Jaime Granados, sobre la suspensión del juicio contra Uribe: “Él merece un juez imparcial y que se le respeten sus derechos”

Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe, explicó las razones de la recusación contra la juez del caso - crédito @JGranadosPena/X

El proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe, en el que se le investiga por la presunta manipulación de testigos, fue suspendido temporalmente el pasado 20 de marzo por decisión de la Corte Suprema de Justicia.

La medida responde a una recusación presentada por la defensa del exmandatario en contra de la juez 44 de Conocimiento, Sandra Liliana Heredia, quien llevaba el caso.

La defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, argumentó en una entrevista con el medio Caracol Radio que la juez Heredia no ha demostrado la imparcialidad necesaria para continuar con el proceso.

“Lo que queremos es que se le respeten los derechos a Álvaro Uribe. Él es merecedor de un juez imparcial, y la señora juez no ha dado muestra de esa imparcialidad”, afirmó Granados en entrevista con el medio mencionado.

La decisión de suspender el juicio se basa en la jurisprudencia de la Corte Suprema, que indica que un juez no puede decidir sobre su propia recusación. Granados enfatizó que esto era fundamental para garantizar el debido proceso.

“Un juez no puede convertirse en juez de sí mismo, decidiendo él de plano rechazar una recusación. Eso no está bien y no está bien que alegue una maniobra dilatoria que no existe”, explicó el abogado.

En este sentido, la Corte Suprema determinó que otro juez debe evaluar si Heredia debe continuar en el caso o si se asignará a un nuevo magistrado. “Finalmente quedará decidido quién va a ser el juez que continúe, si la actual permanece o será una nueva”, agregó Granados.

Durante la entrevista, se planteó la inquietud sobre la supuesta falta de imparcialidad del magistrado Jorge Hernán Díaz, quien hizo parte de la sala que suspendió el juicio y que en el pasado fue abogado de Andrés Felipe Arias.

Sobre esto, Granados defendió la integridad del magistrado y de los demás jueces que tomaron la decisión.

“El doctor Jorge Hernán Díaz ha sido fiscal muchos años, incluso, fiscal delegado ante la Corte. Es un jurista que ha actuado en muchos casos en contra de personas cercanas al presidente Uribe, porque ese es su deber”, indicó.