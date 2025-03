La Abuela reveló la cifra millonaria que gana en las redes sociales: pudo comprarse una casa tras pasar años de muchas necesidades

La Abuela habló de su éxito como creadora de contenido- crédito cortesía del Canal RCN

Aleyda Gaviria, conocida en las redes sociales La Abuela, se despidió de La casa de los famosos Colombia el domingo 16 de marzo, convirtiéndose en la primera eliminada de la noche tras obtener el menor porcentaje de votos entre los seis nominados.

Apenas un 0,88% de los televidentes votaron por ella, lo que ocasionó su salida del reality. Más tarde, Sebastián Arias también abandonó la competencia con un 5,65% de los votos, mientras que Melissa, Karina y La Liendra lograron salvarse.

Tras su salida, La Abuela ha estado en el foco mediático, compartiendo detalles de su experiencia en el programa y aspectos de su vida personal que han conmovido a la audiencia. Además, reveló cómo logró convertirse en una destacada creadora de contenido digital, un camino que transformó su vida y la de su familia.

Durante su participación en el reality, La Abuela protagonizó uno de los momentos más emotivos de la temporada al compartir un episodio doloroso de su infancia. En una dinámica organizada por “el jefe”, los participantes debían hablar sobre su niñez, y Aleyda decidió abrir su corazón. Con la voz entrecortada, confesó que fue abandonada por sus padres biológicos cuando era apenas una bebé.

En otra revelación durante el programa, La Abuela habló sobre su matrimonio, describiéndolo como una etapa difícil de su vida. Su esposo la maltrataba física y emocionalmente, lo que la llevó a vivir años de sufrimiento. Sin embargo, encontró la fuerza para poner fin a esa situación gracias al apoyo de su hijo mayor.

A pesar de las dificultades, Aleyda sacó adelante a sus hijos trabajando en diversas actividades, como vender empanadas, cortar cabello y coser. Incluso llegó a privarse de comida para asegurarse de que sus hijos tuvieran algo que comer. “Había poquita comida. Yo cocinaba un huevo, lo partía en rebanaditas y les daba. Me decían, ¿má, usted ya comió?, y yo les decía sí claro, vea que ya comí. Mentiras, con tal de verlos comiendo”, recordó.

El giro en la vida de La Abuela llegó gracias a un video que grabó por sugerencia de su hijo Daniel. Este fue el inicio de su carrera como creadora de contenido, una actividad que le ha permitido mejorar su calidad de vida.

En una entrevista con Radio Uno, Aleyda reveló que su video más exitoso, en el que aparecen mariachis, le generó ganancias de 80 millones de pesos. Con ese dinero, pudo comprar un carro y remodelar su casa. “¿Ustedes vieron el video de los mariachis? Ese me dio con que comprar carrito y arreglar la casita, que fue unos 80 millones”, afirmó.

En cuanto a sus ingresos mensuales, La Abuela indicó que gana alrededor de cinco millones de pesos, una cifra que, aunque modesta, le permite vivir cómodamente. “Y mensualmente creo que me gano cinco millones o algo así. No mucho, pero con eso vivimos. Mucha gente me cogió rabia porque yo cortaba el pelo, pero ya dejé de hacerlo. Yo dije que ya con eso puedo ir a Medellín y comprarme unos zapatos, aunque no tengo problema de tener ropa de 30.000 y prepararme mi comidita”, indicó en la entrevista citada.

Las declaraciones de La Abuela acerca de la cifra millonaria que ha obtenido gracias a las redes sociales generó comentarios divididos en las redes sociales: “No sé si estoy mal pero a veces pienso que el hijo que le administrarlas redes y el dinero se queda con gran parte del dinero y solo le dice a La Abuela que 5 millones mensuales”; “5 millones poquito 😳😳 ya quiero yo esos 5 milloncitos”; “Yo estoy que me pongo hacer videos 🤣 uno se gana eso como en dos o tres años y eso 😞😞”; “Por qué la mayoría de los que trabajan en las emisoras les gusta preguntar cuánto gana el invitado, les da curiosidad saber que los invitados ganan más que los locutores 😂”; “Y uno trabajo todo un año y ni a la mitad llega”, “El hijo facturando”.