientes que se presentaron en sus oficinas. La falta de respuesta obligó a cientos de personas a ‘acampar’ en las sedes para asegurar los primeros puestos de atención al público.

Así las cosas, el presidente de la República, Gustavo Petro, inició una fuerte arremetida contra las aseguradoras y las farmacéuticas a las que responsabilizó de la crisis de medicamentos.

Petro, dijo que, para evitar la aprobación de la reforma a la salud, se estaba "frenando la entrega de medicamentos esenciales, que son vitales, como la salud" - crédito X

Estas acusaciones se agudizaron durante la clausura de la Segunda Conferencia Mundial sobre Contaminación del Aire y Salud, que se llevó a cabo en Cartagena, Bolívar, puesto que, según él, la dilatación en la entrega de medicinas a los pacientes es una manera de presionar a su gobierno para evitar que se apruebe la reforma a la salud en el Congreso de la República.

“Nos están frenando la venta y la entrega de medicamentos esenciales que son vitales como la insulina, para que el Congreso de la República no apruebe una reforma a la salud”, dijo.

A propósito, el gobernante de los colombianos sostuvo que su propuesta busca reducir la corrupción e interferencia del sector privado en el sistema. En ese sentido, expresó que su mayor deseo es que el sistema de salud colombiano prevenga las enfermedades y no luche contra ellas.

“La reforma que se basa en disminuir los negocios particulares en un presupuesto que de todas maneras no es muy alto. Y sustentar nuestro modelo es lo que intentan derribar en un sistema preventivo, tal como la Conferencia de Alma-ata en 1972. Creo que es el año le pidió a la humanidad. Así que es interesante el contexto en que se desenvuelve”.

Petro pronosticó que la reforma a la salud se hundirá en el Congreso - crédito X

Petro también anticipó que, en los próximos días, el Senado de la república podría hundir la reforma a la salud y acusó a algunos congresistas de “recibir dineros de empresas de salud privadas españolas (...) quisiéramos investigar eso bien: los flujos internacionales de esos recursos”.

Y agregó: “Es el gran debate en Colombia. Seguramente el proyecto sea rechazado por segunda vez, lo que muestra la inmensa influencia de lo que yo llamo vampiros de la salud”.

¿Qué hará Petro en caso de que se hunde la reforma a la salud?

Petro implementará varios artículos de la reforma a la salud vía decreto - crédito Presidencia

Si la predicción del jefe de Estado se hace realidad, el Gobierno nacional ya tiene una hoja de ruta para realizar los cambios que considera en el sistema de salud, puesto que utilizará los mecanismos y herramientas que otorga la ley a la Rama Ejecutiva para garantizar el derecho a la salud de los colombianos.

“Es la gran pelea. Entonces aquí van a tumbar la ley. Esto no es una amenaza, pues nosotros tenemos que ir a aplicar la ley existente. No hay otro mecanismo. Porque ya. ¿Qué vamos a esperar?”, dijo.

Incluso, señaló que si la reforma no pasa en el Legislativo no volverá a presentar un proyecto de ley, sino que implementará vía decreto varios artículos para consolidar su visión del sistema de salud colombiano.

“Yo no voy a presentar otro proyecto porque. No mamen, Gallo. Dos años más. Eso no lo voy a hacer. Hunden el proyecto de reforma a la salud y vemos en decretos hasta donde se puede salvar lo salvable. Lo demás se liquida de acuerdo a la ley. Sí señor”, aseveró el primer mandatario durante el cuarto Consejo de Ministros televisado.