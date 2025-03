Hugo Patiño compartió detalles de su camino a la cima del humor colombiano: “Eso de hacer reír es un apostolado”

Tras dejar la Fuerza Aérea, Patiño llegó a Bogotá, donde su talento para las imitaciones lo llevó a participar en el programa "Operación Jaja" - crédito @principedemarulanda/Instagram

Hugo Patiño, uno de los comediantes más queridos de Colombia, compartió detalles sobre su infancia y sus primeros pasos en la comedia durante una entrevista con Marco Robayo en el pódcast Senderos de éxito.

Originario de Marulanda, Caldas, Patiño recordó cómo creció en una familia campesina dedicada al cultivo de productos de tierra fría y al cuidado del ganado y fue en esa época que descubrió su talento para imitar voces, inicialmente divirtiendo a su familia al imitar a su abuelo.

“Yo tenía la facilidad para imitar voces. El primero que yo imité fue a mi abuelo en la casa cuando estaba muchacho y me regañaron las tías y una tía que me quería dijo: ‘No, no, no, eso es una gracia que tiene el muchacho, déjenlo’, me dio alas”.

Inicios en Bogotá y primeros pasos en la comedia

Buscando mejores oportunidades, Patiño pidió la baja de la Fuerza Aérea y llegó a Bogotá donde empezó a trabajar en diferentes oficios, pero su talento para las imitaciones se convirtió en el centro de reuniones entre amigos, hasta que un día decidió participar en Operación Jaja, programa dirigido por Fernando González Pacheco.

Aunque inicialmente sintió nervios frente a las cámaras, su habilidad para contar chistes lo llevó a destacarse rápidamente.

Lizarazo bautizó a Patiño como "El Príncipe de Marulanda", y desarrolló personajes icónicos como "El Bobo Anselmo" - crédito Colprensa

Fue en este programa en el que conoció a otros grandes del humor colombiano, como “El Mocho” Sánchez, “El Flaco” Agudelo y “Los Tolimenses”.

Su talento llamó la atención del productor Alfonso Lizarazo, que lo invitó a formar parte del equipo inicial de Sábados Felices en 1972, un programa que cambiaría la televisión colombiana.

El surgimiento del ‘Príncipe de Marulanda’ y otros personajes

Conocido por su puntualidad y precisión al actuar, Alfonso Lizarazo bautizó a Patiño como “El Príncipe de Marulanda”, a partir de ahí, Patiño desarrolló personajes icónicos, entre ellos “El Bobo Anselmo”, inspirado en un joven humilde que realizaba mandados en Anserma, Caldas.

“Alfonso Lizarazo tenía una campaña de ‘Lleva una escuelita en tu corazón’, yo estuve en 42 poblaciones y en Anserma Caldas, donde fuimos a hacer una escuelita, había un personaje así, no se llamaba Anselmo, sino yo le puse Anselmo por Anserma, un homenaje al pueblo y se quedó así: un bobo que hace mandados, y en los pueblos hay siempre un bobito que hace mandados y se alimenta con sobrados”.

Hugo Patiño, originario de Marulanda, Caldas, descubrió su talento para imitar voces mientras crecía en una familia dedicada al cultivo y cuidado del ganado -crédito @principedemarulanda/Instagram

Además, destacó por sus imitaciones de figuras públicas como el padre Rafael García Herreros, Alberto Lleras Camargo, Álvaro Gómez y Belisario Betancur, entre otros.

Una anécdota destacada por el comediante fue cuando el propio padre García Herreros lo conoció en persona y, lejos de sentirse ofendido, lo felicitó afirmando que imitar era un “apostolado”.

“Yo me lo encuentro así, de frente, y me dijo el padre: ‘No se asuste eso de hacer reír es un apostolado, usted lo hace bien, sin burlarse de la gente’, me dio alas y nos hicimos amigos del padre García Herreros”.

Esta aprobación fue tan significativa que el sacerdote le regaló su emblemática ruana blanca, prenda que Patiño guarda como una reliquia personal.

Dolor por la pérdida de amigos y compañeros

Con más de cinco décadas en la comedia, Patiño ha visto partir a muchos compañeros que marcaron la historia de Sábados Felices, por lo que, durante la entrevista, recordó con nostalgia y dolor la partida de sus compañeros de programa con los que mantuvo una estrecha amistad y complicidad profesional.

La muerte del maestro Martínez, según Patiño, fue una de las pérdidas que más le afectó debido al estrecho vínculo que tenían.

Patiño destacó por sus imitaciones de figuras públicas como el padre Rafael García Herreros y Belisario Betancur - crédito @principedemarulanda/Instagram

Cambios en el humor colombiano

Hugo Patiño también reflexionó sobre la evolución del humor en Colombia, destacando cómo ha cambiado con el paso del tiempo, pues para él, los pioneros tenían un estilo fino y respetuoso, muy diferente al humor contemporáneo.

Sin embargo, reconoció el talento de nuevas generaciones como “Polilla”, “Mono Sánchez” y “La Bruja Dioselina”, que aportan nuevas formas de hacer reír al público colombiano.

En su consejo a los nuevos humoristas, el veterano comediante destacó la importancia de hacer reír con naturalidad, sin exageraciones, burlas o ridiculizaciones.

Para él, la clave del humor siempre será contar historias como si se estuviera entre amigos o familiares, de manera sencilla y auténtica.