Así luce en la actualidad la hija de Mauro Urquijo, que hizo su transición a mujer: ahora se llama Roz y tiene novia colombiana

Roz Urquijo, hija trans de Mauro Urquijo confirmó que tiene novia - crédito @roz_urkijo y @maurourquijoactor47/Instagram

Fue en 2022, cuando Gregorio Urquijo ganó el Premio India Catalina a Mejor actor revelación, por su papel en la telenovela del Canal RCN, La nieta elegida. Sin embargo, luego de convertirse en una nueva promesa de la televisión nacional, el talentoso joven sorprendió a sus seguidores con la noticia de que a sus 15 años había decidido cambiar de sexo.

Actualmente, Roz Urquijo, como es su nuevo nombre, tiene 19 años y se encuentra radicada en Ciudad de México, lugar en el que desarrolla su carrera artística y crea contenido para redes sociales. Además, la hija trans de los actores Adriana López y Mauro Urquijo confirmó estar en una relación sentimental.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

A pesar de que en 2025, Roz no ha sido muy activa en redes sociales, ya que, tanto en Instagram como en Tiktok solía compartir sobre su vida familiar, amorosa y profesional, se viralizó un video en el que la actriz aceptó el reto de revelar cosas inéditas que el público no conocía de ella, su nuevo aspecto llamó la atención de los cibernautas, pues dejó atrás esa imagen de adolescente.

Roz Urquijo, hija trans de los actores Adriana López y Mauro Urquijo reitera su gusto por la actuación - crédito @roz_urkijo/Instagram

Por otra parte, el tema de su orientación sexual se llevó la mayoría de los comentarios, puesto que Roz, afirmó que tiene novia llamada Magnolia y es colombiana, de hecho, ella es la persona con la que más chatea durante el día. Otros aprovecharon para indagar sobre Lukas, hermano menor de la actriz que ya se abre paso como cantante en México y actualmente está de gira por el país azteca como parte del elenco de un musical.

“No entiendo es trans pero anda con una mujer”, “me encanta tu voz y acento”, “esa es mi cuñada”, “me regalas a tu hermano porfa”, “pero en el otro video se ve más hombre”, “tu novia es adorable”, “gracias por inspirarme, te amo”, desde que vi La nieta elegida te sigo”, “wow no había visto estoooo, eres hermosa”, “mi arroz estás muy linda”, “soy muy fan tuya”, son parte de las reacciones que dejan sus seguidores en las publicaciones.

Roz Urquijo, hija trans de los actores Adriana López y Mauro Urquijo confirmó que sigue su relación sentimental con su novia Magnolia - crédito @roz_urkijo/Instagram

Mauro Urquijo confesó que le costó entender la decisión de su hijo Gregorio, ahora Roz

A pesar de que el actor caldense al que el público recuerda por sus destacadas actuaciones en producciones como Pasión de gavilanes, La hija del mariachi y Chica vampiro está casado con una mujer trans, no aceptó tan fácil que su hijo diera ese paso a los 15 años; no obstante, reconoció su error y pidió perdón.

Mauro Urquijo y Maria Gabriela Isler actualmente sostienen un matrimonio en completa armonía - crédito @maurourquijoactor47/Instagram

“Me da duro saber que Gregorio tuvo unos cambios fuertes en su vida; uno sexual, algo que me sorprendió porque nunca tuve un indicio o una duda cuando viví con él”, mencionó en 2023 en el programa La Red.

Sin embargo, poco después, el actor de 56 años recapacitó acerca de las polémicas declaraciones y envió mensaje de reconciliación con el que no solo buscó apoyar el proceso de su hija, sino que a su vez, intentó rehacer la fracturada relación que tenían entre padre e hijo desde que se separó de su madre, la actriz Adriana López.

“Quiero disculparme con ellos porque a pesar de cualquier cosa yo no estuve con ellos, no pude estar con ellos y bueno, que sepan que los amo con todo mi corazón y que me gustaría tener más contacto con ellos”, expresó.

Durante el tiempo que llevó la transición de su hija Roz, el actor se pregunta por los detalles de su vida y manifestó que está al pendiente.

“Cómo se siente, qué piensa, cómo ve la vida y no sé cómo pueda ayudar; yo ahí estoy y de Lucas también ha sido duro porque él le tocó crecer prácticamente sin su papá”, agregó Urquijo.