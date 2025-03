Ornella Sierra le contestó a seguidora que la llamó “sobreactuada”

Ornella Sierra no se quedó callada ante los ataques de varios de sus seguidores en redes - crédito @ornellasierra/IG

Ornella Sierra destacó como una de las participantes más queridas de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, consiguiendo quedarse con el puesto de host digital del formato de convivencia.

Sin embargo, los seguidores de la llamada ‘Barbie costeña’ no dudaron en reaccionar a su desaparición de redes sociales, después del escándalo que la salpicó sobre ser la protagonista de una infidelidad con un empresario barranquillero. Pero más allá de ese episodio, sigue llamando la atención de sus seguidores por su actitud en las diferentes publicaciones que realiza como contenido para sus fans.

Recientemente, Sierra reaccionó a un comentario que dejó una seguidora en una de sus publicaciones donde la llamó “sobreactuada”, lo que provocó que respondiera “Perdón, solo estudié un mes de actuación”, despertando risas entre sus seguidores, quienes no dudaron en reaccionar a su capacidad para burlarse con clase de las situaciones.

Entre los comentarios que dejaron los fans de Ornella, donde aparece luciendo un bikini y presumiendo su despampanante figura, destacan: “La gente no ha comprendido que es parte del video comportarse así”; “la mejor actriz y de la San Marino, por si no se han dado cuenta, qué le pasa a la gente”; “nunca entenderías la vibra querida, te falta ese sabor costeño que nos caracteriza”; “es porque los costeños somos así, cálidos, sobreactuados, entradores”, entre otros.

Y es que la vida de la creadora de contenido se ha vuelto de interés público desde que reveló su romance con Miguel Bueno, después de salir de la competencia de convivencia. Aunque ninguno de los dos confirmó nunca su relación, era evidente la atracción que sentían, además, el tiempo que compartían juntos.

Fue tal la molestia de la barranquillera, que en una dinámica de preguntas y respuestas cuando le preguntaron por el cantante, respondió tajantemente que eran dos personas diferentes.

“¿Te hablas con Migue?”, fue el interrogante que formularon a la joven, por lo que respondió de manera directa: Bebés, yo creo que el 40 % de las preguntas que me han hecho últimamente es ‘¿Te hablas con Migue?’, ‘¿Estás con Farid?’, ‘¿Ya te viste con tal?’, ¿Por qué te dejaste con tal?’, ‘¿Dónde te viste con tal?’ Y todas están involucradas con un hombre. Yo creo que yo soy una pelada muy chévere, yo soy bacana, soy inteligente, tengo tema de conversación y me pasan cosas muy random, mi vida no gira alrededor de hombres”.

Cuándo confirmaron su ruptura

La relación de Bueno y Sierra se robó todas las miradas desde que los dos confirmaron que estaban saliendo al terminar su participación en La casa de los famosos Colombia: sin embargo, a finales de 2024 se comenzó a hacer evidente un distanciamiento entre los dos.

Pero no fue hasta mediados de enero de 2025 en que Miguel, hermano de Pipe Bueno, confirmó que la relación con Ornella llegó a su final, quedando como buenos amigos.

Por medio de un largo, contundente y emotivo mensaje, el reguetonero expresó: “Quiero hablar con ustedes y agradecerles todo el cariño que siempre nos han dado desde La casa de los famosos Colombia. Orne y yo compartimos momentos increíbles y vivimos cosas muy bonitas, pero cada uno tomó su camino hace un tiempo”.

Seguido a esto contó cómo se encuentra su relación actualmente y lo que podría ser la razón que estaría detrás de la determinación.

“Hoy seguimos siendo amigos, nos queremos mucho y siempre nos deseamos lo mejor. Ahora estamos enfocados en nuestras vidas, en proyectos que nos llenan de ilusión y en construir lo que soñamos”, explicó el cantante.