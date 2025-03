Migrante se mostró sorprendido con mercados campesinos en Japón: “Sería imposible en Colombia”

El puesto funciona solo, sin necesidad de un vendedor - crédito Jheison & Tomo / Facebook

Tras encontrar el amor a 14.348 kilómetros de su casa, el migrante y creador de contenido colombiano Jheison se mudó a Japón para estar junto a su novia Tomo, pero desde que llegó hace unas semanas a ese país insular no ha dejado de sorprenderse con la cultura local.

En un paseo reciente, Jheison se encontró con un puesto de vegetales que lo llevó a pensar lo distantes que Colombia y Japón están en términos de convivencia.

Sin tener un vendedor que atienda a los clientes o que cuide la mercancía, los agricultores exponen sus productos en venta con un letrero que indica el precio y los compradores pueden tomarlos y dejar el dinero en una especia de buzón.

Sin necesidad de un vendedor, los artículos son adquiridos por los japoneses - crédito Jheison & Tomo / Facebook

“Estamos muy lejos de Japón. No puedo creerlo. Acá hay una casita donde siembran la papa, la zanahoria, todo eso y lo ponen en venta en la puerta, pero no hay nadie que vigile, no hay nadie que venda ni nada”, explicó el colombiano.

Y continuó: “Está en la puerta de la casa, cada bolsita tiene el precio y usted lo compra cogiendo su bolsita y echando las moneditas en el buzón ¿Qué tal? ¿Qué tal eso? Me deja asombrado porque son cosas que solo pasan en Japón y serían imposibles en Colombia”.

Según el blog Descubriendo Japón, la honestidad, el respeto y la amabilidad son los principios fundamentales que guían el comportamiento de la sociedad japonesa y esa es “una de las razones por las que Japón cuenta con uno de los menores índices de criminalidad del mundo y el considerado país más seguro de la tierra”. Y Jheison fue testigo de la seguridad en Japón al encontrarse con comercios que funcionan sin supervisión de nadie.

No tener en cuenta estas indicaciones podría hacerlo pasar por maleducado en Japón:

En Japón, un país conocido por su profundo respeto, acciones descuidas podrían hacer que los turistas pasen por arrogantes y maleducados. Así lo explicó el bloguero y creador de contenido colombiano Christian Byfield, que compartió en sus redes sociales una lista de consejos tras visitar el país insular. Según detalló, comportamientos como cruzar las piernas en el metro, mostrar la suela de los zapatos o incluso realizar muestras de afecto en público pueden ser malinterpretados en la sociedad japonesa, donde el respeto hacia los demás es un valor fundamental.

De acuerdo con Byfield, que eligió a Japón como su primer destino del 2025, las normas no escritas reflejan la importancia que los japoneses otorgan a no incomodar a los demás ni priorizar el beneficio personal sobre el colectivo. En su blog, el creador colombiano relató un momento incómodo que vivió cuando alguien le llamó la atención por cruzar las piernas en el transporte público, explicándole que mostrar la suela de los zapatos es visto como un gesto de arrogancia. Además, destacó que en las escaleras eléctricas es esencial mantenerse a la izquierda para permitir que quienes tienen prisa puedan avanzar por la derecha, un detalle que también simboliza respeto hacia los demás.

Incluso en los lugares más turísticos existen normas que deberían conocer los extranjeros - crédito @byfieldtravel / Instagram

El respeto hacia las normas sociales en Japón se extiende a diversos aspectos de la vida cotidiana, especialmente en los espacios públicos. Según explicó Byfield, las muestras de afecto en público, como besos o abrazos, son consideradas de mala educación y deben evitarse. Este tipo de comportamiento, que en otros países podría ser común, contrasta con la discreción que caracteriza a la cultura japonesa.

En el transporte público, las reglas también son claras. Además de evitar cruzar las piernas, es importante mantener un comportamiento silencioso y respetuoso. Byfield relató que una persona se le acercó para advertirle sobre la importancia de no mostrar la suela de los zapatos, ya que este gesto puede interpretarse como una señal de soberbia. Asimismo, destacó la importancia de seguir las normas en las escaleras eléctricas, donde es fundamental ubicarse a la izquierda para no obstruir el paso de quienes tienen mayor urgencia.

Otro aspecto relevante de la etiqueta japonesa se relaciona con los lugares sagrados y los servicios de transporte. Según el bloguero colombiano, al visitar los Torii, las icónicas puertas que marcan la entrada a los templos, es crucial no caminar por el centro, ya que esta área está reservada exclusivamente para los dioses. En su lugar, los visitantes deben desplazarse por los lados como muestra de respeto hacia las tradiciones religiosas.

La inteligencia espacial y aprender sus modales en la mesa podrían evitarle una mala pasada a los nacionales que visiten el país nipón - crédito @byfieldtravel / Instagram

En cuanto a los taxis, Byfield destacó que los conductores japoneses son extremadamente cuidadosos con sus vehículos. Por esta razón, los pasajeros no deben intentar abrir las puertas, ya que estas se abren automáticamente. Este detalle, aunque pequeño, refleja la atención al detalle y el respeto mutuo que caracterizan a la cultura japonesa.

El manejo de la basura y el reciclaje es otro aspecto que los visitantes deben tener en cuenta al viajar a Japón. Según comentó, el país tiene un sistema muy estricto para la separación de residuos, y no cumplir con estas normas puede ser visto como una falta de consideración hacia la comunidad. Este enfoque hacia el reciclaje refleja el compromiso de los japoneses con el cuidado del medio ambiente y el orden en los espacios públicos.

En el ámbito gastronómico, las normas de etiqueta también son estrictas. Byfield advirtió que clavar los palillos en el arroz es una acción que debe evitarse a toda costa, ya que se asocia con rituales funerarios y puede considerarse una ofensa grave. Además, cambiar los ingredientes de un plato en un restaurante es mal visto, ya que los chefs japoneses consideran que sus creaciones deben respetarse tal como fueron concebidas, contrastando con la flexibilidad que suele caracterizar a los restaurantes en países como Colombia, donde es común personalizar los pedidos.