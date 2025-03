Festival Estéreo Picnic 2025: los artistas que no se puede perder el segundo día

Justin Timberlake y Tool se destacan como las principales atracciones para el segundo día del Festival Estéreo Picnic 2025 - crédito prensa Lollapalooza Argentina

Ya está en marcha la edición 14 del Festival Estéreo Picnic y el primer día dio de qué hablar con las presentaciones de Shawn Mendes, Alanis Morissette, Foster The People y otros artistas que pusieron a cantar y bailar a los miles de espectadores.

El segundo día promete ser todavía mejor, especialmente porque los dos cabeza de cartel harán su debut en Colombia y, a pesar de que están en costados opuestos creativa y sonoramente, son garantía de que convocarán multitudes por igual.

En ese contexto, y sumado a la baja de Incubus a última hora por enfermadad de uno de sus miembros, Infobae Colombia hace una selección de 10 presentaciones imperdibles del primer día, el jueves 27 de marzo, con sus respectivos horarios y escenarios.

Bad Milk (3:30 p. m.​, escenario Presente​)

Esta cantante antioqueña ya dio muestras de su capacidad para poner a bailar audiencias festivaleras durante su paso por Lollapalooza Chile en 2024. Ahora pondrá a prueba al público del Estéreo Picnic con una propuesta que oscila entre la electrónica, el hip hop, y el género urbano (principalmente trap y reguetón). Será el escenario propicio para presentar en vivo Racks, su más reciente sencillo.

Yo No La Tengo (4:15 p. m.​, escenario Falabella)

Dentro del recambio en el rock bogotano de los últimos años, algunos grupos evidencian influencias provenientes de figuras que hoy marcan tendencia en el rock alternativo internacional. Es el caso de Yo No La Tengo (cuyo nombre es un particular guiño a los norteamericanos Yo La Tengo), con un sonido orientado hacia el post-punk de grupos como IDLES o black midi, al que le añaden ciertos ganchos bailables que vuelven sus conciertos una experiencia frenética.

Renunciar, su más reciente sencillo y adelanto de su próximo álbum de estudio, es un reflejo de todo lo anterior. “Esa canción está inspirada en nosotros, pero también en la gente de nuestra generación. Es un sentir colectivo. Todos hemos estado en crisis con nuestro trabajo en la banda y simplemente se dio de manera un poco como a manera de chiste inicialmente y luego se convirtió en algo real y serio”, comentó Santiago Riomalo, guitarrista del grupo, en diálogo con Infobae

Gato ‘e Monte (4:15 p. m.​, escenario Adidas​)

Nacido y criado en Bosa, al sur de Bogotá, este cantautor es una de las propuestas a tomar en cuenta este año por ese don de mezclar cumbia, pasillo, carranga y ranchera que apela constantemente al sentir popular. Con su inseparable chiflamero (instrumento artesanal que construyó combinando elementos de la bandola y el tiple), presentará La Dosis Máxima, su más reciente álbum de estudio grabado en colaboración con Felipe Orjuela.

“Es el artista más completo e increíble con el que he podido tocar y escribir en la vida”, comentó Orjuela, otro de los artistas que forma parte del cartel del Estéreo Picnic, y que en diálogo con Infobae Colombia no dudó en escogerlo como su recomendado nacional.

Oh’laville (5:00 p. m.​, escenario Johnnie Walker​)

La agrupación bogotana, una de las más destacadas durante la última década, hará su regreso a Estéreo Picnic con un nuevo espectáculo, Rojo Continuo, que promete ser el inicio de la promoción de su próximo álbum de estudio, mismo del que ya adelantaron varias canciones. La más reciente, Gravedad, salió hace apenas unas semanas.

Kidchen (5:45 p. m.​, escenario Falabella​)

Este quinteto bogotano viene ganando fuerza como uno de los exponentes del emo que durante la década de 2020 experimentó un revivalismo a nivel internacional.

Debutaron en 2023 con su larga duración Ideas Innecesarias y paulatinamente vienen conquistando escenarios cada vez más grandes. Ahora en Estéreo Picnic tienen una plataforma inmejorable para seguir creciendo.

Michael Kiwanuka (5:45 p. m.​, escenario Adidas)

Entre tanto rock, tanto baile y tanto espectáculo de luces, la presencia del cantautor británico es una oportunidad de tomarse un respiro y, de paso, disfrutar de una de las voces más aclamadas del soul en los últimos años.

Con un repertorio que entrecruza intimidad con denuncias sociales desde una perspectiva muy personal, Kiwanuka presentará en su primer concierto de su carrera en suelo colombiano su álbum Small Changes (2024).

The Hives (6:45 p. m.​, escenario Johnnie Walker​)

Tuvieron que pasar más de 10 años para que la banda sueca regresara a Colombia, pero todo indica que lo harán como acostumbran: con un enérgico show en vivo, sostenido por el carisma y entusiasmo de su cantante Pelle Almqvist, con las canciones de su más reciente álbum The Death of Randy Fitzsimmons (2023), y clásicos que definieron el auge del garage rock en los 2000 como Main Offender, Hate to Say I Told You So, o Tick Tick Boom.

Tool (9:45 p. m.​, escenario Adidas​)

Sin importar que sus posturas con la grabación de sus conciertos sean fuente de polémica (tanto por los fans con sus celulares como de manera profesional por parte de los festivales en Latinoamérica), la primera visita del grupo de metal progresivo al país es uno de los platos fuertes del segundo día del Estéreo Picnic.

El concierto del cuarteto liderado por Maynard James Keenan promete ser un auténtico desafío para un público que no está habituado a esta clase de actos en el evento, con canciones que se pueden extender hasta 10 o 12 minutos, pero que sin duda será uno de los momentos más recordados de toda su historia.

Justin Timberlake (11:15 p. m.​, escenario Johnnie Walker​)

El multifacético artista estadounidense, reconocido por su carrera como solista y éxitos como Cry Me a River y Can’t Stop the Feeling!, será el responsable de dar el efecto nostálgico más grande con su espectáculo que fusiona pop, R&B y dance, y en el que promete alternar entre sus grandes éxitos y las canciones de Everything I Thought It Was, su más reciente álbum publicado en 2024.

Modeselektor (12:15 a. m.​, escenario Falabella)

Entre la siempre activa y pujante escena electrónica de Alemania, Modeselektor es un nombre indispensable. La dupla conformada por Gernot Bronsert y Sebastian Szary, reconocida por crear pistas que experimentan tanto como hacen bailar, prometen ser el broche de oro para el segundo día con sus ritmos ácidos y frenéticos.