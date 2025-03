El paparazzi Jordi Martin reveló cómo se hizo la foto que confirmó la infidelidad de Piqué a Shakira con Clara Chía: “Puse sobre la mesa 5 mil euros”

Jordi Martin contó detalles de lo que pasó con la primera fotografía de Piqué y Clara Chía - crédito @sueltalasopatv @3gerardpique/IG

La separación de Shakira y Gerard Piqué era un rumor que corría a voces en 2022, en momentos en que la cantante colombiana lanzaba Te felicito.

Pero no fue hasta el 24 de agosto del mismo año, cuando gracias a la primera foto que se conoció del exfutbolista junto a Clara Chía, que el escándalo de una infidelidad de Piqué estalló y quedó expuesta en los diferentes medios de comunicación donde se viralizó la noticia.

De acuerdo con lo expuesto por el paparazzi en el programa Cara a cara, con Rodner Figueroa, debió sobornar a una trabajadora de Kosmos, empresa de la familia del exfutbolista.

Las fotos de Gerard Piqué y Clara Chía fueron captadas por la revista "¡Hola!" - crédito @holacom/IG

“Me fui a la empresa donde trabaja Piqué, a Kosmos, y hablé con una trabajadora. Le puse sobre la mesa 5.000 euros. Eso es lo que más le duele a Piqué, que tuve que comprar a un trabajador suyo…”, relató el fotógrafo español inicialmente.

La historia continuó y aseguró que la persona aceptó revelarle el lugar en el que se encontraron: la casa del socio de Piqué en una finca en el Norte de Cataluña “y ahí pude hacer la foto con Clara”, dijo el también periodista de entretenimiento.

El periodista español aseguró que debió colarse en una boda a la que asistió con Clara Chía para conseguir la primicia - crédito redes sociales

Otro de los datos que entregó el paparazzi fue la manera en la que logró infiltrarse en la boda a la que fue invitado en exfutbolista con su nuevo amor, esquivando la seguridad del evento y yendo vestido con un camuflaje porque había drones controlando el evento.

“Había tres anillos de seguridad y pasé los tres. Ya en el último filtro me meto en el bosque… Yo ya podía disparar la cámara con un teleobjetivo enorme y ya era esperar. Cuando les veo llegar era como escuchar la Quinta Sinfonía de Beethoven”.

Clara Chía y Gerard Piqué captados a punto de abordar un vuelo en el aeropuerto de Barajas - crédito Europa Press

Durante la conversación con el periodista Figueroa, el paparazzi contó lo que pasó con la mujer que le ayudó a descubrir la infidelidad del empresario español, pues Piqué le puso varias trampas y finalmente ocurrió lo impensable:

“La echaron porque Piqué fue muy astuto y le puso varias trampas y la descubrió”, aseguró fotógrafo, que siempre intentó abrirle los ojos a la barranquillera sobre lo que pasaba con el padre de sus hijos.

06/02/2023 Gerard Piqué y Clara Chía EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Finalmente, el reportero gráfico español reveló cuánto dinero percibió de esa primera fotografía, asegurando que los medios de comunicación que pagaron por la instantánea le significó un ingreso de 50.000 euros en España y en otros lados del mundo, sumando lo que podría haber recibido también acumula otros 50.000; sin embargo, no dijo si en el resto del mundo fueron euros o dólares, pero fue una suma de dinero alta por el trabajo que acababa de realizar.

Clara Chía y Gerard Piqué captados en cámara recorriendo las calles de Barcelona cuando se confirmó su romance - crédito G3/The Grosby Group

“La vida de Shakira se estaba cayendo, vino un equipo de psicólogos de Bogotá, ella se entera de una infidelidad, su papá viene desde Barranquilla, el papá tiene un accidente y se cae y lo ingresan a la UCI … Imagínate a Shakira atendiendo a su papá, el marido que se ha ido de casa porque se rumorea que está con una chica de 22 años, siempre me posicioné con ella, he sido una persona que la he apoyado en el mundo entero… La he cuidado, la he protegido y ella lo sabe”, terminó por decir el fotógrafo.

La familia del exjugador se habría aprovechado de Shakira

En medio del diálogo, Martin aseguró que la familia de Pique se aprovechó, y que hay información del problema de hacienda que enfrentó Shakira, que no se ha revelado y que ella ha preferido guardarse.

“Shakira en el tema de hacienda se ha callado muchas cosas, el problema que tuvo con la hacienda española que le pedían 8 años de cárcel y le han hecho pagar 24 millones de euros, es porque todo el entramado inmobiliario de Shakira, se lo manejaba el papá de Piqué… y ahí han hecho desfalcos”, dijo Jordi.