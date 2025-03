Consulado de Colombia en Miami cerrará el 18 de marzo: así afectaría a los ciudadanos colombianos

Imagen referencial. Esta es la sede del consulado en Miami, Florida - crédito Consulado de Colombia en Miami

El Consulado de Colombia en Miami anunció que no prestará servicio el martes 18 de marzo, acogiendo la directriz del Gobierno Nacional sobre el Día Cívico para la Participación Ciudadana, decretado por el presidente Gustavo Petro.

A través de un comunicado, la entidad informó que retomará sus actividades el miércoles 19 de marzo a las 8:30 a. m., lo que implica la suspensión de trámites y atención al público durante esa jornada.

Consulado de Colombia en Miami por día Cívico | vía Instagram

El cierre se sustenta en el decreto 0302 de 2025, el cual establece que las entidades de la Rama Ejecutiva deben adoptar medidas para permitir la suspensión de actividades laborales y garantizar la participación de sus funcionarios en el día cívico.

El día cívico ha generado reacciones divididas entre los colombianos residentes en Estados Unidos, pues algunos consideran que afecta la gestión de documentos esenciales, mientras que otros ven la medida como una oportunidad para respaldar las reformas promovidas por el Gobierno.

Mientras tanto, quienes tenían trámites programados en la sede diplomática deberán reagendar sus citas o esperar hasta el reinicio de actividades el 19 de marzo.

Estas son las veces que Gustavo Petro ha decretado la medida

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que el martes 18 de marzo de 2025 se declaró como día cívico, teniendo en cuenta que para la fecha mencionada se realizarán nuevas movilizaciones ciudadanas que buscan defender los proyectos sociales presentados por el Gobierno nacional ante el Congreso colombiano.

La medida fue anunciada por el primer mandatario de los colombianos en un evento que se realizó en el municipio de Aracataca, Magdalena (norte de Colombia), donde expresó su rechazo ante la radicación de una ponencia de archivo de ocho congresistas contra la reforma laboral en el Senado, uno de sus proyectos bandera de su administración, y que había superado sus dos debates en la Cámara de Representantes.

“El martes (18 de marzo) será un día cívico. Ningún patrón podrá decir que despide a un trabajador por ir a la defensa de sus propios derechos porque violará la ley. El martes (18 de marzo) comienza la consulta popular en Colombia y será día cívico, como lo será el día de las elecciones”, dijo el jefe de Estado.

Además de la marcha, el mandatario proyecta este evento como el inicio de un proceso de consulta popular para definir el destino de sus reformas - crédito Presidencia

19 de abril de 2024

Esta no ha sido la primera vez que el mandatario colombiano haya declarado estas jornadas en el país. La primera vez que el presidente Gustavo Petro ordenó que un día laboral fuera declarado como cívico fue el viernes 19 de abril de 2024, al mencionar que se buscaba disminuir el consumo de energía y agua en las dependencias estatales, teniendo en cuenta que, para la fecha, el país enfrentaba una difícil situación con estos servicios.

“Mañana (19 de abril de 2024) queremos decretar un día cívico. Un día para que la gente no utilice la energía eléctrica, el máximo posible. Y podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días. Y sobre todo, para que la gente distribuya, en lo que se pueda, el consumo de agua potable en estas grandes ciudades (...) no para que no se tome agua, sino para que la tomemos en un lugar diferente a donde hay estrés hídrico”, declaró el primer mandatario en su momento.

No obstante, para muchos, esa declaratoria de día cívico tenía un interés oculto, ya que esa fecha (19 de abril) es el día de su cumpleaños, así como el inicio del desaparecido Movimiento 19 de Abril, más conocido como M-19, organización guerrillera de la que fue militante hasta 1990 cuando se produjo la desmovilización.

Final de la Copa América 2024

La otra fecha en la que el mandatario colombiano había pedido la suspensión de actividades laborales fue el 15 de julio de 2024, teniendo en cuenta que el día anterior (14 de julio) se disputó la final de la Copa América entre Colombia y Argentina.

Frente a ello, el presidente Petro consideró que, más allá del resultado del encuentro deportivo entre las selecciones de futbol, es una oportunidad para reconocer el trabajo de la ‘Tricolor’ en dicho torneo de naciones.

“Ahora este día que sea para la unidad. Nos acercamos al 20 de julio y la selección Colombia es un símbolo de unidad, no de violencia, no de polarización (...) Que sea un día de alegría, de amigos y de amor. Cero violencia”, declaró Petro en su momento.