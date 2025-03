Familiares de Zair Guette revelaron que el artista recibió un panfleto amenazante que lo declaraba objetivo militar

Un panfleto acusatorio vincula al músico fallecido con una organización criminal dirigida por alias "Castor" - crédito @zairguette_oficial/Instagram

El asesinato del cantante Zair Guette, ocurrido el 14 de febrero de 2025 en Ginebra, Valle, generó conmoción y múltiples interrogantes.

Según una entrevista concedida al pódcast Más allá del silencio, dirigido por el periodista Rafael Poveda, el hermano del artista, Antonio Gómez Rago, reveló que días antes de su muerte, el nombre del artista apareció en un panfleto criminal emitido por una organización conocida como Excosteños de Sebastián, donde había sido declarado objetivo militar.

Este documento señalaba que Guette tenía vínculos, directos o indirectos, con otro grupo delictivo denominado Jorge Eliecer Díaz, y lo acusaba de ser un “cantante financiado por Castor”, un presunto delincuente del Atlántico.

La familia del artista, originario de Barranquilla, expresó su alarma al conocer el contenido del panfleto. Antonio Gómez Rago relató que el cantante intentó tranquilizarlos asegurando que estaba resolviendo la situación.

El cantante Zair Guette fue asesinado tras amenazas incluidas en un panfleto de un grupo criminal - crédito @zairguette_oficial/Instagram

“Nos dijo que no nos preocupáramos, que ya había llamado a unos amigos y que todo estaba solucionado”, afirmó Gómez Rago. Sin embargo, la incertidumbre persistió en el entorno familiar, especialmente para Linda Rago, madre del cantante, que confesó que desde el momento en que supo de las amenazas, sus temores se intensificaron.

Tras el asesinato, las tensiones entre la familia de Zair Guette y su esposa, identificada como Blanca, se hicieron evidentes. Según publicó el medio, la madre y el hermano del artista cuestionaron la falta de un contrato formal para el viaje que realizó el cantante antes de su muerte.

En una conversación con el periodista Rafael Poveda, Linda Rago expresó sus dudas sobre la versión de Blanca, señalando que no entendía por qué no existía un documento que respaldara el desplazamiento de su hijo.

En el pódcast, se revelaron mensajes entre la familia de Zair y su esposa, en los que Blanca admitió sentirse atacada por los cuestionamientos. En uno de los mensajes, la mujer escribió: “Me pidieron no compartir la conversación a nadie (…) no he eliminado el chat hasta que venga el investigador”.

Mensajes entre esposa y familia de Zair revelan tensiones tras el asesinato - crédito captura pantalla Zair Guette/Youtube

Además, confesó que no podía dormir pensando en cómo se habían desarrollado los hechos y mencionó que la persona que gestionó el viaje había cambiado su foto de perfil en tres ocasiones.

La madre del cantante expresó su frustración al no obtener respuestas claras sobre lo sucedido. En uno de los mensajes compartidos, Blanca respondió con un tono contundente: “Ten mucho cuidado con la manera como me dices las cosas”. También aseguró que no sentía culpa alguna y que estaba dispuesta a mostrar toda la información que tenía.

Otro punto que generó controversia es la relación personal entre Zair Guette y Blanca. Según Linda Rago, su hijo le había confesado que ya no mantenía una relación sentimental con su esposa y que solo seguían juntos por sus hijas y porque ella se encargaba de gestionar sus contratos. Esta revelación incrementó las dudas de la familia sobre las circunstancias que rodearon el viaje y el asesinato del cantante.

Blanco de amenazas, Zair Guette aseguró que resolvía una peligrosa situación días antes de morir - crédito @zairguette_oficial/Instagram

Antonio Gómez Rago, hermano de Zair, respaldó las declaraciones de su madre y expresó su indignación por la falta de claridad en los hechos. Además, señaló que algunas personas cercanas a Blanca parecían más interesadas en la herencia del artista que en esclarecer lo ocurrido.

Linda Rago, por su parte, aseguró que no busca ningún beneficio material y que su único deseo es que su hijo descanse en paz. Sin embargo, recordó que una familiar de Blanca le advirtió que “ni su mamá podría pelear nada de Zair porque aquí la única que tiene derecho es Blanca”.

El asesinato de Zair Guette dejó una serie de interrogantes sin resolver. Las amenazas previas, la falta de un contrato formal para su último viaje y las tensiones familiares complicaron aún más el panorama. Mientras las autoridades continúan investigando, la familia del cantante sigue buscando respuestas y justicia para esclarecer los hechos que llevaron a la trágica muerte del artista vallenato.

Este caso no solo puso en evidencia los peligros que enfrentan algunos artistas en el país, sino también las complejas dinámicas familiares y personales que pueden surgir en medio de una tragedia.