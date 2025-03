Si recibe llamada de empresas de telefonía celular para verificar su WhatsApp es una estafa: así es como funciona

Un hombre compartió en redes sociales cómo su esposa fue engañada mediante WhatsApp, alertando a otros usuarios sobre esta modalidad de estafa - crédito gero_apache1/TikTok

En las últimas semanas, una nueva modalidad de estafa a través de WhatsApp ha cobrado relevancia en Colombia, que ha generado preocupación entre los usuarios debido a la facilidad con la que delincuentes están robando dinero al suplantar identidades de contactos cercanos.

La situación se dio a conocer tras la denuncia pública de un hombre en redes sociales, quien compartió su experiencia con la intención de alertar a otros usuarios.

Crónica de un engaño anunciado

El protagonista de esta denuncia explicó detalladamente en un video cómo su esposa fue engañada mediante WhatsApp, pues todo inició cuando recibió un mensaje desde la cuenta de un amigo cercano solicitándole urgentemente dinero por medio de la plataforma Nequi, por lo que al ser una persona conocida no dudaron en atender la petición.

“Muchachos, estoy más triste que un verraco, esta no me la sabía, y se las cuento para que no les pase”, comenzó por relatar la víctima visiblemente afectada en el video.

Según su testimonio, la conversación parecía completamente normal y creíble con datos precisos que generaban confianza, tales como la mención del nombre propio y términos amistosos típicos del contacto suplantado.

La víctima relató cómo su esposa recibió un mensaje urgente de un amigo cercano solicitando dinero a través de Nequi, lo que inicialmente parecía creíble - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Inicialmente, la petición fue de 100.000 pesos, cifra que la esposa envió de inmediato sin sospechas; sin embargo, pocos minutos después, llegaron solicitudes adicionales por 300.000 pesos, repitiendo el patrón tres veces hasta alcanzar una suma de aproximadamente 1.000.000 de pesos.

Descubriendo la estafa

El hombre afectado explicó que la verdad se reveló al día siguiente cuando su esposa se comunicó personalmente con el amigo para cobrarle lo que creían un préstamo informal.

En ese momento, descubrieron que este nunca había pedido dinero y que desconocía completamente la conversación.

Al investigar, encontraron que el WhatsApp del amigo había sido hackeado mediante un engaño telefónico: “Mi amigo recibió una llamada supuestamente de Movistar diciendo que intentaban clonar su WhatsApp y que para protegerlo debía ingresar un código que le enviarían. Él ingenuamente puso ese código, y así fue como le robaron su cuenta”.

La petición inicial de 100.000 pesos se repitió varias veces, alcanzando una suma de aproximadamente 1′000.000 de pesos, sin sospechas iniciales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cadena de víctimas

Lo más preocupante del caso es que no se trató de un incidente aislado, pues ese mismo día, al menos cuatro personas más del círculo cercano de las víctimas fueron estafadas bajo la misma modalidad, generando pérdidas significativas y una fuerte alarma comunitaria.

“Nos estafaron como a cuatro en la misma cuadra. Con los contactos que robaron al primero nos empezaron a escribir, y eso se convirtió en una cadena de robos”.

Advertencia para los usuarios

Ante la gravedad del asunto, el denunciante hizo un llamado enfático a la comunidad digital para extremar precauciones: “Si usted recibe un WhatsApp diciendo que es su mamá, hermano, amigo o cualquier persona conocida pidiendo dinero urgente, no lo mande inmediatamente. Mejor tome el celular y haga una llamada directa para confirmar. No importa si da pena, es mejor prevenir que perder dinero”.

Además, recalcó que se debe estar especialmente alerta con llamadas supuestamente provenientes de operadores como Movistar o Claro solicitando ingresar códigos enviados por mensaje, pues esa es precisamente la estrategia empleada para apropiarse de cuentas personales.

La verdad se reveló al día siguiente cuando la esposa se comunicó personalmente con el amigo, descubriendo que su WhatsApp había sido hackeado - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Repercusiones económicas y búsqueda de soluciones

La víctima manifestó su angustia al revelar que la suma robada no era dinero personal, sino producto de ventas consignado por sus clientes:. “Ahora me tocará organizar una rifa para recuperar lo perdido y cumplir mis compromisos económicos”.

Finalmente, el afectado reiteró la importancia de estar atentos ante situaciones sospechosas y no confiar en mensajes repentinos que soliciten dinero.

“Si alguien les llama diciendo que es de un operador móvil para ingresar códigos, cuelguen inmediatamente. Nunca entreguen códigos recibidos por mensaje”.