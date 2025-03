Yeison Jiménez se refirió a las razones por las que se canceló el concierto de Shakira en Medellín y dijo lo que pensaba al respecto

Yeison Jiménez habló del concierto que Shakira tuvo que cancelar en Medellín - crédito @yeison_jimenez/Instagram

El inesperado anuncio de la cancelación del concierto de Shakira en Medellín generó un gran revuelo entre sus fanáticos, pero también fue un tema de interés e intriga para muchos cantantes.

Aunque se aclaró que la suspensión del espectáculo se debió a problemas con el montaje del escenario y no a una decisión de la barranquillera, el tema sigue dando de qué hablar debido a lo que ocasionó, las reacciones que tuvo por parte del público y por lo que se debe empezar a tener en cuenta a la hora de realizar estos montajes.

Es por esto es que el cantante de música popular Yeison Jiménez, en conversación con Sin Filtro, el videopódcast de Semana, compartió su perspectiva sobre lo que significa para un artista enfrentar una situación como esta, especialmente ahora que él está preparando su primer concierto de la misma magnitud, pues el próximo 26 de junio se presentará en el estadio El Campín de Bogotá.

Jiménez, quien ha experimentado de cerca los desafíos de la industria musical, expresó su empatía con Shakira y enfatizó en la dificultad emocional que implica tener que cancelar un show con miles de fanáticos esperando y los esfuerzos que se reúnen para poder sacarlo adelante.

“Tiene que ser muy triste porque los artistas somos muy apasionados y me imagino el caso de ella porque tenía dos estadios llenos para el espectáculo. Tener que decir no puedo cumplirle a la gente es muy duro y el dinero pasa a valer cero, no es un tema de plata, sino de compromiso”, afirmó el cantante.

Yeison Jiménez mostró su solidaridad con Shakira por cancelación de concierto -crédito @yeison_jimenez/Instagram

El artista resaltó que detrás de cada concierto hay una gran inversión emocional y logística por parte de los fanáticos, quienes no solo compran boletos, sino que también invierten en transporte y hospedaje para poder asistir al evento. Pero también se refirió a la importancia de la decisión que tomó Shakira y su equipo, teniendo en cuenta las circunstancias de lo que había sucedido.

“La gente cree en el artista y paga tiquetes, hoteles y todo lo que acarrea. Yo vi las imágenes de la tarima y por el viento se dobló. En esas condiciones no se puede hacer el espectáculo porque no se puede poner en riesgo a las personas. ¿Te imaginas que en pleno concierto pasara algo?”, agregó Yeison.

Jiménez también compartió una experiencia personal en la que un imprevisto climático puso en riesgo la realización de uno de sus conciertos y por ende comprendió la situación con el concierto de Shakira en Medellín.

“Una vez llegué a un pueblo del departamento de Santander y cuando llegué hubo un vendaval y la tarima se fue de frente contra los palcos. Gracias a Dios eso fue a las 7:00 de la noche y había muy pocas personas. Si eso hubiera ocurrido a las 11:00 de la noche, hubiera sido una catástrofe”, recordó.

El cantante de música popular comprendió la razón por la que se canceló el concierto de Shakira en Medellín - crédito @yeison_jimenez/Instagram

El intérprete en la entrevista con el medio mencionado enfatizó que, aunque este tipo de situaciones pueden ser frustrantes para los artistas y el público, la prioridad siempre debe ser la seguridad de los asistentes y el equipo de trabajo.

“La música te trae muchas sorpresas, siempre queremos tener shows espectaculares, pero hay ocasiones donde otros factores pueden alterar la situación. Una vez en Medellín se paró un clip que debía ser reproducido y eso se vio mal, pero eso se sale de nuestras manos. A mí me han pasado muchas cosas antes de los conciertos, pero debo decir que son muchas más las cosas bellas que he vivido”, concluyó.

Más allá del incidente en Medellín, la cancelación del show de Shakira dejó en evidencia la importancia de la planificación y los protocolos de seguridad en los eventos masivos. La barranquillera, por su parte, ya trabaja en la preparación de los dos conciertos que va a dar en abril en la ciudad de la eterna primavera, para reivindicarse con su público, pues no solo reprogramó el que debía, sino que le sumó uno más y prometió dar un gran espectáculo.